Escuelas vocacionales: Validación nacional e internacional

Por Mario Antonio Lara Valdez

Debemos iniciar con aplausos, lágrimas y risas de satisfacción en cada historia que logre escuchar y observar como iniciaron transformaciones en sus vidas no importando si es de la tercera edad, adultos y jóvenes en nuestro paso por la Dirección General de las Escuelas Vocacionales de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional (DIGEV), institución con la misión asignada de lograr cambiar un presente cargado de pesimismo en esperanza vía formación técnica vocacional, logrando puestos laborales o el surgimiento de un próspero negocio.

Describir esta experiencia inolvidable de la validación internacional en los Premios Latam Digital 2025 y 2026 en Bogotá, Colombia, logrando en este premio ser referentes por los votos alcanzados como los resultados avalados en los testimonios audiovisuales, ganándose esa admiración de latinoamericanos presentes.

Conocer ese activo humano que desde ese personal de servicios generales, además del incansable personal de cocina, ambos fundamentales por su dedicación, apegados a los protocolos establecidos en lograr ambientes adecuados para estudiar, pero seguimos adentrándonos en cada personal de las subdirecciones, donde logramos conocer historias personales de hombres y mujeres que merecen nuestro respeto.

Conocer a ese personal de relaciones públicas es y será un privilegio porque cada quien tiene una historia de superación y coraje ante las adversidades que la vida nos representa vestida de enfermedad, partida de seres queridos, pero también podemos observar cómo la decisión de iniciar una carrera universitaria, lo cual es un motivo de valentía personal, impacta en sus compañeros.

En este momento debemos entender y reconocer a un militar que enorgullece ese uniforme militar dominicano porque es el primer periodista y estratega comunicacional que asume la Subdirección de Relaciones Públicas de la Dirección General de las Escuelas Vocacionales de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, aportando una visión integral centrada en resultados, entrelazada en una estrategia comunicacional para lograr una gestión exitosa.

El uniforme militar dominicano tiene historia de honor, valentía y la responsabilidad de mantener nuestra identidad dominicana excelentemente descrita en la bandera tricolor, donde esos valores patrios logran su máximo nivel ante la entonación del himno dominicano, así como en cada izada de bandera en las instalaciones de las Escuelas Vocacionales, en donde observamos en formación a militares, profesores, estudiantes y miembros del área administrativa mostrar respeto en cada inicio de clases.

Es una responsabilidad en lo personal y como Secretario General del Sindicato Nacional de los Trabajadores de la (SNTP), filial Distrito Nacional, así como también directivo de la Sociedad Dominicana de Medios (Sodomedi), pero también en nuestro rol de panelista en diferentes medios de comunicación, promover el fortalecimiento institucional de la Dirección General de las Escuelas Vocacionales de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, contribuyendo en diferentes formas desde los medios de comunicación a crear conciencia de la importancia estratégica en su crecimiento territorial y calidad de su oferta académica en beneficio de los ciudadanos.

La actual gestión de las Escuelas Vocacionales logra trascender en el tiempo porque ese premio obtenido en los Premios Latam Digital es un reconocimiento a la entrega del esfuerzo constante de cada director general, como también del equipo que le acompaña, pero no podemos olvidar a esos profesores que por vocación entregan la vida productiva. Además, debemos ser responsables porque fuimos testigos de observar cómo militares trabajan desde las ocho de la mañana hasta las ocho de la noche, sacrificando horas dedicadas a la familia. Esto merece nuestro reconocimiento y respeto.

Los dominicanos son testigos de seis décadas de aportes desde la Dirección General de las Escuelas Vocacionales de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional (DIGEV), adscrita al Ministerio de Defensa, en materia de capacitación técnica, inculcando valores patrios, incorporando talento con habilidades en el mercado laboral, así como colocando herramientas para iniciar negocios; esto sustentado en una supervisión permanente, logrando eficiencia en proporcionar alimentación, aprendizaje donde la teoría va de la mano con la práctica, con equipamiento e instalaciones en beneficio del ciudadano.

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