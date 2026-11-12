La Iglesia y los desafíos que enfrenta

Por Felipe Mora

Durante su reciente estadía en Argentina, el papa León XIV hizo un llamado que en estos momentos debe estar repercutiendo a nivel global y también preocupando a conductores de masas dentro de la Iglesia Católica, y a la misma feligresía. En términos llanos, habló de provocar una revolución en cuanto a renovar los esfuerzos para incentivar la propagación de la fe.

El sucesor de Pedro pidió a los sacerdotes, seminaristas y agentes pastorales que sueñen con una iglesia que salga a las periferias y “siga haciendo lío” para llevar su mensaje a todos los rincones, al tiempo que exhortó al clero utilizar la creatividad y las nuevas herramientas tecnológicas para llegar a quienes se han distanciado de la práctica religiosa.

De igual manera, en sus intervenciones en su gira por Sudamérica el pontífice sugirió fortalecer el vínculo entre los fieles y acercar el Evangelio a los sectores más vulnerables, algo que ha perdido credenciales, debido a los comportamientos de la feligresía.

Entre los creyentes católicos de República Dominicana y otros países del área, lo más tradicional es que con ir a misa los domingos -que es una usanza que viene desde varios siglos atrás- está todo bien en cuanto al cumplimiento con la fe y con lo que es aceptable hagan los devotos cristianos.

Creen que solo con eso, sin otros compromisos para con su iglesia, están en comunión con el Altísimo. Muy reiterativo con ese tema lo es José Luis Hernández, párroco de la iglesia La Ascensión del Señor, en el Residencial Carmen María, y quien lleva 35 años de labor pastoral en la Iglesia Católica.

Es que hay muchos feligreses de la fe católica que son de lo más “acomodaticios”. Claro está que la inmensa mayoría tiene sus ocupaciones particulares, como servidores públicos o privados, comerciantes, los que tienen ocupaciones informales, y que cada cual su tiempo lo tiene comprometido en sus quehaceres propios.

Por todo eso, las demás obligaciones que se dan en el curso de la semana en cada parroquia tienen que compartirlas personas a las que “les sobra tiempo”. Y todo indica que en esta complicación de vida que vive la gente, a nadie como que le sobra tiempo para ser catequista, ministros, proclamadores de la palabra, religiosas consagradas, servidores, clérigos, mucho menos para aspirar a ser diácono.

El caso es que muy pocos feligreses están dispuestos a comprometerse con las tantas obligaciones de la iglesia durante el curso de la semana. Dicen que no pueden, y hasta demuestran que nunca pueden.

Ese es un problema que han abordado los jerarcas católicos en distintas épocas y con el que no han podido. De ahí que en esta parte del mundo, pero también en otras latitudes, hay inmensidad de católicos, pero solo para ir a misas de domingos.

Otra situación es que cada vez hay menos jóvenes interesados en ser sacerdotes. El seminario necesita gente dispuesta a asumir los sacrificios que implica dedicarse a la vida sacerdotal. Y para eso hay que pasar un montón de años de estudios en el seminario.

El padre José Luis Hernández, voz de trueno que habla sin temor y sabe llamar a las cosas por su verdadero nombre, también es reiterativo en afirmar que “los sacerdotes escasean”, y agrega que «hay sacerdotes que tienen hasta tres parroquias a su cargo». Es un tema recurrente en sus homilías.

Su crítica también penetra en la intimidad de los hogares, al señalar que “las familias católicas no quieren que ninguno de sus hijos sean sacerdotes y/o religiosas, pero sí que haya sacerdotes y religiosas de otras familias”.

En medio de todas esas situaciones, hay otras religiones, como la evangélica pentecostal, que han cogido la delantera porque han dado demostraciones que tienen gente dispuesta a sacrificarse en visitar a enfermos en hospitales, reclusos en cárceles, realizar cultos a la intemperie, etc.

Según datos de Latinobarómetro, el porcentaje de personas en Latinoamérica que se declaran católicas ha descendido del 80% en 1995 al 55% en 2025/2026, es decir, una reducción de 25 puntos porcentuales. (Listín Diario, página 9 edición del 11 de noviembre de 2026.

En República Dominicana, un 31% de la población afirma ser evangélica, y un 45% que es católica. Sin duda, que para la jerarquía católica eso es algo que debe preocupar. Aunque se afirma que por Europa y Estados Unidos la situación es más dramática.

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