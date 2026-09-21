Qik Pro supera un millón de compras con su tarjeta y entrega más de RD$45 millones en cashback en su primer año

Santo Domingo, D.N. – Qik Banco Digital Dominicano, filial de Grupo Popular y primer neobanco de la República Dominicana, celebra el primer aniversario de su ecosistema financiero Qik Pro, que ofrece beneficios avanzados y una tarjeta de crédito exclusiva, mediante la cual sus clientes han efectuado más de un millón de compras con su tarjeta de crédito y han recibido a cambio más de RD$45 millones en cashback.

Desde su lanzamiento en 2025, el ecosistema Qik Pro refleja una creciente adopción por parte de sus clientes, los Qikers Pro, que han consolidado esta propuesta que integra productos financieros, tecnología, acompañamiento personalizado y beneficios vinculados a su estilo de vida.

“Qik Pro nació con la intención de ir más allá de una oferta tradicional de productos financieros. Queríamos construir una experiencia que entendiera mejor cómo viven nuestros clientes, cómo consumen, cómo ahorran y qué valoran. Los resultados de este primer año nos confirman que existe una oportunidad importante para seguir profundizando esa relación especial a través de mayor personalización, simplicidad y valor”, afirmó el señor Arturo Grullón, vicepresidente ejecutivo y gerente general de Qik Banco Digital Dominicano.

Una propuesta construida alrededor del cliente

Uno de los principales atributos de Qik Pro es su programa de cashback personalizado, que permite a cada cliente recibir hasta un 5% de devolución en su categoría de consumo favorita o distribuir el beneficio entre dos categorías.

A este beneficio se suma un 1% de cashback ilimitado en el resto de las compras. Durante el primer año, más de 22,000 transacciones realizadas fuera del país recibieron cashback internacional.

Qik Pro también incorpora beneficios orientados al ahorro y al acceso a mejores condiciones financieras. Sus clientes reciben un 1% adicional en la tasa de interés de nuevos certificados de depósito digital, tasas de entre 3% y 6% anual en cuentas de ahorro y una reducción de 1% en la tasa de interés de préstamos personales.

Además, cuentan con el acompañamiento de los Pro Expertos, un equipo especializado del banco que orienta a los clientes para aprovechar de manera más efectiva los productos y beneficios disponibles a través de los distintos canales del banco.

Comportamiento de los Qikers Pro

El comportamiento de los clientes refleja una fuerte afinidad con los viajes y las experiencias internacionales. Estados Unidos, España y Colombia se posicionan como los principales destinos de consumo internacional para los Qikers Pro, mientras que uno de cada cuatro clientes ha utilizado su tarjeta para adquirir boletos aéreos y cuatro de cada diez han realizado consumos en hoteles internacionales.

Los datos también muestran que, por cada transacción vinculada a vuelos u hospedaje, los clientes realizan aproximadamente dos consumos adicionales en restaurantes, transporte y movilidad durante su estadía.

Para acompañar este comportamiento, Qik Pro ofrece beneficios como un 10% de devolución en transporte, 5% en restaurantes y 3% en alquiler de vehículos, además de acceso a salas VIP de aeropuertos mediante el programa Before Boarding.

Los clientes también pueden realizar consumos y gestionar su facturación en pesos dominicanos y dólares estadounidenses, facilitando el manejo de sus gastos tanto dentro como fuera del país.

Una experiencia cada vez más digital

La adopción de nuevas formas de pago también ha sido significativa durante el primer año de Qik Pro. Los clientes realizaron más de 326 mil pagos rápidos, seguros y sin contacto a través de las principales billeteras digitales, como Apple Pay y Google Pay.

La tarjeta de crédito Qik Pro cuenta, además, con facturación de doble saldo en pesos dominicanos y dólares estadounidenses y tecnología LED Airlight. Al no incorporar banda magnética, añade una capa adicional de seguridad en las transacciones.

En el mercado local, las principales categorías de consumo de los clientes son supermercados, alimentos y bebidas, tiendas por departamentos, combustible, salud y servicios. En el extranjero, predominan alimentos y bebidas, moda, supermercados, servicios, tiendas por departamentos, viajes y entretenimiento.

A un año de su lanzamiento, Qik Pro continúa evolucionando con el objetivo de ofrecer una experiencia financiera cada vez más personalizada, sencilla y conectada con las necesidades y preferencias de sus clientes.

Los interesados en conocer más sobre Qik Pro pueden acceder a la página web oficial de la entidad bancaria: https://qik.do/

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