Ministro Yayo Sanz Lovatón firma alianza con Arizona para impulsar la industria de semiconductores

Phoenix, Arizona.–. El ministro de Industria, Comercio y Mipymes, Yayo Sanz Lovatón, suscribió un Memorando de Entendimiento (MOU) con la Arizona Commerce Authority (ACA) para fortalecer la cooperación entre la República Dominicana y el estado de Arizona para el desarrollo de capacidades vinculadas a la industria de semiconductores.

El acuerdo fue firmado por el ministro Sanz Lovatón y Sandra Watson, presidenta y CEO de la Arizona Commerce Authority, durante una ceremonia celebrada el 25 de agosto en Phoenix, como parte de una misión público-privada encabezada por el Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes (MICM).

“El talento dominicano es nuestra principal ventaja para insertarnos en esta industria. Esta alianza conecta al Gobierno, al sector privado y a nuestras instituciones educativas para desarrollar las capacidades que demanda el mercado, generar empleos especializados y atraer nuevas inversiones vinculadas a la industria de semiconductores”, afirmó Yayo Sanz Lovatón.

En tanto que Watson valoró la alianza y la calificó como estratégica para que infraestructura logística, las zonas francas y el capital humano dominicano funcionen como la extensión natural y competitiva de la manufactura de alta tecnología de los Estados Unidos

“La inversión global en tecnología de punta busca rentabilidad, pero, por encima de todo, exige certidumbre. Lo que la República Dominicana ofrece al ecosistema de Arizona es la estabilidad democrática más sólida de la región y un gobierno pro-empresa que ha transformado la burocracia en agilidad logística. Ser el eslabón estratégico del CHIPS Act en el Caribe no es un discurso a futuro, es la agenda económica que ya estamos ejecutando”, añadió la representante comercial.

La misión contó con la participación de representantes del sector privado y académico dominicano, entre ellos el Dr. Marino Auffant, presidente de Auffant Global Advisory; Carlos León Bisonó, presidente de ASX Capital; Eliza Sánchez, directora ejecutiva de ALTIO SAFI; Eduardo Galavis, gerente general del fondo inmobiliario EniAgri; Josefina Dieguez, directora de Sostenibilidad del Grupo INICIA; César Villanueva, CEO de Domex Courier; Samuel Bonilla, del Instituto Tecnológico de Santo Domingo (INTEC) y José Alejandro Aybar, Canciller de la Universidad del Caribe (UNICARIBE).

Talento, innovación y nuevas oportunidades de inversión

Uno de los principales componentes del acuerdo es el desarrollo y la movilidad de talento, mediante la colaboración entre instituciones educativas, empresas y entidades gubernamentales de Arizona y República Dominicana. La alianza busca facilitar la formación especializada, el intercambio de conocimientos y el fortalecimiento de las capacidades técnicas requeridas por esta industria.

El MOU también establece un marco para promover iniciativas orientadas a fortalecer la resiliencia de las cadenas de suministro, ampliar las oportunidades de comercio e inversión y facilitar alianzas estratégicas entre empresas e instituciones de ambas partes.

Como parte de la agenda en Arizona, la delegación visitó MacroTechnology Works, de Arizona State University (ASU), una instalación de investigación avanzada vinculada a los semiconductores, la tecnología cuántica y los materiales avanzados. El acercamiento permitió explorar oportunidades de colaboración académica y tecnológica que contribuyan a fortalecer la formación del talento dominicano requerido por la industria.

RD: Socio confiable para la industria global de semiconductores

La alianza se enmarca en la Estrategia Nacional de Fomento a la Industria de Semiconductores (ENFIS), mediante la cual la República Dominicana busca posicionarse como un socio confiable y competitivo dentro de la cadena de valor global, desarrollando actividades complementarias a la fabricación avanzada que se realiza en Estados Unidos.

Entre las áreas identificadas se encuentran el ensamblaje, prueba y empaquetado de semiconductores; la manufactura de componentes pasivos y discretos; y el ensamblaje de placas de circuitos impresos, sectores en los que el país puede apalancar su experiencia y capacidades existentes en manufactura avanzada.

La República Dominicana cuenta con una sólida y creciente plataforma de zonas francas, integrada por 858 empresas que generan más de 200,000 empleos directos y registran exportaciones superiores a US$8,600 millones, además de capacidades consolidadas en manufactura electrónica y de precisión.

Arizona, por su parte, se ha consolidado como uno de los principales ecosistemas de semiconductores de Estados Unidos, con operaciones e inversiones de empresas como TSMC, Intel, onsemi, Microchip y Amkor. Su modelo de desarrollo articula al Gobierno, el sector privado y las instituciones académicas para impulsar la innovación y desarrollar la fuerza laboral que demanda esta industria estratégica.

Durante la misión, la delegación sostuvo además encuentros con representantes de la Arizona Commerce Authority, Arizona Chamber of Commerce & Industry y Lawrence Semiconductor, así como con líderes empresariales, académicos y organismos de desarrollo económico.

Con la firma de este Memorando de Entendimiento, República Dominicana y Arizona establecen un marco de cooperación para conectar instituciones educativas y empresas, desarrollar talento especializado, facilitar nuevas relaciones comerciales y empresariales y promover oportunidades de inversión que fortalezcan la participación de la República Dominicana en la cadena de valor de los semiconductores en el hemisferio.

26 de agosto 2026

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