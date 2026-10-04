168 Horas en Primicias en el Gran Santo Domingo y otras comunidades

Por Marcelo Florián

(Redacción Central de Primicias)

El senador Daniel Rivera, de Santiago de los Caballeros, vocero del proyecto político presidencialde la vicepresidenta Raquél Peña; la entrega de cientos de biblias por la Iglesia Adventista en elDistrito Nacional, la poda y limpieza de los imbornales por las lluvias en el Distrito Nacional,

el tema de la calificación del caso Jet Set, la suspensión de la consulta del Partido de la LiberaciónDominicana (PLD), la capacitación de dirigentes del PartidoRevolucionarioModerno (PRM) sobrejusticia electoral, el llamado del presidente Luis Abinader a un “grupo de antisociales con órdenes

de arresto para que se entreguen y responsan ante la justicia, abogados alarmados por el incremento de las de las muertes en supuestos intercambios de disparos, la divulgación de los másbuscados por la Policía Nacional, los datos de Faride Rafúl, ministra de Interior y Policía, sobre latasa de homicidios, el fusil y US$ 34 mil ocupados a un alemán en Juan Dolio, son temas en el Gran

Santo Domingo y otras comunidades de República Dominicana en la primera semana de octubre de 2026.

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