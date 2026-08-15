Celebrando la Restauración de la República Dominicana

Por Leonor Asilis

Cada 16 de agosto, nuestro pais se detiene para recordar uno de los momentos más gloriosos de su historia: la Restauración de nuestra Independencia.

Se podría decir que resuena con fuerza en nuestros corazones el eco vivo de un pueblo que, en 1863, se negó a vivir bajo la anexión española y decidió recuperar su soberanía con sangre, con sacrificio y con mucha fe.

Con estas líneas pretendo que esta nueva celebración se convierta en un llamado profundo al amor de nuestra patria y a nuestro compromiso, y me refiero al personal, al tuyo y al mío desde el lugar exacto donde nos encontremos para poder así fortalecer y engrandecerla no sólo con propósitos y palabras sino con acciones concretas en favor de la nación, siempre a la luz de los valores cristianos que han forjado nuestro espíritu nacional.

Recordemos que la Guerra de la Restauración no fue un accidente histórico sino la respuesta de un pueblo que ya había conocido la libertad y no estaba dispuesto a renunciar a ella. Vemos como después de la anexión a España en 1861, impulsada por quienes creyeron ver en la corona una solución a los problemas internos, el descontento creció rápidamente teniendo su génesis en Capotillo el 16 de agosto de 1863, desde donde se extendió como fuego por todo el territorio. Evocamos a Gregorio Luperón, Santiago Rodríguez, Benito Monción y tantos héroes anónimos que defendieron la patria hasta con la vida.

La Restauración nos enseña que la independencia es un don conquistado traducido en libertad. Hoy, más de un siglo y medio después, los desafíos son distintos, pero la necesidad del compromiso es la misma. Hoy son otros flagelos que nos afectan. No pienso detallarlos porque todos los conocemos. Es preferible sumarnos a la proactividad y preguntarnos desde dónde puedo contribuir a fortalecer y engrandecer esta tierra que nos vio nacer?

Desde ese espacio concreto donde Dios nos ha colocado podemos construir o destruir la patria. Un padre y una madre que educan a sus hijos en la fe cristiana, el respeto, la honestidad y el amor al trabajo ya están restaurando la nación. Un maestro que enseña no solo matemáticas o historia, sino dignidad y responsabilidad cívica sobretodo con su ejemplo está formando ciudadanos capaces de defender lo que es nuestro. Un empresario que genera empleos dignos, un agricultor que cuida la tierra, un médico que atiende con vocación, un policía que sirve con integridad: todos ellos, desde su trinchera, son verdaderamente restauradores.

Nuestro compromiso tiene un fundamento espiritual importante que no podemos ignorar. La República Dominicana es una nación de profundas raíces cristianas. Desde los tiempos de la evangelización hasta los días de la Restauración, la fe ha sido faro y consuelo. Muchos de los héroes de 1863-1865 lucharon no solo por la independencia política, sino por la posibilidad de vivir según su conciencia y su creencia. Los valores cristianos —la dignidad de la persona, la justicia, la solidaridad, el perdón, la esperanza— no son adornos opcionales de nuestra identidad; son el cimiento sobre el cual se puede edificar una sociedad verdaderamente libre y próspera.

Cuando Jesús enseña que debemos amar al prójimo como a nosotros mismos, está señalando el camino para el amor a la patria. Porque la patria no es solo un terreno; es mucho más que eso, es nuestra gente, es nuestro pueblo. Es nuestro compañero de trabajo, el niño que juega en la esquina, el anciano que espera atención en el hospital etc… Amar a la patria es amar a cada uno, y trabajar por ellos. Es rechazar lo mal hecho en nuestras instituciones. Es practicar la honestidad aunque nadie nos vea. Es rechazar la violencia y promover la paz.

La celebración de la Restauración debe, por tanto, convertirse en un examen de conciencia personal y colectivo. Debemos preguntarnos si estamos usando nuestro radio de acción para fortalecer o para debilitar. ¿Estamos educando a las nuevas generaciones en el orgullo de ser dominicanos, o mejor dicho estamos siendo irresponsables en no educarles en valores y advertirles e incentivarles a no caer en los antivalores que promueven ciertos medios? ¿Estamos cultivando la unidad nacional por encima de las diferencias políticas, regionales o sociales, o alimentamos divisiones que solo benefician a quienes desean ver a la República dividida?

Los valores cristianos nos ofrecen un antídoto poderoso contra la desesperanza. La fe nos recuerda que ningún esfuerzo por el bien es inútil. Que la cruz, símbolo de sacrificio y victoria, nos invita a no rendirnos ante las dificultades. Los restauradores de 1863 no esperaron condiciones perfectas para actuar; actuaron en medio de la adversidad porque creían que la libertad valía la pena. Hoy, en medio de nuestros propios desafíos, estamos llamados a la misma determinación.

Desde el campo y la ciudad, desde el norte y el sur, desde el este y el oeste, cada dominicano tiene una misión. El joven que estudia con disciplina está preparándose para servir mejor a su país. El profesional que ejerce su carrera con ética está levantando el prestigio de la nación. El servidor público que resiste la tentación de la corrupción está defendiendo el bien común. El artista que canta, pinta o escribe sobre nuestra historia y nuestras esperanzas está fortaleciendo el alma colectiva. El creyente que ora por su país y vive su fe con coherencia está invocando la protección divina sobre esta tierra.

La Restauración nos legó una lección esencial: la soberanía se gana y se mantiene con el esfuerzo de todos. No hay héroes suficientes si el pueblo permanece pasivo. No hay gobierno capaz de transformar la realidad si los ciudadanos no asumimos nuestra cuota de responsabilidad. Por eso, el verdadero homenaje a los próceres de la Restauración no es solo recordar sus nombres, sino imitar su espíritu de entrega. Es decidir, cada mañana, que desde nuestro radio de acción vamos a contribuir a que la República Dominicana sea más justa, más próspera, más unida y más fiel a los valores que la han sostenido a lo largo de su historia.

Que esta celebración no sea solo un día de fiesta, sino el inicio renovado de un compromiso permanente. Que cada dominicano, al mirar la bandera ondear el 16 de agosto, sienta no solo orgullo, sino responsabilidad. Que surja la pregunta en nuestro interior: ¿qué puedo hacer yo, desde donde estoy, para fortalecer y engrandecer esta patria? Y que la respuesta no quede en palabras, sino se traduzca en hechos concretos de honestidad, servicio, solidaridad y fe.

Porque la patria no se construye solo en los grandes momentos históricos. Se construye todos los días, en los pequeños actos de quienes aman de verdad. Y porque, como nos recuerda la fe en Cristo nuestro Señor, el amor verdadero se demuestra con obras. Que el espíritu de la Restauración viva en nosotros. Que nuestro amor a la patria no sea solo un sentimiento, sino una decisión cotidiana. Y que, desde cada radio de acción, contribuyamos a que la República Dominicana sea cada día más digna de los sacrificios de quienes la liberaron y de la esperanza de quienes aún no han nacido.

Solo así podremos decir, con legítimo orgullo y profunda responsabilidad, que somos dignos herederos de la Independencia y de la Restauración y constructores activos de una nación más fuerte, más justa y más fiel a su vocación cristiana y patriótica.

Visited 3 times, 3 visit(s) today