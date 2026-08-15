Ante anunciada amenaza violenta de jóvenes en el alto Manhattan dominicanos en alertas

NUEVA YORK.- Ante la anunciada amenaza de nuevos actos violentos en el Alto Manhattan, la comunidad dominicana en el área se ha declarado en alerta.

Durante la madrugada del pasado lunes, se registraron disturbios en la calle Dyckman, con disparos, un hombre muerto por heridas de arma blanca y otro gravemente herido, además de daños a la propiedad privada por decenas de miles de dólares.

Varios comercios tuvieron que cerrar antes de lo previsto, mientras calles y espacios públicos quedaron abarrotados de basura. En redes sociales circula una convocatoria para una acción similar para este domingo en el mismo lugar, lo que ha encendido las alarmas entre residentes y autoridades.

Este viernes, en la Plaza Quisqueya, ubicada en la intersección de Broadway y la calle Dyckman, se reunieron funcionarios electos, representantes del Departamento de Policía de NY, líderes comunitarios, comerciantes y residentes para coordinar un plan de respuesta ante la concentración masiva convocada en línea bajo el nombre “Dyckman Takeover: Part 3” (Toma de Dyckman: Parte 3).

Entre las medidas contempladas se incluyen cierres de calles, restricciones de acceso, la presencia de unos 700 agentes del NYPD y la posible clausura temporal de la plaza.

Hasta el momento se desconoce el origen del volante promocional que circula en redes. Sin embargo, la situación se enmarca en un fenómeno que ha generado preocupación en varias ciudades de Estados Unidos.

Según el diario The Guardian, un número creciente de ciudades ha adoptado medidas ante las llamadas “teen takeovers”, concentraciones multitudinarias de adolescentes organizadas a través de convocatorias en línea.

Autoridades y líderes comunitarios hicieron un llamado a los jóvenes y sus familias a actuar con responsabilidad y evitar conductas que pongan en riesgo a la comunidad. El objetivo, señalaron, es reafirmar la unidad entre funcionarios, residentes, comerciantes, organizaciones comunitarias y fuerzas del orden, al tiempo que se preserva la seguridad en una de las zonas con mayor presencia de la comunidad quisqueyana en el Alto Manhattan.

Entre los asistentes a la reunión estuvieron el congresista Adriano Espaillat, la concejal Carmen de la Rosa, el diputado dominicano de ultramar Cirilo Moronta, el asambleísta Al Taylor, el presidente del condado de Manhattan Brad Hoylman-Sigal, así como representantes del NYPD, del Departamento de Bomberos y del Departamento de Saneamiento de la ciudad.

También participaron representantes de la Junta Comunitaria 12, de Dyckman Gardens, de la Asociación de Restaurantes Latinos del Estado de NY, de la Asociación de Inquilinos de Lower Seaman, además de líderes comunitarios y residentes. La comunidad de Inwood se mantiene atenta al desarrollo de los acontecimientos.

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