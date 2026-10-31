Iniciando el mes de noviembre, 33 aniversario del periódico Primicias, tensión-crisis haitiana, primer año de Embajadora EEUU en RD, Leah Campos, Abinader inaugurando obras, Leonel atacando, grito colectivo por alza en marbete, otros temas
Por Alex Jiménez
Director de Primicias
El primer año de gestión diplomática en el país de la embajadora de Estados Unidos en el país, Leah Campos; el gobierno de Estados Unidos reconociendo al país como gran aliado, la firmeza con la cual el gobierno dominicano responderá a las bandas haitianas, la creciente tensión en
Haití, fuertes lluvias en el Gran Santo Domingo, las protestas que anuncian productores y tractoristas por el no pago de una deuda del gobierno, enfrentamientos entre pandilleros
haitianos y soldados salvadoreños, el apoyo logístico y de inteligencia que el presidente Luis
Abinader le ofreció al presidente Bukele por la crisis de seguridad en Haití, los UD$ 5,300 millones
proyectados por el presidente Luis Abinader en inversión extranjera directa en el país en el 2026,
los equipos pesados y artillería colocados por el país en la zona fronteriza con Haití, la actuación
de agentes policiales en las muertes en supuestos intercambios de disparos defendida por el
director de la Policía Nacional, mayor general Ernesto Rafael Rodríguez, un operativo policial por
un asalto en Santiago de los Caballeros, los indicios de restricciones al periodismo en República
Dominicana que motivan una advertencia de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), el tiroteo
en una funeraria en San Cristóbal, una mujer y su hija encontradas decapitadas en Neyba, el
triunfo electoral del presidente Lula Da Silva en Brasil, las medidas que el ex presidente Leonel
Fernández llama a tomar por la inseguridad en Haití, el plazo para que las bancas de lotería
cumplan las normas laborales, la reunión en la semana del presidente Luis Abinader, el ministro de
Defensa, Carlos Fernández Onofre y el canciller Ito Bisonó por la crisis haitiana, la crisis de
abordada con profundidad por el presidente Luis Abinader, son temas en 168 Horas en Primicias,
de Multimedios Primicias República Dominicana.
MAS TEMAS
Temores de inundaciones en el Gran Santo Domingo y San Cristóbal por las lluvias
Una nueva gobernadora designada en Azua
El ex presidente Leonel Fernández advirtiendo que la reforma policial no debe ser para ejecutar el
código 29
Un robo de más de 64 millones de pesos en perjuicio del Colegio Médico Dominicano llevado a la
justicia
El asalto a una banca de lotería en Puerto Plata que motivó el apresamiento de una persona
El patrullaje de dos mil efectivos salvadoreños en Puerto Príncipe, Haití
El temor por una antena instalada en un liceo en La Vega
ECONOMIA
Los RD$ 11 pesos por libra que pierden los productores de pollo
Los medidores eléctricos robados generando problemas, dos personas arrestadas por robos en
Villa Mella
Un centro de INFOTEP inaugurado por el presidente Luis Abinader en San Pedro de Macorís
El concreto, acero y cemento ganando espacio con las construcciones en el Gran Santo Domingo
El fortalecimiento de las relaciones entre Canadá y Europa
Los productores avícolas reclamando la intervención del presidente por la crisis que afecta ese
sector productivo
La producción de arroz debe ser protegida, advierte el Frente Amplio
La crisis que afecta la producción de carne de pollo denunciada por el PLD
El proyecto de mecanización agrícola impulsado por la FAO y el Ministerio de Agricultura con una
inversión de US$ 480 millones
Reconocen a Banreservas como el Banco más seguro en RD
Los productores avícolas advirtiendo que están al borde la quiebra por la sobreproducción y las
exportaciones
Científicos de la UASD reclamando al gobierno erradicar los plásticos de un solo uso en cafeterías
El presidente Luis Abinader proyectando una reducción de la pobreza en un 14% en 2026
La normalidad del comercio en Pedernales, a pesar de la crisis en Haití
POLITICA
La escogencia de Federico Antún Batlle como presidente del Partido Reformista Social Cristiano
(PRSC) hasta el año 2030
El sector de la construcción de Sánchez Ramírez que respalda a Carolina Mejía como candidata
presidencial en el 2028, juramentado por Ricardo de los Santos
Los comandos juveniles juramentos por Carolina Mejía
OTROS TEMAS
La preocupante tala de árboles en diferentes sectores del Gran Santo Domingo
Los cinco helicópteros que llegaron al país desde El Salvador en medio de la gravedad de la crisis
haitiana
Una agresión a un chofer del transporte escolar en Santo Domingo Norte
Un sismo de 5.9 en Panamá
Las elecciones del Colegio de Abogados
La oración presidencial por la salud de Roberto Santana
El incremento de los casos de dengue en el país
La amenaza ambiental por construcción de obras en Pedernales
Los asaltos en Piantini y Naco llevan a la cárcel a cuatro colombianos
Semáforos afectados por fallas eléctricas y cortocircuitos
El Salvador contra las pandillas haitianas
Un mayor del Ejército implicado en tráfico de drogas
La intensificación de los operativos migratorios contra dominicanos en Puerto Rico
DEPORTES
Los 30 años del equipo Gigantes del Cibao
EN LAS PROVINCIAS
El alemán que secuestraron en su casa en Puerto Plata
INTERNACIONALES
El triunfo de Netanyahu en Israel
Marchas violentas en Paris
Un tiroteo en una tienda en California
El interés por las elecciones del 3 de noviembre en Estados Unidos, el voto anticipado supera los
51 millones
Posibles disturbios y protestas en España
La salida de Bolsonaro de Brasil generando ruidos
Estados Unidos endureciendo su posición sobre Haití
La respuesta inmediata que anuncia Irán a cualquier amenaza
China y Cuba combatiendo el bloqueo estadounidense
Las anunciadas elecciones en Venezuela
La prohibición de amenazas a funcionarios electorales en EEUU dispuesta por una jueza
La caída en la abstención en las elecciones de Brasil
El aplazamiento de las elecciones en Haití Kamala Harris instando a votar contra la tiranía de Trump en los comicios del 3 de noviembre
Dos mil soldados de El Salvador desplegados en Haití
Las bandas haitianas lejos de territorio dominicano
Las municiones dominicanas utilizadas por pandillas haitianas
La tensión en Irán
El choque Obama-Trump por las elecciones del 3 de noviembre
El regreso a Venezuela de María Cristina Machado
Los choques entre Ucrania y Rusia
Las negociaciones entre Rusia y Ucrania a partir del 4 de noviembre
La anulación de las elecciones de Brasil reclamada por Bolsonaro
El endurecimiento de la postura de la Fuerza Anti Pandillas en Haití y que no cederá ante la violencia en Haití