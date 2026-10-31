Iniciando el mes de noviembre, 33 aniversario del periódico Primicias, tensión-crisis haitiana, primer año de Embajadora EEUU en RD, Leah Campos, Abinader inaugurando obras, Leonel atacando, grito colectivo por alza en marbete, otros temas

Por Alex Jiménez

Director de Primicias

El primer año de gestión diplomática en el país de la embajadora de Estados Unidos en el país, Leah Campos; el gobierno de Estados Unidos reconociendo al país como gran aliado, la firmeza con la cual el gobierno dominicano responderá a las bandas haitianas, la creciente tensión en

Haití, fuertes lluvias en el Gran Santo Domingo, las protestas que anuncian productores y tractoristas por el no pago de una deuda del gobierno, enfrentamientos entre pandilleros

haitianos y soldados salvadoreños, el apoyo logístico y de inteligencia que el presidente Luis

Abinader le ofreció al presidente Bukele por la crisis de seguridad en Haití, los UD$ 5,300 millones

proyectados por el presidente Luis Abinader en inversión extranjera directa en el país en el 2026,

los equipos pesados y artillería colocados por el país en la zona fronteriza con Haití, la actuación

de agentes policiales en las muertes en supuestos intercambios de disparos defendida por el

director de la Policía Nacional, mayor general Ernesto Rafael Rodríguez, un operativo policial por

un asalto en Santiago de los Caballeros, los indicios de restricciones al periodismo en República

Dominicana que motivan una advertencia de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), el tiroteo

en una funeraria en San Cristóbal, una mujer y su hija encontradas decapitadas en Neyba, el

triunfo electoral del presidente Lula Da Silva en Brasil, las medidas que el ex presidente Leonel

Fernández llama a tomar por la inseguridad en Haití, el plazo para que las bancas de lotería

cumplan las normas laborales, la reunión en la semana del presidente Luis Abinader, el ministro de

Defensa, Carlos Fernández Onofre y el canciller Ito Bisonó por la crisis haitiana, la crisis de

abordada con profundidad por el presidente Luis Abinader, son temas en 168 Horas en Primicias,

de Multimedios Primicias República Dominicana.

MAS TEMAS

Temores de inundaciones en el Gran Santo Domingo y San Cristóbal por las lluvias

Una nueva gobernadora designada en Azua

El ex presidente Leonel Fernández advirtiendo que la reforma policial no debe ser para ejecutar el

código 29

Un robo de más de 64 millones de pesos en perjuicio del Colegio Médico Dominicano llevado a la

justicia

El asalto a una banca de lotería en Puerto Plata que motivó el apresamiento de una persona

El patrullaje de dos mil efectivos salvadoreños en Puerto Príncipe, Haití

El temor por una antena instalada en un liceo en La Vega

ECONOMIA

Los RD$ 11 pesos por libra que pierden los productores de pollo

Los medidores eléctricos robados generando problemas, dos personas arrestadas por robos en

Villa Mella

Un centro de INFOTEP inaugurado por el presidente Luis Abinader en San Pedro de Macorís

El concreto, acero y cemento ganando espacio con las construcciones en el Gran Santo Domingo

El fortalecimiento de las relaciones entre Canadá y Europa

Los productores avícolas reclamando la intervención del presidente por la crisis que afecta ese

sector productivo

La producción de arroz debe ser protegida, advierte el Frente Amplio

La crisis que afecta la producción de carne de pollo denunciada por el PLD

El proyecto de mecanización agrícola impulsado por la FAO y el Ministerio de Agricultura con una

inversión de US$ 480 millones

Reconocen a Banreservas como el Banco más seguro en RD

Los productores avícolas advirtiendo que están al borde la quiebra por la sobreproducción y las

exportaciones

Científicos de la UASD reclamando al gobierno erradicar los plásticos de un solo uso en cafeterías

El presidente Luis Abinader proyectando una reducción de la pobreza en un 14% en 2026

La normalidad del comercio en Pedernales, a pesar de la crisis en Haití

POLITICA

La escogencia de Federico Antún Batlle como presidente del Partido Reformista Social Cristiano

(PRSC) hasta el año 2030

El sector de la construcción de Sánchez Ramírez que respalda a Carolina Mejía como candidata

presidencial en el 2028, juramentado por Ricardo de los Santos

Los comandos juveniles juramentos por Carolina Mejía

OTROS TEMAS

La preocupante tala de árboles en diferentes sectores del Gran Santo Domingo

Los cinco helicópteros que llegaron al país desde El Salvador en medio de la gravedad de la crisis

haitiana

Una agresión a un chofer del transporte escolar en Santo Domingo Norte

Un sismo de 5.9 en Panamá

Las elecciones del Colegio de Abogados

La oración presidencial por la salud de Roberto Santana

El incremento de los casos de dengue en el país

La amenaza ambiental por construcción de obras en Pedernales

Los asaltos en Piantini y Naco llevan a la cárcel a cuatro colombianos

Semáforos afectados por fallas eléctricas y cortocircuitos

El Salvador contra las pandillas haitianas

Un mayor del Ejército implicado en tráfico de drogas

La intensificación de los operativos migratorios contra dominicanos en Puerto Rico

DEPORTES

Los 30 años del equipo Gigantes del Cibao

EN LAS PROVINCIAS

El alemán que secuestraron en su casa en Puerto Plata

INTERNACIONALES

El triunfo de Netanyahu en Israel

Marchas violentas en Paris

Un tiroteo en una tienda en California

El interés por las elecciones del 3 de noviembre en Estados Unidos, el voto anticipado supera los

51 millones

Posibles disturbios y protestas en España

La salida de Bolsonaro de Brasil generando ruidos

Estados Unidos endureciendo su posición sobre Haití

La respuesta inmediata que anuncia Irán a cualquier amenaza

China y Cuba combatiendo el bloqueo estadounidense

Las anunciadas elecciones en Venezuela

La prohibición de amenazas a funcionarios electorales en EEUU dispuesta por una jueza

La caída en la abstención en las elecciones de Brasil

El aplazamiento de las elecciones en Haití Kamala Harris instando a votar contra la tiranía de Trump en los comicios del 3 de noviembre

Dos mil soldados de El Salvador desplegados en Haití

Las bandas haitianas lejos de territorio dominicano

Las municiones dominicanas utilizadas por pandillas haitianas

La tensión en Irán

El choque Obama-Trump por las elecciones del 3 de noviembre

El regreso a Venezuela de María Cristina Machado

Los choques entre Ucrania y Rusia

Las negociaciones entre Rusia y Ucrania a partir del 4 de noviembre

La anulación de las elecciones de Brasil reclamada por Bolsonaro

El endurecimiento de la postura de la Fuerza Anti Pandillas en Haití y que no cederá ante la violencia en Haití

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