Primicias: 33 años Torrente de noticias libres
Maguá Moquete Paredes
maguamoqueteparedes@gmail.com
“La misión educadora de la prensa es y debe ser la naturaleza vital circulando a
través de cada ser humano. Ideal que forma para desaparecer al opresor, a los políticos
ladrones y corruptos dominicanos”.
Primicias, con 33 años en el trayecto del sol creíble, es el acento de la libertad de
palabra, es un principio intangible de la civilización y hace falta preservarla sin
excepciones. Hace falta que en las sociedades democráticas haya personas que ejerzan esa
libertad sin preocuparse por las consecuencias…
Primicias, de contenido ágil. Cada segmento editorial es una imagen del
acontecimiento actual con la suficiencia que ha caracterizado este semanario. Como un
prodigioso cristal translúcido de los espíritus, de reflexiones impresas y digitales van por la
autopista cibernética. Pierre-Paul Royer-Collard, dijo: “La prensa, maravilloso instrumento
de propaganda que tiene que servir a la libertad, ha conseguido, a la larga, forzar los
peores obstáculos”.
Se debe tener presente que las áreas que se llenan de afectos y representaciones por
las historias personales y comunitarias son el tejido social y la vida cotidiana. Alex
Jiménez, presidente-director; Wanda Polanco de Jiménez, vicepresidenta ejecutiva, y
equipo humano calificado han logrado un medio al servicio de la lealtad y expresiva
verdad.
Pueden dibujarse las grandes líneas de una evolución del conjunto y comprobar la
prensa en rasgos comunes con la natura en el presente y futuro. Primicias despliega toda su
fuerza a la libre expresión del pensamiento. Conforma y registra el alma de las multitudes e
ideas que lleguen al orgullo nacional.
Georges Weill ha sido fiel al mostrar el estrecho enlace existencial entre el
periódico y el progreso general de las naciones. Se halla en la historia que avanza en el
tiempo.
Alcanzar el fin esencial en el periodismo moderno debe ser un documento serio en
contra de la emancipación mental y política. Dirigirse a las masas con idoneidad, pulcritud,
al porvenir, a las reformas, a los cambios sustanciales, a la revolución ética y moral. Espero
que en el año 2028 habrá transformación de personas progresistas y anticorrupción que
realmente gobiernen a nuestro país.
El ciudadano, al participar en la vida colectiva, puede interactuar en tiempos y
contextos en común, sino por asumir con responsabilidad la vida de los pueblos en razón de
sus públicos. La defensa del mundo común es el blindaje de la vida particular e individual.
Así comienza a emerger la civilidad.
Civilidad es el atributo más significativo de la cultura y consiste en el
reconocimiento que se da entre los asociados en un territorio, espacio intelectual, en que
concurre el acuerdo expreso de la superación. Hannah Arendt explica: “Donde se construye
el bien común, la consciencia crece”.
Lo literario y científico fluyen por la ventana del intenso luminario de la libertad en
elevada democracia periodística y social que eleva Primicias en su trigésimo tercer
aniversario.
Maguá Moquete Paredes
Periodista, politólogo, analista internacional. geopolitólogo.