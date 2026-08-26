- Publicidad -
Dominicanos en Exterior

Aumentan deportaciones en NY y NJ

Ramón Mercedes26 de agosto de 2026
1 1 minuto de lectura

NUEVA YORK.- Datos proporcionados por la Universidad de California en (UCLA), indican que los arrestos del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en Nueva York y Nueva Jersey se dispararon en julio, tras un aumento ya notable en junio.

 

A nivel nacional, las detenciones rondaron las 50,000 en julio frente a menos de 30,000 en febrero. Nueva Jersey registró el mayor salto, 147,6% más entre mayo y julio.

 

En Nueva York, los arrestos pasaron de 754 en abril a 1,355 en julio, un alza del 79,7%. Este martes 25 entraron en vigor dos leyes estatales para desarticular la cooperación con ICE en Nueva York: La Ley de Policías Locales, Delitos Locales y la Ley de Dignidad, No Detención.

 

Las 12 agencias policiales locales deberán terminar sus acuerdos287(g) con ICE usando las cláusulas de terminación; los que sigan vigentes serán nulos e inaplicables. “Nuestras agencias deben enfocarse en una sola cosa: la seguridad de la comunidad, no en hacer el trabajo de ICE”.

 

Las agencias incluidas son: Departamento de Policía del Condado de Nassau, Departamento de Policía de la Villa de Mohawk, Oficina del Sheriff de los condados de Madison, Niagara, Nassau y Steuben, y la Oficina del Sheriff del Condado de Cattaraugus.

 

El Departamento de Policía de Camden, la Oficina del Sheriff del Condado de Broome, el Departamento de Policía de la Villa de Allegany, y las Oficinas del Sheriff de los condados de Rensselaer y Otsego.

 

Dos agencias planean demandar a la gobernadora Hochul por las nuevas restricciones, según un portavoz de la Fiscalía General. Ante la posibilidad de litigios, Hochul respondió: “Que vengan. Ningún ejecutivo de condado está por encima de la ley en este estado. La fiscal general será la única responsable de hacerla cumplir”.

Visited 1 times, 1 visit(s) today
- Publicidad -
Ramón Mercedes26 de agosto de 2026
1 1 minuto de lectura

Publicaciones relacionadas

NYC recauda más de mil millones de dólares al año en multas relacionadas con tránsito y estacionamiento; dominicanos afectados

26 de agosto de 2026

Asambleísta estatal D-78 en El Bronx entrega miles de útiles escolares a familias escasos recursos

25 de agosto de 2026

Dominicanos en NYC piden a autoridades RD investigación profunda sobre denuncia de Martínez Pozo; de ser necesario solicitar apoyo del FBI

25 de agosto de 2026

Peledeístas en NY coinciden en que FJG respondió con precisión preguntas de “RD Debate”

25 de agosto de 2026

Deja una respuesta

Botón volver arriba

Estas usando un bloqueador de anuncios!

Desactiva tu bloqueador de anuncios para poder leer nuestras informaciones. Gracias de antemano!