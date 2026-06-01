Visa expande su presencia en República Dominicana con una nueva oficina que acompaña el crecimiento de su operación

Santo Domingo — Visa anunció la inauguración de sus nuevas oficinas en Santo Domingo, una sede más amplia y renovada que refleja el crecimiento sostenido de su equipo local, la expansión del negocio en República Dominicana y su compromiso de largo plazo con el país.

La nueva oficina simboliza una etapa de consolidación para Visa en el mercado local.

“Esta inauguración representa mucho más que una renovación física; es una muestra concreta del crecimiento de Visa en República Dominicana y de nuestra confianza en el futuro del país. Estas nuevas facilidades acompañan la expansión de nuestro equipo, el fortalecimiento de nuestras alianzas y la relevancia cada vez mayor de la innovación en pagos para el desarrollo económico y social”, dijo Gustavo Turquía, Gerente General de Visa República Dominicana. “La inauguración de las oficinas remodeladas marca un nuevo capítulo para Visa en República Dominicana: uno definido por el crecimiento, la innovación y la colaboración público-privada. Con un equipo en expansión, nuevas capacidades operativas y una agenda centrada en inclusión, modernización y desarrollo económico, Visa reafirma su intención de seguir acompañando al país en la evolución de su ecosistema de pagos”.

Una trayectoria de décadas impulsando el ecosistema de pagos

Desde mediados de la década de los 80, Visa ha estado presente en la República Dominicana, contribuyendo a sentar las bases de lo que hoy es el ecosistema de pagos digitales del país.

Ese trabajo se ha traducido en avances significativos. A finales de 2019, la penetración de pagos sin contacto de Visa en el país era de apenas 1.5%; a cierre de abril de 2026, ese indicador ya alcanzó el 91%, reflejando la acelerada adopción de tecnologías de pago más ágiles, seguras y convenientes por parte de consumidores, comercios e instituciones financieras.

La colaboración público-privada ha sido también un componente central en la evolución de Visa en República Dominicana. A lo largo de estos años, la compañía ha acompañado iniciativas de alto impacto junto a entidades de gobierno del país y aliados estratégicos, desde el apoyo a la digitalización de la dispersión de subsidios hasta programas orientados al fortalecimiento de capacidades de las Mujeres SUPEREmprendedoras de Supérate y, más recientemente, una alianza con el Ministerio de Turismo para seguir impulsando la proyección internacional del país y la experiencia del visitante.

Uno de los ejemplos más visibles de esta transformación ha sido la movilidad urbana. Visa viene acompañando la evolución de los pagos en transporte público como parte de una visión más amplia de ciudad conectada, eficiente e inclusiva. A nivel global, la compañía ha impulsado cientos de iniciativas de pagos sin contacto en tránsito, y Santo Domingo figura desde hace años entre las ciudades con proyectos activos de esta naturaleza.

En República Dominicana, ese proceso ha avanzado de forma progresiva junto a instituciones públicas y aliados del ecosistema, incorporando pagos digitales en distintos componentes del sistema integrado de transporte, incluyendo el Teleférico de Los Alcarrizos y sus rutas alimentadoras, como parte de la modernización del transporte público en el país.

Este avance dio un nuevo paso con la ampliación del sistema existente impulsada por el Gobierno, mediante la integración del nuevo Corredor de la Independencia y la conexión del Metro de Santo Domingo al Sistema Integrado de Transporte, incluyendo la habilitación de pagos con tarjetas. Esta expansión fortalece la experiencia del usuario, facilita una movilidad más fluida y amplía el acceso a soluciones de pago más modernas, seguras y convenientes para miles de personas en su día a día.

Sobre esta base, Visa ha seguido ampliando su aporte para que cada vez más usuarios puedan pagar su movilidad diaria con credenciales digitales y tecnología sin contacto. Según datos internos de Visa, solo en el último año las transacciones en sistemas de transporte urbano crecieron 33% entre febrero de 2025 y febrero de 2026.

Visa ha fortalecido su posicionamiento en el segmento de alta renta en República Dominicana mediante la evolución estratégica de su plataforma Visa Infinite y una propuesta de valor enfocada en experiencias premium. Esta estrategia abarca beneficios diferenciados en categorías clave como entretenimiento, gastronomía y bienestar, incluyendo iniciativas como Visa Nights, que ha ampliado su alcance de forma sostenida. Con ello, Visa continúa desarrollando un portafolio relevante para las necesidades y expectativas de los consumidores afluentes, reforzando su propuesta en segmentos de alto valor y afinidad.

Asimismo, Visa ha impulsado iniciativas orientadas a acelerar la digitalización de los micro y pequeños negocios en República Dominicana, con foco en ampliar la aceptación de pagos digitales y fortalecer las capacidades de comercios de cercanía, especialmente colmados. Este trabajo se ha desarrollado en colaboración con aliados estratégicos y entidades financieras locales, como parte de un esfuerzo por expandir el acceso a herramientas que impulsen la formalización, la eficiencia operativa y el crecimiento sostenible de los pequeños comercios en el país.

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Acerca de Visa

Visa (NYSE: V) es un líder mundial en pagos digitales, facilitando transacciones de pago entre consumidores, comercios, instituciones financieras y entidades gubernamentales en más de 200 países y territorios. Nuestra misión es conectar al mundo con la red de pagos más innovadora, conveniente, confiable y segura, para ayudar a que individuos, comercios y economías puedan prosperar. Creemos que las economías inclusivas impulsan a todos, en todas partes y vemos el acceso como fundamental para el futuro del movimiento de dinero. Más información en Visa.com.

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