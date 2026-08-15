Inauguran los Juegos Juan Pablo Duarte 2026 en Estados Unidos

NUEVA YORK.- Este viernes fueron inaugurados en Estados Unidos los Juegos Juan Pablo Duarte 2026. Encabezaron la ceremonia el ministro de Deportes, Kelvin Cruz, el cónsul dominicano, Jesús -Chú- Vásquez, el empresario y deportista Roberto Rojas, director general del evento, y Luisín Mejía, presidente de Centro Caribe Sport.

Durante su intervención, el ministro Cruz destacó el entusiasmo y la energía de los atletas, subrayando que estos juegos fortalecen los vínculos entre la República Dominicana y su diáspora.

Expresó además: «Es un gran honor rendir homenaje al Padre de la Patria y enarbolar nuestros símbolos nacionales”. Por segunda vez hacemos justicia trayendo estos juegos a NY, con el apoyo del presidente Luis Abinader.

Esto debe ser un compromiso mutuo entre nosotros y la patria. Gracias, jóvenes; gracias a sus padres por permitirles participar en esta fiesta deportiva, y gracias a todos los dominicanos en USA por ser parte de este proyecto.

Los Juegos reunirán a mas de 2,000 atletas procedentes de Nueva York, Rhode Island, Lawrence, Pensilvania y Boston, quienes competirán en 22 disciplinas deportivas, en una jornada que también incluirá muestras culturales y artísticas, con el respaldo de la Unión Deportiva Dominicana de NY.

La sede principal de la actividad será la escuela George Washington, en Manhattan, y participarán atletas de Bronx, Brooklyn y Queens, así como de las delegaciones invitadas de Connecticut y Nueva Jersey, dijo.

El cónsul Vásquez resaltó la labor de Cruz en favor del deporte en la diáspora y le entregó una placa de reconocimiento por su trabajo.

Por su parte, el empresario Rojas felicitó a los organizadores de los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026, en especial al ministro Cruz, a José Monegro y Luisín Mejía.

Según expresó, cuando se hable del deporte en la historia, habrá que mencionar sus nombres. Agregó que la República Dominicana ya tenía proyección internacional, pero con estos juegos ha elevado aún más su prestigio deportivo.

En cuanto a estos Juegos Juan Pablo Duarte, quiero darle la gracias a los dirigentes y a los atletas, que en verdad hacen posible que ellos nos vean. Los Juegos están dedicados a Felicia Candelario, exvelocista y miembro del Pabellón de la Fama Dominicano y al doctor José Joaquín Puello Herrera

Rojas también subrayó que los dominicanos deben valorar los logros alcanzados por su país y agradeció a dirigentes y atletas por hacer posible estos Juegos Juan Pablo Duarte.

Durante la ceremonia, celebrada en la escuela George Washington en el Alto Manhattan, fueron reconocidos Garibaldy Bautista, presidente del Comité Olímpico Dominicano; Luisín Mejía, presidente de Centro Caribe Sports; y José Monegro, ausente, presidente del Comité Organizador de los recientes Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026. Si necesitas un ajuste adicional

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