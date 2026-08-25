Visa nombra a César Espinoza nuevo líder de Visa Direct para América Latina y el Caribe

SANTO DOMINGO. – Visa anunció hoy el nombramiento de César Espinoza Rommyngth como vicepresidente, líder de Visa Direct para América Latina y el Caribe, quién será responsable de liderar la estrategia de expansión del conjunto de soluciones innovadoras de movimiento de dinero de Visa en la región, además de formar parte del equipo de liderazgo global de Visa Direct.

«Visa Direct es una de las plataformas de movimiento de dinero más grandes del mundo. Espinoza aporta exactamente la visión estratégica y la experiencia regional en pagos que necesitamos para fortalecer un ecosistema de pagos rápidos, confiables y escalables que conecte a más personas y empresas con la economía digital. Con su comprobada trayectoria y sólida capacidad de ejecución, estamos posicionados para consolidar el liderazgo de nuestras soluciones de movimiento de dinero en la región», dijo Jorge Lemus, vicepresidente sénior y gerente general para Visa Caribe y Centroamérica y líder interino de soluciones comerciales y movimiento de dinero, Visa América Latina y el Caribe.

Visa Direct es un componente fundamental del área de soluciones comerciales y de movimiento de dinero de Visa. Opera en más de 195 países y territorios, con el potencial de llegar a aproximadamente 18 mil millones de puntos finales — incluyendo tarjetas, cuentas bancarias y billeteras digitales — facilitando transacciones domésticas y transfronterizas en tiempo real. Esto incluye pagos entre personas (P2P), transferencias de cuenta a cuenta (A2A), remesas internacionales, desembolsos de gobierno y pagos B2B.

Con más de 20 años de experiencia en la industria financiera, Espinoza es un líder empresarial con un historial probado en el desarrollo y gestión de negocios y en impulsar prácticas comerciales en mercados internacionales. Ha liderado exitosamente la estrategia, implementación y gestión de nuevas líneas de negocio en pagos en tiempo real y open banking, además de construir sólidas asociaciones con organizaciones multilaterales, fintechs, emisores y adquirentes. Es graduado en ingeniería mecánica por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y cuenta con una Maestría en Ciencias de la Gestión de la Universidad de Stanford.

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Acerca de Visa

Visa (NYSE: V) es un líder mundial en pagos digitales, facilitando transacciones de pago entre consumidores, vendedores, instituciones financieras y entidades gubernamentales en más de 200 países y territorios. Nuestra misión es conectar al mundo con la red de pagos más innovadora, conveniente, confiable y segura, para ayudar a que individuos, comercios y economías puedan prosperar. Creemos que las economías inclusivas impulsan a todos, en todas partes y vemos el acceso como fundamental para el futuro del movimiento de dinero. Más información en Visa.com.

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