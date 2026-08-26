Estrellas importarán de nuevo al relevista Patrick Weigel

SANTO DOMINGO ESTE.- Las Estrellas repetirán al relevista norteamericano Patrick Weigel como uno de sus importados, esta vez para el torneo de la Liga de Béisbol Profesional de la República Dominicana que comenzará el próximo 16 de octubre.

El derecho fue uno de los mejores relevistas de la liga en cada uno de los últimos dos torneos, en los cuales vistió el uniforme de las Estrellas.

“Él fue el mejor relevista de la liga en las pasadas dos temporadas”, afirmó Ángel Ovalles, vicepresidente de operaciones de béisbol de las Estrellas, por medio a un despacho de prensa del club.

“Nuestro bullpen estará construido alrededor de su figura, tratándose de un hombre que puede cerrar, tirar dos entradas o venir en medio de una situación apremiante en cualquier momento de las entradas finales del juego, para salvar una situación”, explicó Ovalles.

Weigel (1-2, 1.19) actuó en 23 juegos para las Estrellas, en el campeonato pasado, en el cual salvó 4 juegos. Propinó 34 ponches en 30.1 entradas, en las cuales concedió 5 bases por bolas. La oposición le bateó para promedio de .144. Tuvo un WHIP de 0.66.

En la temporada anterior a esa (2024-2025), Weigel (2-0, 0.95) lanzó en 18 partidos de Serie Regular. Salvó un juego. Propinó 22 ponches en 19.0 entradas, con 5 bases por bolas concedidas. La oposición le bateó .185. Tuvo un WHIP de 0.89.

Entre esas dos campañas suma récord de 3-2, con 1.28 de promedio de carreras limpias permitidas en 41 juegos de Serie Regular, con 5 juegos salvados.

En la temporada pasada, Weigel fue refuerzo del Escogido en el Round Robin (Serie Semifinal). En ocho juegos tuvo record de 0-0, con 1.13 de promedio de carreras limpias permitidas y un juego salvado.

Weigel es el segundo jugador importado que anuncian las Estrellas para la venidera temporada. El otro es el jardinero Ismael Munguía, el líder de bateo (.368) en la liga la campaña pasada.

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