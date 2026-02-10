Activos Banco Popular Dominicano superan los RD$929,000 millones

Santo Domingo, D.N. – El Banco Popular Dominicano informó que durante 2025 logró excelentes resultados en sus principales indicadores, que le permitieron mantener su estrategia de crecimiento y canalizar recursos financieros para atender las necesidades de los sectores económicos y de la población en general, enfocándose en actividades productivas, comerciales y emprendedoras, al tiempo que profundizó su aporte al desarrollo económico, social y medioambiental del país.

Durante un encuentro con ejecutivos de medios de comunicación y líderes de opinión pública, el presidente ejecutivo del Banco Popular, señor Christopher Paniagua, presentó los resultados preliminares de la entidad al cierre de 2025, reafirmando el liderazgo del banco como la principal entidad financiera de capital privado del país.

“Estos resultados están basados en el esfuerzo de un equipo comprometido, robustas plataformas tecnológicas y operativas, y en la innovación constante, pero no menos importante están respaldados por el apoyo y confianza recibidos de nuestros clientes, accionistas y relacionados”, expresó el señor Paniagua.

Resultados cuantitativos

El presidente ejecutivo destacó que el Banco Popular cerró 2025 con activos totales por valor de RD$929,748 millones, lo que representa un crecimiento de 9.4% respecto al año anterior. En los últimos cinco años, el Popular ha duplicado el tamaño de sus activos.

En cuanto a la cartera de préstamos neta, alcanzó RD$579,145 millones, para un crecimiento de RD$42,134 millones. Este aumento estuvo impulsado principalmente por el incremento de la cartera comercial en RD$38,700 millones, un 11.6% más, seguida por la hipotecaria en RD$6,367 millones, un 8.4%.

Los depósitos totales ascendieron a RD$702,933 millones, con un incremento de RD$57,200 millones para un 8.9% más respecto al cierre de 2024, impulsados por el aumento de todos los productos: a plazo, RD$25,252 millones, un 11.6%; ahorro, RD$19,310 millones, un 7.1% de crecimiento; y a la vista, RD$12,677.1 millones, un 8.2% más. El 89% de los pasivos del banco están representados por depósitos, lo que refleja la confianza del público.

Calidad de cartera, solvencia y rentabilidad

El señor Paniagua resaltó que el Popular logró mantener una de las tasas de morosidad más bajas del sistema, situándose en 1.55%, por debajo del promedio de la banca múltiple que fue de 1.72%, y del promedio regional latinoamericano estimado en 2.7%.

La cobertura de provisiones alcanzó 1.93 veces la cartera vencida, superando los estándares locales e internacionales.

En términos de solvencia, el índice del Popular se situó en 15.55%, superior en un 55% al requerimiento regulatorio de un 10%. Esta fortaleza patrimonial permite al banco sostener su crecimiento con una base firme, respaldada por una política prudente de capitalización y altos niveles de reinversión de utilidades.

Al cierre del ejercicio de 2025, el Popular reportó utilidades netas por RD$29,737 millones, luego de descontar RD$8,085 millones correspondientes al pago del Impuesto Sobre la Renta. Este resultado presenta un aumento de RD$2,728 millones con relación al año anterior, equivalente al 10%. La entidad alcanzó un retorno sobre activos de 3.34% y un retorno sobre capital de 22.63%, indicadores que superan los promedios del sistema financiero nacional.

Liderazgo en eficiencia y transformación digital

La eficiencia continúo siendo uno de los pilares estratégicos del Banco Popular. Al cierre del año, el índice de eficiencia cerró en 48.7%, consolidando al Popular como el banco más eficiente del mercado.

Este desempeño se refleja también en la experiencia del cliente, con un índice de recomendación neta (NPS) de 71, el más alto en la historia de la entidad.

