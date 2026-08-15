REFADA advierte que el afán de lucro empresarial puede llevar “al despeñadero” a la Policía Nacional

SANTO DOMINGO, Rep. Dom. – El Movimiento de Reservistas, Familiares y Amigos de la Policía Nacional (REFADA) advirtió que la seguridad ciudadana podría verse “seriamente afectada” por lo que considera una creciente influencia de intereses empresariales en la institución del orden, “situación que podría llevar al despeñadero a la Policía Nacional”.

En una declaración remitida a los medios, el presidente de REFADA, mayor general retirado Miguel Raúl de la Cruz Reina, hizo un llamado al presidente Luis Abinader, para que, en su condición de Autoridad Suprema de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, no permita que intereses externos afecten el proceso de dignificación de los miembros activos y en retiro de la institución.

De la Cruz Reyna expresa que existe un “afán desmedido” de un grupo de empresarios a los que calificó de “insaciables”, tomando como referencia una expresión utilizada por el fenecido presidente Joaquín Balaguer. Sostuvo que esa situación representa un riesgo para la estabilidad de la institución y para la seguridad ciudadana.

Pidió al Mandatario tomar en consideración las advertencias formuladas públicamente por los periodistas Dany Alcántara y Ramón Tolentino, así como por los equipos que les acompañan en sus respectivos programas, quienes han señalado que la Policía Nacional vive momentos de incertidumbre y que existe “un volcán que puede hacer erupción”.

A juicio del dirigente de REFADA, una eventual manifestación dentro de la Policía Nacional podría generar un escenario de mayor complejidad para la seguridad ciudadana. En ese sentido, consideró necesario que las autoridades atiendan las señales de inconformidad y adopten medidas que contribuyan a preservar la estabilidad institucional.

El general retirado también cuestionó la designación de personas ajenas a la estructura policial en posiciones dentro del organigrama de la institución.

Según su interpretación, la presencia de un miembro “extra-institucional” podría entrar en contradicción con la Ley Orgánica 590-16 de la Policía Nacional. Agregó que el principio de obediencia de los agentes responde a la disciplina y al mandato constitucional que limita su capacidad deliberativa, por lo que el “Si Señor”, debe verse en ese contexto.

De la Cruz Reina, quien además fue director de la Reserva de la Policía Nacional, enfatizó que los dominicanos acudieron a las urnas en medio de la pandemia y votaron por el Partido Revolucionario Moderno (PRM), “no por el Conep”.

Añadió que empresarios no aparecieron en la boleta electoral ni recibieron formación en una Academia de la Policía Nacional. “Señor Presidente, la historia lo juzgará a usted y a su gestión como primer mandatario”, afirmó.

Exhortó a los legisladores a actuar con responsabilidad y respeto a la Constitución y les criticó el que “ustedes, como hacedores de leyes, ¿cómo es posible que, mediante subterfugios, promuevan la violación de las conquistas laborales de los miembros activos y en retiro de la Policía Nacional?”. En ese sentido, advirtió que se trata de derechos adquiridos y protegidos por la Constitución, por lo que el Congreso está llamado a garantizar su respeto y protección, contrario a las pretensiones de los miembros del CONEP. .

El presidente de REFADA agregó que el propio Luis Abinader tiene la decisión de definir cómo será recordado por la familia policial. “Es usted quien decide si sale como el Presidente con el honor de ser considerado como el de mayor aceptación con la familia policial o, por el contrario, elige la puerta trasera y entra a la historia como el que durante su gestión vio producirse la primera manifestación policial”, expresó, al reiterar las advertencias de Alcántara y Tolentino.

Como parte de una posible solución, REFADA planteó la modificación de las leyes Electoral y de Partidos Políticos, además de establecer una regulación sobre los aportes privados y empresariales a las organizaciones políticas. Consideró que estas medidas contribuirían a evitar una dependencia excesiva del capital privado y eventuales compromisos posteriores que, según afirmó, podrían favorecer a determinados grupos empresariales en detrimento de la población.

La declaración de REFADA concluyó con una frase atribuida al profesor Lipe Collado: “Cuando el elemento pecuniario se vuelve indispensable, se castran todas las demás libertades”. Utiliza la expresión para insistir en su llamado a preservar la independencia de las instituciones públicas y cerró su planteamiento con la frase: “¡Que conste en acta, señor magistrado!”.

Pie de foto

Mayor general Retirado Miguel Raúl De La Cruz Reina, pide al presidente Luis Abinader mirar a lo interno de la Policía Nacional y gestionar acciones que ayuden a conformar un buen equipo para preservar la Seguridad Ciudadana. (Fuente externa).

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