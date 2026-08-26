Aumentan deportaciones en NY y NJ

NUEVA YORK.- Datos proporcionados por la Universidad de California en (UCLA), indican que los arrestos del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en Nueva York y Nueva Jersey se dispararon en julio, tras un aumento ya notable en junio.

A nivel nacional, las detenciones rondaron las 50,000 en julio frente a menos de 30,000 en febrero. Nueva Jersey registró el mayor salto, 147,6% más entre mayo y julio.

En Nueva York, los arrestos pasaron de 754 en abril a 1,355 en julio, un alza del 79,7%. Este martes 25 entraron en vigor dos leyes estatales para desarticular la cooperación con ICE en Nueva York: La Ley de Policías Locales, Delitos Locales y la Ley de Dignidad, No Detención.

Las 12 agencias policiales locales deberán terminar sus acuerdos287(g) con ICE usando las cláusulas de terminación; los que sigan vigentes serán nulos e inaplicables. “Nuestras agencias deben enfocarse en una sola cosa: la seguridad de la comunidad, no en hacer el trabajo de ICE”.

Las agencias incluidas son: Departamento de Policía del Condado de Nassau, Departamento de Policía de la Villa de Mohawk, Oficina del Sheriff de los condados de Madison, Niagara, Nassau y Steuben, y la Oficina del Sheriff del Condado de Cattaraugus.

El Departamento de Policía de Camden, la Oficina del Sheriff del Condado de Broome, el Departamento de Policía de la Villa de Allegany, y las Oficinas del Sheriff de los condados de Rensselaer y Otsego.

Dos agencias planean demandar a la gobernadora Hochul por las nuevas restricciones, según un portavoz de la Fiscalía General. Ante la posibilidad de litigios, Hochul respondió: “Que vengan. Ningún ejecutivo de condado está por encima de la ley en este estado. La fiscal general será la única responsable de hacerla cumplir”.

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