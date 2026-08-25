Gobierno acuerda aumento de 20 % al salario mínimo de los trabajadores de la construcción

Santo Domingo.-El ministro de Trabajo, Eddy Olivares Ortega, informó que el Comité Nacional de Salarios (CNS) aprobó un aumento de 20 % al salario mínimo de los trabajadores de la construcción y sus afines, como parte de la política del Gobierno del presidente Luis Abinader orientada a fortalecer los ingresos de los trabajadores y mejorar sus condiciones de vida.

El incremento, establecido mediante la Resolución núm. CNS-04-2026, fue alcanzado en el marco del diálogo tripartito entre los representantes de los trabajadores y empleadores, con la mediación del Comité Nacional de Salarios, siguiendo la misma vía de concertación que ha permitido concretar los aumentos salariales en los demás sectores de la economía.

“Este aumento de 20 % es una nueva expresión de la voluntad del Gobierno del presidente Luis Abinader de continuar fortaleciendo el salario de los trabajadores dominicanos y avanzar hacia salarios mínimos cada vez más justos, que permitan mejorar su calidad de vida y la de sus familias”, afirmó Olivares Ortega.

El ministro resaltó que el acuerdo demuestra, una vez más, que el diálogo social es el camino para alcanzar soluciones equilibradas, capaces de conciliar la legítima aspiración de los trabajadores a mejores ingresos con la sostenibilidad y competitividad de las empresas.

La nueva tarifa establece, con carácter nacional y de manera escalonada, los siguientes salarios mínimos para los trabajadores de la construcción y sus afines:

Trabajador no calificado: RD$980.59 a RD$1,176.7.

Trabajador calificado: RD$1,072.85 a RD$1,287.42.

Ayudante: RD$1,260.34 a RD$1,512.4.

Operario de tercera categoría: RD$1,636.80 a RD$1,964.16.

Operario de segunda categoría: RD$1867.44 a RD$2,240.93 a partir del 1 de junio de 2027.

Operario de primera categoría: RD$2,334.67 a RD$2,801.60 a partir del 1 de junio de 2027.

Maestro de cada una de las áreas de la construcción: RD$2,941.78 a RD$3,530.13 a partir del 1 de junio de 2027.

Olivares Ortega explicó que la decisión responde a la función esencial del salario como principal fuente de ingresos de los trabajadores y sus familias, y al

compromiso de que el crecimiento económico se traduzca progresivamente en mayor bienestar para quienes contribuyen con su trabajo al desarrollo nacional.

Asimismo, destacó la importancia estratégica de la industria de la construcción para la economía dominicana, por su aporte a la generación de empleos, la

inversión, el desarrollo de infraestructura, la construcción de viviendas y el dinamismo de numerosas actividades productivas que dependen directa o indirectamente de este sector.

“La construcción es uno de los grandes motores de nuestra economía. Cada obra genera empleos, moviliza empresas y trabajadores y contribuye a

transformar nuestro país. Por eso, mejorar las condiciones salariales de quienes hacen posible ese desarrollo es también una forma de fortalecer nuestra economía y promover una sociedad con mayores oportunidades”, sostuvo el

ministro.

El titular de Trabajo subrayó que el nuevo aumento se inscribe en la política salarial impulsada por la presente administración, que ha priorizado la concertación entre trabajadores, empleadores y Gobierno como mecanismo

para alcanzar acuerdos sostenibles y ampliar progresivamente el bienestar de la clase trabajadora.

La Resolución núm. CNS-04-2026 fue aprobada luego de las sesiones celebradas por el Comité Nacional de Salarios los días 12, 19 y 26 de mayo y 2 de junio de 2026, con la participación de los representantes de los sectores empleador ytrabajador de la construcción.

El ministro de Trabajo reiteró que el propósito de esta política es continuar avanzando hacia un mercado laboral en el que el crecimiento de la economía, la productividad y la generación de empleos estén acompañados de mejores salarios y condiciones de trabajo dignas, en consonancia con la visión del presidente Luis Abinader.

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