Gobierno lanza PRONAMEC con inversión superior a RD$200 millones

Programa de mecanización contempla seis etapas que serán aplicadas en diferentes puntos del país

San Juan de la Maguana, República Dominicana.– El Gobierno dominicano puso en marcha el Programa Nacional de Mecanización (PRONAMEC), con una inversión superior a los RD$200 millones, durante un acto encabezado por el presidente de la República, Luis Abinader, en esta provincia, donde inició la implementación de una estrategia que busca transformar los procesos productivos, reducir costos, elevar la productividad y disminuir la dependencia de mano de obra extranjera.

El lanzamiento del programa marca el inicio de una nueva etapa para la agropecuaria dominicana, mediante la incorporación progresiva de tecnologías y maquinarias en las diferentes fases de producción agrícola, desde la preparación de los terrenos hasta la cosecha y la poscosecha.

Durante el acto, el ministro de Agricultura, Francisco Oliverio Espaillat Bencosme, afirmó que PRONAMEC tiene como objetivo central producir más, producir mejor y reducir costos, al tiempo que destacó que el programa constituye una apuesta por la productividad, la rentabilidad y la competitividad del campo dominicano.

“Hoy no hemos venido simplemente a presentar un programa. Estaremos poniendo en marcha una verdadera transformación del campo dominicano”, expresó el ministro, quien resaltó el papel de los productores como protagonistas de la actividad agropecuaria nacional.

Espaillat Bencosme explicó que la primera etapa del programa comienza con las Parcelas Demostrativas de Mecanización, iniciando en San Juan y continuando en Las Matas de Santa Cruz, Valverde, La Vega, Constanza y Arenoso.

En estos puntos, las maquinarias serán llevadas directamente a los campos para realizar demostraciones, capacitar a los productores y determinar cuáles tecnologías funcionan mejor de acuerdo con cada cultivo y región.

De manera simultánea, el Ministerio de Agricultura trabajará junto al Instituto Nacional de Formación Técnico Profesional (INFOTEP) y empresas distribuidoras en la formación de operadores y mecánicos especializados, con el propósito de que los productores conozcan las tecnologías, aprendan a utilizarlas y puedan incorporarlas de manera efectiva a sus actividades productivas.

La segunda etapa estará orientada a facilitar el acceso a las tecnologías, mediante financiamientos flexibles con el respaldo del Banco Agrícola, BANDEX y la banca privada, que permitirán a los pequeños y medianos productores adquirir equipos adaptados a sus necesidades.

Para los pequeños productores, además, se impulsarán esquemas asociativos y cooperativos que permitan compartir maquinarias y reducir costos.

La tercera etapa contempla llevar la transformación a escala nacional mediante el fortalecimiento y modernización de PROSEMA, ampliando los servicios de maquinaria que ofrece el Ministerio de Agricultura y aumentando progresivamente su cobertura en las distintas regiones productivas del país.

El ministro resumió la ruta de PRONAMEC en tres acciones fundamentales: enseñar, financiar y expandir.

Respuesta a la escasez de mano de obra

Durante su intervención, Espaillat Bencosme destacó que la mecanización constituye también una respuesta al desafío que representa la escasez y el encarecimiento de la mano de obra para el sector agropecuario.

Explicó que la dependencia de mano de obra extranjera se ha convertido en un reto para la actividad productiva y advirtió que, cuando alcanza los niveles actuales y no se adoptan los correctivos necesarios, deja de ser únicamente un problema de costos y productividad para convertirse también en un asunto de seguridad nacional.

“Pero la respuesta no puede ser abandonar al productor frente al problema. La respuesta es mecanizar. Incorporar tecnología. Y producir con mayor eficiencia”, sostuvo.

El funcionario explicó que en cultivos como arroz, maíz, sorgo y habichuela se puede mecanizar alrededor del 90 % del proceso, mientras que en plátano y banano, debido a su mayor complejidad, la meta es superar el 60 %, mediante una adecuada planificación de las siembras.

Indicó que el proceso continuará extendiéndose hacia otros cultivos, incluidos vegetales, tubérculos y frutales.

Señaló que PRONAMEC contempla toda la cadena productiva, desde la preparación del terreno y la siembra mecanizada, hasta el manejo del cultivo, la recolección y la poscosecha.

Una apuesta por el productor

El ministro resaltó el respaldo del presidente Luis Abinader para hacer realidad el programa y agradeció el acompañamiento de organismos internacionales como el Banco Mundial y el Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA).

“PRONAMEC no es solamente un programa de máquinas. Es una apuesta por ustedes. Es una apuesta por la productividad, por la rentabilidad, por la tecnología, por nuestros jóvenes, por nuestra seguridad alimentaria y por el futuro del campo dominicano”, afirmó ante productores y representantes del sector agropecuario.

Espaillat Bencosme destacó que el productor dominicano no le teme al trabajo, pero necesita herramientas que le permitan obtener mejores resultados de su esfuerzo.

Indicó que la agropecuaria representa aproximadamente el 5.6 % del Producto Interno Bruto (PIB), genera alrededor del 8.8 % del empleo nacional y aporta cerca del 11.8 % de las exportaciones.

El ministro manifestó que San Juan constituye el punto de partida de una estrategia cuya visión alcanza a las distintas regiones productivas del país, con el propósito de construir un campo menos dependiente, más eficiente y competitivo.

“Queremos un campo donde la tecnología permita hacer en horas lo que antes requería días; un campo donde el pequeño productor tenga acceso a herramientas que multipliquen su capacidad; un campo menos dependiente, más eficiente y más competitivo”, expresó.

El acto contó con la participación de autoridades del Gobierno, representantes de organismos vinculados al sector agropecuario, organizaciones agrícolas y productores de la provincia San Juan.

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