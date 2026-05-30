Temas Económicos y Bancarios en Primicias, quejas por la falta de dinero para celebrar el Día de las Madres, reajuste precios combustibles, respaldo del Superintendente de Bancos al Banco BHD, el «cariñito» del gobierno a las madres, reconocimiento al Banco Santa Cruz, variada temática

Por Alex Jiménez

Director de Primicias

El reajuste en los precios de los combustibles dispuesto por el Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes; el Día de las Madres y la economía, las quejas de la población por la falta de dinero para celebrar el Día de las Madres, el respaldo del superintendente de Bancos, Alejandro Fernández W, al Banco BHD ante la persecución judicial del caso de acreditaciones irregulares atribuido a un ex empleado de la entidad bancaria; Fedocámaras valorando que el Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes envíe a

consulta los criterios unificados del Registro

Mercantil, argumentando que esta nueva resolución fortalecerá la seguridad jurídica y agilizará los procesos mercantiles en el país, un reconocimiento al Banco Santa Cruz son Temas Económicos y Bancarios en la República Dominicana.

MAS TEMAS

Las crecientes y precupantes alzas en los precios de los combustibles

El encarecimiento en el costo de construcción de una vivienda en el país

El gobierno sugiriendo reforzar la ciberseguridad para mejorar la empleabilidad

las alzas en cuatro y dos pesos en la gasolina y el gasoil

Las mejoras salariales que reclaman las bioanalistas

El anuncio del final de los apagones generándole críticas al presidente Luis Abinader

El director de la DGII, Pedro Urrutia, advirtiendo que las retenciones no pagadas constituyen un delito tributario

La prohibición de las importaciones de motocicletas en debate

El peligro de las construcciones sin supervisión en el país

El daño económico que provoca el deterioro de la carretera Tenares-Gaspar Hernández

El reinicio de los vuelos entre Haití y RD

Madres quejándose por la inflación en RD

El incremento salarial y mejoras laborales al personal del Poder Judicial

El inicio de la construcción del acueducto de San José de las Matas con una inversión millonaria

El gobierno hablando de la reducción de la pobreza monetaria

La inversión en la calle 9 del sector Los Praditos, en el Distrito Nacional

INTERNACIONALES

Cuba enfrentando los apagones

Venezuela, segundo proveedor de petróleo a Estados Unidos

BANCO CENTRAL MANTIENE SU TASA DE POLITICA MONETARIA EN 5.2 % ANUAL

El Banco Central de la República Dominicana (BCRD), en su reunión de política monetaria de mayo de

2026, decidió mantener su tasa de interés de política monetaria (TPM) en 5.25 % anual. Asimismo, la

tasa de la facilidad permanente de expansión de liquidez (Repos a 1 día) permanece en 5.75 % anual,

mientras la tasa de depósitos remunerados (Overnight) continúa en 4.50 % anual.

Los principales elementos considerados para esta decisión fueron la recuperación gradual de la

economía dominicana y que las presiones inflacionarias recientes se asocian al choque de oferta

negativo ante los mayores precios internacionales del petróleo. Asimismo, se ponderó que las

expectativas de inflación de mediano plazo permanecen ancladas a la meta del BCRD de 4.0 % ± 1.0

%.

En Estados Unidos de América, la actividad económica ha mantenido un buen desempeño, a pesar de

la crisis en Medio Oriente, con un crecimiento interanual de 2.6 % en el primer trimestre del año.

Además, la tasa de desempleo se ubicó en 4.3 % en abril, en torno al pleno empleo, apoyada en una

mayor creación de puestos de trabajos durante los últimos meses. En tanto, la inflación incrementó a

3.8 % en abril ante mayores precios energéticos, alejándose de la meta de 2.0 % de la Reserva

Federal (Fed). En este contexto, los analistas del mercado prevén que la Fed mantendría sin cambios

su tasa de referencia en los próximos meses.

En la Zona Euro, la actividad económica se desaceleraría hasta 0.8 % en 2026 según Consensus

Forecasts, afectada por el conflicto bélico. Mientras, la inflación interanual aumentó a 3.0 % en abril,

ubicándose por encima de la meta de 2.0 %. Ante este escenario, los analistas del mercado prevén

que el Banco Central Europeo podría realizar incrementos en su tasa de política monetaria en el

segundo semestre del año.

En América Latina (AL), el crecimiento económico se mantendría moderado, con una expansión

promedio de 2.0 % en 2026, de acuerdo con Consensus Forecasts. En tanto, los mayores precios del

petróleo continúan generando presiones inflacionarias importantes en los países de la región, lo que

ha provocado que la inflación se ubique por encima de la meta en varias de las economías. En ese

contexto, la mayoría de los bancos centrales de AL han decidido mantener sin cambios sus tasas de

política monetaria en sus últimas reuniones.

Banco Santa Cruz gana premio

El banco ha reducido los ciclos de cambio de políticas de 90 a solo 2 días y acelerado en un 85 % el lanzamiento de nuevos productos, consolidando su posición como referente de innovación en el sector financiero.

