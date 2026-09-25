Voleibol RD vence 3-0 a Canadá en en NORCECA Final Six Femenino

INACANTEPEC, México, 23 de septiembre de 2026.- República Dominicana consiguió anoche su primera victoria en el NORCECA Final Six Femenino 2026 con una victoria de 3-0 (25-18, 25-22, 25-16) sobre Canadá en la Unidad Deportiva Juan Fernández Albarrán, en Zinacantepec, Estado de México. Este miércoles, República Dominicana enfrentará a Estados Unidos, que permanece invicto, a las 6:00 p. m., mientras que Canadá se medirá con Puerto Rico a las 6:00 p. m. Los cuatro mejores equipos al concluir la ronda preliminar avanzarán a las semifinales. Las dominicanas mejoraron su récord a 1-1 en la ronda preliminar, mientras que Canadá quedó con marca de 0-2. República Dominicana dominó ampliamente en ataques, 44-29, y tuvo ventajas más ajustadas en bloqueos, 3-2, y puntos de saque, 3-2. Ambos equipos cometieron una cantidad similar de errores: 23 las dominicanas y 25 las canadienses. Flormarie Heredia fue la máxima anotadora del encuentro con 17 puntos, mientras que Florangel Terrero aportó 10 para República Dominicana. Laila Johnston encabezó la ofensiva de Canadá con 11 puntos. Las dominicanas tomaron una ventaja temprana de 5-0 en el primer set y mantuvieron el control hasta imponerse 25-18. Canadá ofreció su mayor resistencia en el segundo set. Las canadienses redujeron la diferencia a 22-21 y luego a 23-22, pero República Dominicana respondió con ataques de Katielle Alonzo y Alondra Tapia para quedarse con el set 25-22. El tercer set se mantuvo cerrado hasta el 17-15, cuando las dominicanas anotaron seis puntos consecutivos para despegarse 23-15. Finalmente, cerraron el encuentro con marcador de 25-16. Este miércoles, República Dominicana enfrentará a Estados Unidos, que permanece invicto, a las 6:00 p. m., mientras que Canadá se medirá con Puerto Rico a las 6:00 p. m. Los cuatro mejores equipos al concluir la ronda preliminar avanzarán a las semifinales. Flormarie Heredia, máxima anotadora de República Dominicana: “Hoy jugamos más en equipo y tratamos de dominar nosotras el juego. Nuestro saque fue más efectivo que ayer y también pasamos mejor. Debemos mantener la presión con el saque para hacer un buen partido ante Estados Unidos y ajustar mejor el bloqueo”. Misha Hameed, líbero de Canadá: “Creo que empezamos bien, pero nos cuesta mantener la intensidad, especialmente a mediados y finales de los sets. Sinceramente, ese ha sido nuestro talón de Aquiles en los últimos dos partidos. Esperamos aprovechar lo aprendido para el partido de mañana y mantener la presión durante todo el encuentro, porque sabemos que podemos competir con estos equipos”. Pie de foto Las dominicanas celebran su primer triunfo ante Canadá La central, Florangel Terrero, consigue un potente remate en el segundo set ante Canadá