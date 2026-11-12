Primicias: 33 años Torrente de noticias libres

Maguá Moquete Paredes

maguamoqueteparedes@gmail.com

“La misión educadora de la prensa es y debe ser la naturaleza vital circulando a

través de cada ser humano. Ideal que forma para desaparecer al opresor, a los políticos

ladrones y corruptos dominicanos”.

Primicias, con 33 años en el trayecto del sol creíble, es el acento de la libertad de

palabra, es un principio intangible de la civilización y hace falta preservarla sin

excepciones. Hace falta que en las sociedades democráticas haya personas que ejerzan esa

libertad sin preocuparse por las consecuencias…

Primicias, de contenido ágil. Cada segmento editorial es una imagen del

acontecimiento actual con la suficiencia que ha caracterizado este semanario. Como un

prodigioso cristal translúcido de los espíritus, de reflexiones impresas y digitales van por la

autopista cibernética. Pierre-Paul Royer-Collard, dijo: “La prensa, maravilloso instrumento

de propaganda que tiene que servir a la libertad, ha conseguido, a la larga, forzar los

peores obstáculos”.

Se debe tener presente que las áreas que se llenan de afectos y representaciones por

las historias personales y comunitarias son el tejido social y la vida cotidiana. Alex

Jiménez, presidente-director; Wanda Polanco de Jiménez, vicepresidenta ejecutiva, y

equipo humano calificado han logrado un medio al servicio de la lealtad y expresiva

verdad.

Pueden dibujarse las grandes líneas de una evolución del conjunto y comprobar la

prensa en rasgos comunes con la natura en el presente y futuro. Primicias despliega toda su

fuerza a la libre expresión del pensamiento. Conforma y registra el alma de las multitudes e

ideas que lleguen al orgullo nacional.

Georges Weill ha sido fiel al mostrar el estrecho enlace existencial entre el

periódico y el progreso general de las naciones. Se halla en la historia que avanza en el

tiempo.

Alcanzar el fin esencial en el periodismo moderno debe ser un documento serio en

contra de la emancipación mental y política. Dirigirse a las masas con idoneidad, pulcritud,

al porvenir, a las reformas, a los cambios sustanciales, a la revolución ética y moral. Espero

que en el año 2028 habrá transformación de personas progresistas y anticorrupción que

realmente gobiernen a nuestro país.

El ciudadano, al participar en la vida colectiva, puede interactuar en tiempos y

contextos en común, sino por asumir con responsabilidad la vida de los pueblos en razón de

sus públicos. La defensa del mundo común es el blindaje de la vida particular e individual.

Así comienza a emerger la civilidad.

Civilidad es el atributo más significativo de la cultura y consiste en el

reconocimiento que se da entre los asociados en un territorio, espacio intelectual, en que

concurre el acuerdo expreso de la superación. Hannah Arendt explica: “Donde se construye

el bien común, la consciencia crece”.

Lo literario y científico fluyen por la ventana del intenso luminario de la libertad en

elevada democracia periodística y social que eleva Primicias en su trigésimo tercer

aniversario.

Maguá Moquete Paredes

Periodista, politólogo, analista internacional. geopolitólogo.

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