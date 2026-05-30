Temas Económicos y Bancarios en Primicias, quejas por la falta de dinero para celebrar el Día de las Madres, reajuste precios combustibles, respaldo del Superintendente de Bancos al Banco BHD, el «cariñito» del gobierno a las madres, reconocimiento al Banco Santa Cruz, variada temática
Por Alex Jiménez
Director de Primicias
El reajuste en los precios de los combustibles dispuesto por el Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes; el Día de las Madres y la economía, las quejas de la población por la falta de dinero para celebrar el Día de las Madres, el respaldo del superintendente de Bancos, Alejandro Fernández W, al Banco BHD ante la persecución judicial del caso de acreditaciones irregulares atribuido a un ex empleado de la entidad bancaria; Fedocámaras valorando que el Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes envíe a
consulta los criterios unificados del Registro
Mercantil, argumentando que esta nueva resolución fortalecerá la seguridad jurídica y agilizará los procesos mercantiles en el país, un reconocimiento al Banco Santa Cruz son Temas Económicos y Bancarios en la República Dominicana.
MAS TEMAS
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INTERNACIONALES
Cuba enfrentando los apagones
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BANCO CENTRAL MANTIENE SU TASA DE POLITICA MONETARIA EN 5.2 % ANUAL
El Banco Central de la República Dominicana (BCRD), en su reunión de política monetaria de mayo de
2026, decidió mantener su tasa de interés de política monetaria (TPM) en 5.25 % anual. Asimismo, la
tasa de la facilidad permanente de expansión de liquidez (Repos a 1 día) permanece en 5.75 % anual,
mientras la tasa de depósitos remunerados (Overnight) continúa en 4.50 % anual.
Los principales elementos considerados para esta decisión fueron la recuperación gradual de la
economía dominicana y que las presiones inflacionarias recientes se asocian al choque de oferta
negativo ante los mayores precios internacionales del petróleo. Asimismo, se ponderó que las
expectativas de inflación de mediano plazo permanecen ancladas a la meta del BCRD de 4.0 % ± 1.0
%.
En Estados Unidos de América, la actividad económica ha mantenido un buen desempeño, a pesar de
la crisis en Medio Oriente, con un crecimiento interanual de 2.6 % en el primer trimestre del año.
Además, la tasa de desempleo se ubicó en 4.3 % en abril, en torno al pleno empleo, apoyada en una
mayor creación de puestos de trabajos durante los últimos meses. En tanto, la inflación incrementó a
3.8 % en abril ante mayores precios energéticos, alejándose de la meta de 2.0 % de la Reserva
Federal (Fed). En este contexto, los analistas del mercado prevén que la Fed mantendría sin cambios
su tasa de referencia en los próximos meses.
En la Zona Euro, la actividad económica se desaceleraría hasta 0.8 % en 2026 según Consensus
Forecasts, afectada por el conflicto bélico. Mientras, la inflación interanual aumentó a 3.0 % en abril,
ubicándose por encima de la meta de 2.0 %. Ante este escenario, los analistas del mercado prevén
que el Banco Central Europeo podría realizar incrementos en su tasa de política monetaria en el
segundo semestre del año.
En América Latina (AL), el crecimiento económico se mantendría moderado, con una expansión
promedio de 2.0 % en 2026, de acuerdo con Consensus Forecasts. En tanto, los mayores precios del
petróleo continúan generando presiones inflacionarias importantes en los países de la región, lo que
ha provocado que la inflación se ubique por encima de la meta en varias de las economías. En ese
contexto, la mayoría de los bancos centrales de AL han decidido mantener sin cambios sus tasas de
política monetaria en sus últimas reuniones.
Banco Santa Cruz gana premio
El banco ha reducido los ciclos de cambio de políticas de 90 a solo 2 días y acelerado en un 85 % el lanzamiento de nuevos productos, consolidando su posición como referente de innovación en el sector financiero.
Banco Santa Cruz ha sido reconocido con el prestigioso FICO® Decision Award 2026, en la categoría de soluciones en la nube, por su capacidad de transformar la gestión de riesgos en un motor estratégico de crecimiento y eficiencia.
Este galardón reconoce cómo el banco ha logrado integrar las mejores prácticas de riesgos dentro de un sistema decisional que permite tomar decisiones en tiempo real, anticiparse a escenarios de expansión o contención y fortalecer la confianza de sus clientes. Con la Plataforma FICO®, Banco Santa Cruz ha reducido los ciclos de cambio de políticas de 90 a solo 2 días y acelerado en un 85 % el lanzamiento de nuevos productos, consolidando su posición como referente de innovación en el sector financiero.
