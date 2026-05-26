Alcaldía del Distrito Nacional continúa trabajos para mitigar incidencia de vaguada

Santo Domingo, DN- La Alcaldía del Distrito Nacional continúa intensificando los acostumbrados trabajos preventivos de limpieza de filtrantes e imbornales debido a la incidencia de una vaguada y una onda tropical.

Por instrucciones de la alcaldesa Carolina Mejía, han sido desplegadas las brigadas de drenaje pluvial desde la Dirección de Obras Comunitarias con la finalidad de intervenir los puntos más críticos.

Algunas de las áreas donde las brigadas han estado desplegados son el sector Evaristo Morales, en la calle Padre Emilio Tardif con Paseo de los Locutores, Paseo de los Locutores #53, en los alrededores de Paseo 30 de Mayo, antiguo colegio Maharishi, Club Paraíso, Club Los Prados, Parque Los Praditos, Avenida Independencia, Calle V Centenario, entre otros.

La semana pasada la Alcaldía del Distrito Nacional inició la construcción de alrededor de 60 filtrantes y 35 imbornales en distintos puntos de la capital con la finalidad de mejorar el sistema de drenaje. Estos elementos del drenaje tendrán una capacidad de 16 pulgadas encamisados en tuberías de hierro y tienen de 140 a 200 pies de profundidad.

El Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet) pronosticó que la interacción de una vaguada con el paso de una onda tropical al sur del país mantendrán condiciones meteorológicas favorables para la ocurrencia de aguaceros fuertes, tormentas eléctricas y ráfagas de viento en distintas regiones del país.

La Alcaldía del Distrito Nacional puso en funcionamiento en 2025 el plan piloto de semáforos pluviales que indican el nivel de agua acumulada en puntos críticos, tales como el entorno del Club Paraíso, entorno Club Los Prados, V Centenario en el paso desnivel de la Tunti Cáceres y Peña Batlle, entorno Teleantillas, entre otros.

Las autoridades municipales pidieron a los ciudadanos no sacar los desechos a los frentes de sus casas en momentos en los que llueve o se esperan fuertes lluvias, ya que pueden ser arrastrados por el agua y obstruir los filtrantes.

Visited 1 times, 1 visit(s) today