Banco Santa Cruz ha sido reconocido con el prestigioso FICO® Decision Award 2026, en la categoría de soluciones en la nube, por su capacidad de transformar la gestión de riesgos en un motor estratégico de crecimiento y eficiencia.

Este galardón reconoce cómo el banco ha logrado integrar las mejores prácticas de riesgos dentro de un sistema decisional que permite tomar decisiones en tiempo real, anticiparse a escenarios de expansión o contención y fortalecer la confianza de sus clientes. Con la Plataforma FICO®, Banco Santa Cruz ha reducido los ciclos de cambio de políticas de 90 a solo 2 días y acelerado en un 85 % el lanzamiento de nuevos productos, consolidando su posición como referente de innovación en el sector financiero.

La solución basada en la nube permite un modelo centrado en el cliente, con decisiones coherentes en todos los canales y capacidad para procesar múltiples solicitudes en línea al mes. Además, mediante analítica avanzada, el banco ha implementado políticas automatizadas que proyectan una disminución significativa en la tasa de morosidad de tarjetas de crédito y préstamos personales.

Con este reconocimiento, Banco Santa Cruz reafirma su compromiso con la innovación estratégica, la eficiencia operativa y la gestión de riesgos como pilares de su crecimiento sostenible.

MICM REAJUSTA PRECIOS COMBUSTIBLES

El Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes (MICM) informó que el Gobierno dominicano destinó RD$954.9 millones en subsidios para mantener congelado al GLP, mientras dispuso reajustes al alza y a la baja para la semana del 30 de mayo al 5 de junio.

El precio del petróleo intermedio de Texas (WTI) y sus derivados, de referencia para nuestro país, se ha mantenido volátil en los mercados internacionales durante los últimos días, obligando a hacer reajustes en los precios finales.

Para esta semana la gasolina premium y el gasoil óptimo recibirán un reajuste de RD$4.00 pesos por galón, y la gasolina y el gasoil regular de RD$2.00.

Asimismo, se dispusieron bajas de RD$23.15 para el avtur, de RD$25.00 para el kerosene, de RD$9.77 para el fuel oíl #6 y RD$11.18 en el fuel oíl #1.

Con los precios actuales, el Gobierno está subsidiando a los consumidores con cada galón de combustible que compran de la siguiente manera: en el GLP con RD$16.97, gasolina premium con RD$28.41, gasolina regular con RD$47.81, gasoil regular con RD$57.81 y en el gasoil óptimo con RD$61.43, para no transferir el costo total de los mismos a la población.

Los subsidios que el Gobierno ha destinado a los combustibles en lo que va de año se acerca a los RD$18 mil millones, como parte del plan para mitigar el impacto de la crisis en el Medio Oriente en los bolsillos de los más vulnerables.

Para la semana del 30 de mayo al 5 de junio, el Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes dispone que los combustibles se comercialicen a los siguientes precios:

Gasolina Premium se venderá a RD$335.10 por galón sube RD$4.00.

Gasolina Regular RD$307.50 por galón sube RD$2.00.

Gasoil Regular RD$259.80 por galón sube RD$2.00.

Gasoil Óptimo RD$287.10 por galón sube RD$4.00.

Avtur RD$277.02 por galón baja RD$23.15.

Kerosene RD$314.70 por galón baja RD$25.00.

Fuel Oíl #6 RD$194.06 por galón baja RD$9.77.

Fuel Oíl 1%S RD$215.10 por galón baja RD$11.18.

Gas Licuado de Petróleo (GLP) RD$137.20 por galón mantiene su precio.

Gas Natural RD$43.97 por m3 mantiene su precio.

La tasa de cambio promedio semanal es de RD$59.32, según las publicaciones diarias del Banco Central.

APAP y ADN darán continuidad al proyecto intersecciones accesibles con inversión de RD$156 millones

65 esquinas de alto tránsito del Gran Santo Domingo serán intervenidas con estándares de accesibilidad para conmemorar el 65 aniversario de la entidad financiera.

Con una inversión de 156 millones de pesos, la Asociación Popular de Ahorros y Préstamos (APAP), en coordinación con la Alcaldía del Distrito Nacional (ADN), anunció la continuidad del proyecto de Intersecciones Accesibles, para completar un total de 65 esquinas de alto tránsito intervenidas en el Gran Santo Domingo.

La nueva etapa del proyecto ampliará el circuito iniciado en 2023 con la incorporación de 43 nuevas esquinas accesibles, integrándose a los 22 espacios readecuados.

Las intersecciones incorporan semáforos peatonales, aceras podotáctiles, rampas, señalización especial, esquinas protegidas, reductores de velocidad, sellado de registros, así como la reparación de aceras y contenes.

“Cada intersección representa una mejora concreta en la movilidad digna, la seguridad y la autonomía de las personas, reduciendo barreras y ampliando oportunidades”, resaltó Lawrence Hazoury, presidente de la Junta de Directores de APAP al anunciar la continuidad del proyecto.

