Faride Raful encabeza juramentación de nuevos dominicanos y destaca compromiso con la patria

Santo Domingo.– La ministra de Interior y Policía, Faride Raful, encabezó el acto de juramentación de 182 nuevos dominicanos procedentes de más de 30 países, quienes completaron el proceso de naturalización que incorpora expedientes digitalizados, entrevistas y exámenes de ciudadanía.

Durante su discurso central, Raful enfatizó que la concesión de la nacionalidad es una decisión de Estado que exige seriedad y un compromiso con las leyes del país.

“Otorgar la nacionalidad dominicana es una decisión seria, y se hace con criterio, con seriedad y con dignidad. Ustedes eligieron a la República Dominicana y la República Dominicana los eligió a ustedes. A partir de hoy comparten los mismos derechos y los mismos deberes”, afirmó la ministra.

Raful explicó además que el Ministerio de Interior y Policía ha transformado el proceso mediante la digitalización de los expedientes y la incorporación de entrevistas y exámenes de ciudadanía, como parte de una gestión que busca garantizar el cumplimiento de los procedimientos establecidos.

Por su parte, la directora de Naturalización, Dayana Díaz, destacó el trabajo que realiza el equipo durante la revisión de cada solicitud y el componente humano detrás de cada proceso. “Nosotros, oficiales públicos, no trabajamos con expedientes. No trabajamos con papeles. Trabajamos con la vida de la gente”, sostuvo Díaz.

En representación de los juramentados, el académico y empresario Arturo de las Heras destacó los vínculos que ha construido con República Dominicana a lo largo de los años y agradeció la acogida recibida en el país.

“Aquí he encontrado buena gente, amigos y oportunidades para contribuir. Hoy ese vínculo se convierte también en ciudadanía. República Dominicana es mi patria”, expresó De las Heras, quien concluyó su intervención con una frase que resumió el significado de la jornada: “Ya soy dominicano”.

Con este acto, el Ministerio de Interior y Policía da continuidad al proceso de naturalización de personas que, tras cumplir los requisitos establecidos, asumen formalmente la ciudadanía dominicana y los derechos y deberes que esta conlleva.

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