La eficiencia alcanzada se apoya en una estrategia sostenida de transformación digital. Durante 2025 se implementaron 116 proyectos de optimización basados en metodologías Lean, automatización y gestión por procesos y RPA, que generaron ahorros de importancia.

La App Popular registró más de 122 millones de transacciones anuales; el 80% de los clientes activos la utiliza y el 45% de los productos se adquiere a través de canales digitales.

Además, el banco mantuvo por quinto año consecutivo la primera posición en el Ranking de Digitalización del Sector Bancario Dominicano de la Superintendencia de Bancos, siendo la única entidad con el reconocimiento a la Excelencia Sostenida.

Inversión estratégica y sostenibilidad

El compromiso con la eficiencia va de la mano con una visión clara en cuanto a las decisiones de inversión para seguir ganando competitividad. Así, en 2025, el banco destinó RD$12,000 millones en inversiones, mantenimientos y licencias, garantizando la seguridad, continuidad, disponibilidad y modernización de las plataformas tecnológicas.

De manera complementaria, se invirtieron RD$1,600 millones en programas de sostenibilidad y responsabilidad social, incluyendo educación financiera y desarrollo institucional.

El Popular, socio signatario de los Principios de Banca Sostenible de las Naciones Unidas desde 2019, integra su enfoque sostenible en los negocios mediante el Sistema de Administración de Riesgos Ambientales y Sociales (SARAS), gestionando riesgos ambientales y sociales en su cartera de clientes, priorizando sectores como energía, turismo, agricultura y construcción y financiando proyectos de energía renovable, movilidad sostenible y economía circular.

Como protagonista de la transición verde del país, el Banco Popular lidera la inversión en energías limpias, con más de US$525 millones destinados a proyectos de energía limpia, con una capacidad instalada de 780 MW, que equivale aproximadamente al 50% de la energía sostenible instalada en el país.

Igualmente, desde el punto de vista reputacional, el Popular fue reconocido por tercer año consecutivo como la empresa con mejor reputación en la República Dominicana en el ranking Merco Empresas 2025, alcanzando la puntuación máxima de 10,000 puntos.

Inclusión financiera y estrategia de pagos

En línea con la visión de inclusión financiera el presidente ejecutivo del Popular anunció que, en las próximas semanas, el banco lanzará una estrategia orientada a ampliar la bancarización mediante una solución de pagos integrada en sus canales digitales y una aplicación diseñada para personas no bancarizadas.

Esta herramienta facilitará el acceso a pagos simples y seguros, fortaleciendo el papel del banco como agente de inclusión económica en el país y respondiendo a la misión que hace 62 años determinaron sus fundadores para democratizar en el país el acceso a los servicios financieros.

En adición, la institución mantiene más de 1,557 subagentes bancarios activos en el 87% de los municipios del país, fortaleciendo la inclusión financiera. En 2025 obtuvo la medalla de oro en el primer Ranking de Inclusión Financiera de la Superintendencia de Bancos.

Impulso al talento y transformación basada en datos

El uso estratégico de los datos permitió desarrollar casos de analítica avanzada con impactos en eficiencia y experiencia del cliente.

Por otro lado, más de 5,000 colaboradores adoptaron herramientas de inteligencia artificial como Copilot. Se completaron más de 1,600 cursos en IA y se invirtieron más de 5,000 horas en capacitación.

Bienestar al personal

Asimismo, se inauguró el Centro Deportivo Popular, un espacio moderno con canchas múltiples y senderos de caminata, que recibió más de 7,800 visitas en su primer año, beneficiando a más de 2,000 colaboradores. Esta iniciativa refuerza el compromiso de la institución con el bienestar físico y emocional de su equipo humano.

Precisamente, a finales del año pasado, el banco fue reconocido por su estrategia Bienestar Integral en los Premios Prácticas Prometedoras, una iniciativa del Consejo Nacional de la Empresa Privada (CONEP) en colaboración con el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), que destaca las mejores iniciativas empresariales alineadas con los ODS.

