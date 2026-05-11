Voluntariado Bancentraliano realizó su 6ª jornada de donación de sangre en colaboración con la Cruz Roja Dominicana

El Voluntariado Bancentraliano (VB), brazo social del Banco Central de la República Dominicana (BCRD), realizó los pasados días 7 y 8 de mayo su 6ª jornada de donación de sangre, como parte del acuerdo interinstitucional suscrito por el BCRD con la Cruz Roja Dominicana en el año 2016.

Con la suma de las seis jornadas realizadas en la sede central del BCRD, han sido más de 200 bancentralianos los que desinteresadamente han donado su sangre a fin de contribuir solidariamente al reclamo de este elemento esencial para la vida.

La Cruz Roja Dominicana resalta la relevancia de que “un solo donante puede salvar tres vidas”, y que los bancos de sangre como el que esa institución desarrolla son establecimientos que se dedican a asegurar la calidad de la sangre y de sus derivados, a través de los procesos de obtención, procesamiento, fraccionamiento y almacenamiento, mediante el procedimiento de aféresis.

La aféresis es un tipo de donación en la que se extraen, por separado, sólo aquellos componentes de la sangre que se necesitan, devolviendo el resto al donante por la misma vía de recolección.

Las jornadas de donación de sangre son una actividad organizada por el Voluntariado Bancentraliano como institución vinculada al Banco Central, integrada por colaboradores activos y pensionados, que deciden manifestar su espíritu solidario con la sociedad y su sensibilidad con el medio ambiente, mediante el ejercicio de la generosidad humana y el cuidado de nuestro patrimonio natural.

El Voluntariado Bancentraliano responde así a una necesidad fundamental de que los dominicanos procedan con su altruismo a la donación de sangre, puesto que los niveles de donaciones actuales en nuestro país todavía no responden a los estándares necesarios para preservar este servicio y la disponibilidad de este elemento vital en los hospitales de nuestra nación.

La jornada fue coordinada por la Comisión de Desarrollo y Asistencia Social, que dirige Denisse Comarazamy, y contó con la colaboración de los voluntarios, Yanery Mora, Raschid Zaiter, Soraya Bautista, Sandra Ramírez, Johanna Geano, Madeline Bare y Juan Carlos Santana.

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