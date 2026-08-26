Gobierno adjudica RD$420 millones para ejecutar nuevas obras hidráulicas en Puerto Plata y Espaillat, a través del INDRHI

Puerto Plata. – El Gobierno, a través del Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos (INDRHI), adjudicó 14 obras hidráulicas en distintos municipios y distritos municipales de Puerto Plata y Espaillat, con una inversión aproximada de RD$420 millones, como parte de las acciones para atender los daños provocados por la vaguada de abril, a fin de incrementar la protección en comunidades y zonas productivas.

Durante una rueda de prensa en la Gobernación de Puerto Plata, junto a la gobernadora Claritza Rochtte Peralta de Senior y la senadora Ginette Bournigal, el director ejecutivo del INDRHI, Olmedo Caba Romano, informó que los procesos de licitación fueron completados y que los contratistas serán acompañados por autoridades y representantes comunitarios durante los recorridos para el inicio de los trabajos.

Las 14 obras incluyen muros de gaviones en los ríos Bajabonico y Guananico; adecuación del río Unijica; limpieza y adecuación de cañadas en Luperón y Sosúa; soluciones de drenaje en Sabaneta de Yásica, así como trabajos de protección en San Felipe de Puerto Plata, Villa Isabela, Estero Hondo, Gaspar Hernández y Villa Magante, entre otras intervenciones.

El funcionario resaltó, además, que se encuentran en un nivel avanzado la adecuación de los ríos Yásica y Veragua, la construcción de muros en gaviones en sus márgenes izquierda y derecha, y la protección de los aproches de sus puentes, trabajos que terminarán en los próximos meses. También informó de los trabajos de rehabilitación del dique de Belloso sobre el río Bajabonico y construcción de muros de gaviones y la rehabilitación de los sistemas de riego adyacentes se encuentran en fase final.

Acciones en Villa Montellano y zona Oeste

El director ejecutivo anunció, además, las acciones que desarrollarán en Villa Montellano, que consistirán en la adecuación del cauce del río Camú, en Los Ciruelos, para aumentar su capacidad de conducción y reducir riesgos de inundaciones. En ese sentido, indicó que trabajan en la formulación de un proyecto para la adecuación de 12 kilómetros del citado río y la construcción de muros en gaviones, como solución de mayor alcance para proteger las comunidades cercanas.

Caba Romano destacó también las acciones que el Gobierno desarrolla en la zona oeste de Puerto Plata, donde existe una importante actividad agrícola y ganadera. Ante los períodos de sequía que afectan esta zona, el INDRHI ha habilitado alrededor de 300 pozos e instalado electrobombas, contribuyendo a la garantía de agua para actividades productivas.

Finalmente, señaló que el Gobierno trabajará en el diseño de las presas de Yásica y Bajabonico, como medida para el fortaleciendo de la seguridad hídrica de Puerto Plata a largo plazo.

Visited 1 times, 1 visit(s) today