De su lado, Carolina Mejía valoró la alianza público-privada como una vía para avanzar hacia una ciudad más accesible.

SUPERINTENDENTE DE BANCOS RESPALDA ACTUACION DEL BHD ANTE CASO JUDICIALIZADO

El superintendente de Bancos, Alejandro Fernández W., respaldó la actuación del Banco BHD ante la persecución judicial del caso de acreditaciones irregulares atribuido a un exempleado de la entidad.

Consideró que la institución actuó correctamente al comunicar el hecho, activar los procesos correspondientes y entregar el caso a las autoridades competentes. El superintendente se abstuvo de opinar sobre el fondo del caso al estar judicializado.

Fernández afirmó que la Superintendencia de Bancos fue informada oportunamente sobre el incidente y que el órgano supervisor dio seguimiento a la situación conforme a sus procedimientos habituales. Indicó, además, que el evento nunca comprometió la estabilidad de la entidad ni representó riesgo para los depositantes y usuarios financieros.

A su juicio, en situaciones de esta naturaleza lo relevante es que se investiguen y existan consecuencias, motivando que las entidades mantengan una postura clara frente a cualquier conducta indebida. Esto porque las actuaciones judiciales son una señal importante con un efecto disuasivo a todo el sistema para evitar que se repliquen.

Las declaraciones se produjeron durante la puesta en circulación de las reediciones de los volúmenes II, III y IV de la Colección Bibliófilos-BHD, iniciativa desarrollada junto a la Sociedad Dominicana de Bibliófilos. Las obras presentadas fueron La Concepción de La Vega, de Mario Concepción; Dramas Dominicanos, de Casimiro N. de Moya, y La Ciudad de Santo Domingo, de Luis Alemar.

En el acto también intervino el presidente del Centro Financiero BHD, Luis Molina Achécar, quien reiteró el compromiso institucional del Banco, presente desde su fundación, con una cultura sustentada en la ética, la responsabilidad y el buen gobierno. Conforme a esos principios, una vez identificadas las acreditaciones irregulares, el Banco actuó con transparencia y responsabilidad, realizó los procedimientos correspondientes, informó a las autoridades competentes y procedió a judicializar.

El ejecutivo bancario explicó que el monto involucrado supera los RD$ 200 millones y que la suma fue absorbida contablemente por la entidad. Según dijo, esa decisión no afectó de manera material los resultados financieros del Banco ni a sus ahorrantes.

El acto reunió a representantes del sector financiero, académico y cultural, y sirvió de escenario para reafirmar el respaldo del Banco BHD a la preservación de la memoria histórica y la cultura dominicanas.

FEDOCAMARAS VALORA DECISION DEL MICM

La Federación Dominicana de Cámaras

de Comercio (Fedocámaras) valoró positivamente la decisión del Ministerio de

Industria, Comercio y Mipymes (MICM) de someter a consulta pública los nuevos

criterios unificados de análisis del Registro Mercantil, una resolución clave para

fortalecer la seguridad jurídica en la República Dominicana.

La entidad explicó que con la unificación los usuarios del Registro Mercantil contarán

con mayor claridad y previsibilidad sobre los criterios de decisión de los registradores y

el proceso de análisis de sus trámites.

“Desde Fedocámaras agradecemos al MICM y al ministro Eduardo Sanz Lovatón por el

envío a consulta de este proyecto de resolución. La unificación de criterios de análisis

permitirá simplificar procesos del Registro Mercantil, reducir tiempos de respuesta y

optimizar la gestión interna”, expresó el presidente de la institución, Manuel Aníbal

García.

OTROS TEMAS

Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados analiza proyectos de ley sobre activos digitales y criptoactivos Santo Domingo, República Dominicana.- La Comisión Permanente de Hacienda de la Cámara de Diputados sostuvo una reunión de trabajo con diversos invitados del sector financiero y tecnológico, en la que se abordaron dos iniciativas legislativas de gran relevancia para el país: el proyecto de ley sobre activos digitales y criptoactivos, de la autoría del diputado Jorge Frías, y el proyecto de ley de prevención, control y regulación de las criptomonedas, presentado por el diputado Carlos de Pérez Juan.

En el encuentro, realizado en el salón Juan Pablo Duarte, participaron como principales exponentes José Frank Almeyda Pastor, gerente general de FINLABS, y el agente financiero y de bienes raíces Kilvio Fernández, quienes compartieron sus perspectivas sobre el impacto de estas iniciativas en el sistema económico nacional. El señor Almeyda Pastor destacó que este es un tema de gran trascendencia para la República Dominicana, ya que “básicamente la agenda que traemos hoy es ver el contexto y saber qué está pasando actualmente en el mundo y el momento regional, específicamente, el impacto social de las remesas, comparaciones internacionales, algunos aportes y recomendaciones estratégicas”. Almeyda Pastor manifestó que han analizado los dos proyectos, por lo que trajeron por escrito sus recomendaciones sobre los mismos

PIE DE FOTO

Héctor Valdez Albizu, gobernador del Banco Central

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