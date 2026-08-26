NYC recauda más de mil millones de dólares al año en multas relacionadas con tránsito y estacionamiento; dominicanos afectados

NUEVA YORK.- Esta ciudad recauda más de mil millones de dólares al año en multas de tránsito y estacionamiento, según datos públicos.

Solo las multas de estacionamiento -por ejemplo, estacionarse en doble fila, frente a un hidrante o no activar el parquímetro- suman unos 620 millones. El resto proviene de cámaras de velocidad, semáforos en rojo y obstrucción de carriles de autobuses.

En la Gran Manzana, el seguro de auto es de los más caros en Estados Unidos. En promedio, la cobertura para un vehículo privado ronda los 250 dólares mensuales, dependiendo del vecindario, el historial de manejo y la edad del conductor.

Para los taxistas, el seguro anual puede rondar los 4,800 dólares en el caso de un «Black Car», y hasta 6,800 en otros casos. Quienes completen un curso de manejo seguro pueden obtener un descuento del 10% en la prima.

El costo del seguro varía según la edad, el historial de manejo, el código postal, el modelo del vehículo y el condado. Las zonas donde suele ser más económico incluyen Riverdale, Throgs Neck y gran parte de Staten Island.

En Brooklyn, las primas suelen ser más altas que en otros condados. El Bronx le sigue de cerca e incluso puede superarlas en áreas como Mott Haven y Melrose, por factores como mayor número de accidentes, robos, costos de reparación, reclamaciones por lesiones, litigios y fraude.

En comparación, Manhattan y Staten Island suelen registrar primas algo más bajas, aunque dentro de cada condado el código postal puede cambiar mucho el precio.

Vehículos registrados por condado: en Queens hay alrededor de 815,000; en Brooklyn,526,000; en Staten Island,288,000; en El Bronx, 265,000; en Manhattan, 231,000. En total, unos 2.1 millones en toda la ciudad. A Manhattan entran diariamente unos 715,000 vehículos, reflejando la alta presión sobre su infraestructura vial.

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