Motorola introduce al país su nueva gama de productos

República Dominicana. Mayo de 2025. Comprometidos con la creación de tecnología que empodere a las personas, incluyendo un increíble ecosistema de dispositivos, Motorola introduce en la República Dominicana su nueva línea de productos que van desde teléfonos inteligentes, relojes, auriculares, PCs y tabletas, todos compatibles con la IA.

La marca centra su estrategia en crear dispositivos que se integren a la perfección en la vida cotidiana, donde la moda se une a la funcionalidad y el estilo a la tecnología.

El nuevo portafolio de Motorola incluye la nueva generación del motorola razr con el teléfono plegable más potente del mundo, gracias a la plataforma móvil Snapdragon® 8 Elite de 3nm líder del sector y cuenta con la carga más rápida jamás vista en un teléfono plegable. Además, cuentan con un diseño icónico, durabilidad mejorada y enormes pantallas externas.

A esta nueva gama también se integra la familia edge con pantallas quad-curved, tecnología de imagen innovadora y experiencias móviles perfectamente equilibradas; y dos dispositivos moto things que se integran perfectamente en el ecosistema Motorola

Estos teléfonos cuentan con el sistema de cámaras más capaz en un dispositivo edge, con cuatro cámaras de calidad profesional y el sensor Sony LYTIA™ 700C que produce imágenes excepcionales

Los nuevos moto watch fit y moto buds loop, con tecnología Sound by Bose y cristales Swarovski, forman parte del ecosistema de dispositivos de Motorola. Impulsados por moto ai, ambos dispositivos ofrecen experiencias inteligentes únicas que permiten a los usuarios mantener el control con facilidad y expresar su creatividad.

Además de estos gadgets, se presentaron actualizaciones significativas de las funciones básicas de moto ai como Next Move, Playlist Studio, Image Studio y Look and Talk que transforman las interacciones diarias.

Motorola dio a conocer también varias asociaciones interesantes con estos dispositivos con líderes del sector de la IA como Google, Meta, Microsoft y Perplexity para desarrollar funciones integradas y ofrecer a los usuarios la posibilidad de elegir su agente preferido.

Disponibilidad

Para adquirir los nuevos productos de Motorola, visite tu punto de venta Claro Dominicana más cercano o en tu tienda favorita de venta de dispositivos móviles.