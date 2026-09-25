Voleibol RD vence 3-0 a Canadá en en NORCECA Final Six Femenino

\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\nINACANTEPEC, M\u00e9xico, 23 de septiembre de 2026.- Rep\u00fablica Dominicana consigui\u00f3 anoche su primera victoria en el NORCECA Final Six Femenino 2026 con una victoria de 3-0 (25-18, 25-22, 25-16) sobre Canad\u00e1 en la Unidad Deportiva Juan Fern\u00e1ndez Albarr\u00e1n, en Zinacantepec, Estado de M\u00e9xico.\r\n\r\nEste mi\u00e9rcoles, Rep\u00fablica Dominicana enfrentar\u00e1 a Estados Unidos, que permanece invicto, a las 6:00 p. m., mientras que Canad\u00e1 se medir\u00e1 con Puerto Rico a las 6:00 p. m. Los cuatro mejores equipos al concluir la ronda preliminar avanzar\u00e1n a las semifinales.\r\n\r\nLas dominicanas mejoraron su r\u00e9cord a 1-1 en la ronda preliminar, mientras que Canad\u00e1 qued\u00f3 con marca de 0-2.\r\n\r\nRep\u00fablica Dominicana domin\u00f3 ampliamente en ataques, 44-29, y tuvo ventajas m\u00e1s ajustadas en bloqueos, 3-2, y puntos de saque, 3-2. Ambos equipos cometieron una cantidad similar de errores: 23 las dominicanas y 25 las canadienses.\r\n\r\nFlormarie Heredia fue la m\u00e1xima anotadora del encuentro con 17 puntos, mientras que Florangel Terrero aport\u00f3 10 para Rep\u00fablica Dominicana. Laila Johnston encabez\u00f3 la ofensiva de Canad\u00e1 con 11 puntos.\r\n\r\nLas dominicanas tomaron una ventaja temprana de 5-0 en el primer set y mantuvieron el control hasta imponerse 25-18.\r\n\r\nCanad\u00e1 ofreci\u00f3 su mayor resistencia en el segundo set. Las canadienses redujeron la diferencia a 22-21 y luego a 23-22, pero Rep\u00fablica Dominicana respondi\u00f3 con ataques de Katielle Alonzo y Alondra Tapia para quedarse con el set 25-22.\r\n\r\nEl tercer set se mantuvo cerrado hasta el 17-15, cuando las dominicanas anotaron seis puntos consecutivos para despegarse 23-15. Finalmente, cerraron el encuentro con marcador de 25-16.\r\n\r\nEste mi\u00e9rcoles, Rep\u00fablica Dominicana enfrentar\u00e1 a Estados Unidos, que permanece invicto, a las 6:00 p. m., mientras que Canad\u00e1 se medir\u00e1 con Puerto Rico a las 6:00 p. m. Los cuatro mejores equipos al concluir la ronda preliminar avanzar\u00e1n a las semifinales.\r\n\r\nFlormarie Heredia, m\u00e1xima anotadora de Rep\u00fablica Dominicana: \u201cHoy jugamos m\u00e1s en equipo y tratamos de dominar nosotras el juego. Nuestro saque fue m\u00e1s efectivo que ayer y tambi\u00e9n pasamos mejor. Debemos mantener la presi\u00f3n con el saque para hacer un buen partido ante Estados Unidos y ajustar mejor el bloqueo\u201d.\r\n\r\nMisha Hameed, l\u00edbero de Canad\u00e1: \u201cCreo que empezamos bien, pero nos cuesta mantener la intensidad, especialmente a mediados y finales de los sets. Sinceramente, ese ha sido nuestro tal\u00f3n de Aquiles en los \u00faltimos dos partidos. Esperamos aprovechar lo aprendido para el partido de ma\u00f1ana y mantener la presi\u00f3n durante todo el encuentro, porque sabemos que podemos competir con estos equipos\u201d.\r\n\r\n \r\n\r\nPie de foto\r\n\r\n\r\n\r\nLas dominicanas celebran su primer triunfo ante Canad\u00e1\r\n\r\n\r\n\r\nLa central, Florangel Terrero, consigue un potente remate en el segundo set ante Canad\u00e1\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n