La solución basada en la nube permite un modelo centrado en el cliente, con decisiones coherentes en todos los canales y capacidad para procesar múltiples solicitudes en línea al mes. Además, mediante analítica avanzada, el banco ha implementado políticas automatizadas que proyectan una disminución significativa en la tasa de morosidad de tarjetas de crédito y préstamos personales.
Con este reconocimiento, Banco Santa Cruz reafirma su compromiso con la innovación estratégica, la eficiencia operativa y la gestión de riesgos como pilares de su crecimiento sostenible.
MICM REAJUSTA PRECIOS COMBUSTIBLES
El superintendente de Bancos, Alejandro Fernández W., respaldó la actuación del Banco BHD ante la persecución judicial del caso de acreditaciones irregulares atribuido a un exempleado de la entidad.
Consideró que la institución actuó correctamente al comunicar el hecho, activar los procesos correspondientes y entregar el caso a las autoridades competentes. El superintendente se abstuvo de opinar sobre el fondo del caso al estar judicializado.
Fernández afirmó que la Superintendencia de Bancos fue informada oportunamente sobre el incidente y que el órgano supervisor dio seguimiento a la situación conforme a sus procedimientos habituales. Indicó, además, que el evento nunca comprometió la estabilidad de la entidad ni representó riesgo para los depositantes y usuarios financieros.
A su juicio, en situaciones de esta naturaleza lo relevante es que se investiguen y existan consecuencias, motivando que las entidades mantengan una postura clara frente a cualquier conducta indebida. Esto porque las actuaciones judiciales son una señal importante con un efecto disuasivo a todo el sistema para evitar que se repliquen.
Las declaraciones se produjeron durante la puesta en circulación de las reediciones de los volúmenes II, III y IV de la Colección Bibliófilos-BHD, iniciativa desarrollada junto a la Sociedad Dominicana de Bibliófilos. Las obras presentadas fueron La Concepción de La Vega, de Mario Concepción; Dramas Dominicanos, de Casimiro N. de Moya, y La Ciudad de Santo Domingo, de Luis Alemar.
En el acto también intervino el presidente del Centro Financiero BHD, Luis Molina Achécar, quien reiteró el compromiso institucional del Banco, presente desde su fundación, con una cultura sustentada en la ética, la responsabilidad y el buen gobierno. Conforme a esos principios, una vez identificadas las acreditaciones irregulares, el Banco actuó con transparencia y responsabilidad, realizó los procedimientos correspondientes, informó a las autoridades competentes y procedió a judicializar.
El ejecutivo bancario explicó que el monto involucrado supera los RD$ 200 millones y que la suma fue absorbida contablemente por la entidad. Según dijo, esa decisión no afectó de manera material los resultados financieros del Banco ni a sus ahorrantes.
El acto reunió a representantes del sector financiero, académico y cultural, y sirvió de escenario para reafirmar el respaldo del Banco BHD a la preservación de la memoria histórica y la cultura dominicanas.
FEDOCAMARAS VALORA DECISION DEL MICM
La Federación Dominicana de Cámaras
de Comercio (Fedocámaras) valoró positivamente la decisión del Ministerio de
Industria, Comercio y Mipymes (MICM) de someter a consulta pública los nuevos
criterios unificados de análisis del Registro Mercantil, una resolución clave para
fortalecer la seguridad jurídica en la República Dominicana.
La entidad explicó que con la unificación los usuarios del Registro Mercantil contarán
con mayor claridad y previsibilidad sobre los criterios de decisión de los registradores y
el proceso de análisis de sus trámites.
“Desde Fedocámaras agradecemos al MICM y al ministro Eduardo Sanz Lovatón por el
envío a consulta de este proyecto de resolución. La unificación de criterios de análisis
permitirá simplificar procesos del Registro Mercantil, reducir tiempos de respuesta y
optimizar la gestión interna”, expresó el presidente de la institución, Manuel Aníbal
García.
OTROS TEMAS
Santo Domingo, República Dominicana.- La Comisión Permanente de Hacienda de la Cámara de Diputados sostuvo una reunión de trabajo con diversos invitados del sector financiero y tecnológico, en la que se abordaron dos iniciativas legislativas de gran relevancia para el país: el proyecto de ley sobre activos digitales y criptoactivos, de la autoría del diputado Jorge Frías, y el proyecto de ley de prevención, control y regulación de las criptomonedas, presentado por el diputado Carlos de Pérez Juan.
El señor Almeyda Pastor destacó que este es un tema de gran trascendencia para la República Dominicana, ya que “básicamente la agenda que traemos hoy es ver el contexto y saber qué está pasando actualmente en el mundo y el momento regional, específicamente, el impacto social de las remesas, comparaciones internacionales, algunos aportes y recomendaciones estratégicas”.
Almeyda Pastor manifestó que han analizado los dos proyectos, por lo que trajeron por escrito sus recomendaciones sobre los mismos