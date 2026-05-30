Precios barril de petróleo y dólar en baja, en RD suben precios gasoil y gasoil, más inflación, juicio de fondo a dos ex ministros, MP apelará no ha lugar a favor de dos ex ministros, peligro de turbas de motoconchistas en las calles
Por Alex Jiménez
Director de Primicias
La muy activa agenda del presidente Luis Abinader en el fin de semana, el peligro en las calles de las turbas de motoconchistas, Gonzalo Castillo anunciando que será el presidente de la República en el 2028, el juicio de fondo a los ex ministros Donald Guerrero y Angel Lockward y el no a lugar a los ex ministros Gonzalo Castillo y José Ramón Peralta, la apelación al fallo del no a lugar a favor de Gonzalo Castillo y Peralta; el fallecimiento del prestigioso profesional de la medicina, el cardiólogo Bernardo Defilló; los 65 años del ajusticiamiento del dictador Rafael Leónidas Trujillo Molina, las elecciones en Colombia para escoger un nuevo presidente de la República, la llegada del polvo de Sahara al país, la celebración del Día de las Madres, el fallecimiento del doctor Enerio Rodriguez, importante maestro de la sicología, el maltrato infantil, una parada solidaria en la Plaza Simón Bolivar, una marcha de la Antigua Orden Dominicana en el centro dela capital dominicana, el alza en los precios de los combustibles coincidiendo con una caída a US$ 87.36 el barril de petróleo y el desplome del precio del dólar a menos de 60 pesos por uno, el deseo de restablecimiento de la seguridad y la meta de celebrar elecciones en Haití, la muy grave crisis en Bolivia, son temas de impacto en Primicias despidiendo el mes de mayo e iniciando junio del 2026.
Otros temas son:
Lo mismo de las elecciones en el 2020, Gonzalo Castillo en su afán de ser candidato presidencial del PLD, lo que dividiría más la oposición en busca del poder
Tapones de vehículos en Punta Cana y Bávaro
Motoconchistas calibrando motores, circulan en vía contraria, túneles, elevados, pasos a desniven, miles de motoristas sin documentos
El caso de una adolescente que falleció en Conani
Los estudiantes que reciben docencia en una iglesia prestada en Santiago
Las protestas em Bolivia
Los más de 600 miembros de la DNCD ascendidos por el Poder Ejecutivo
Una lluvia de actividades por el Día de las Madres
Atracos, violencia, inseguridad en el país
La regulación de las encuestas defendida por el doctor Guillermo Moreno
La JCE con el rancho ardiendo por la prohibicion de divulgación de encuestas electorales
Condenas judiciales por difamación e injuria
Un operativo de la DIGESETT en Baní
El uso del terrorismo judicial contra voces dominicanas
Una disposición del MINERD que prohibe grabar y difundir imágenes de estudiantes y docentes sin su aprobación
Un motorista que golpeó a una mujer en Santo Domingo Este
La visita al país de un alto funcionario de Estados Unidos para fortalecer la cooperación multilateral
Perremeístas reclamando que el senador Antonio Taveras devuelva la senaduría al partido que la ganó, luego de su declaratoria como senador independiente
La espiritualidad de los Congos de Villa Mella en el Centro Cultural Banreservas
El Senado endureciendo la ley que evitaría el financiamiento político con dinero sucio
Los 91 años del Archivo General de la Nación
El bombazo de Estados Unidos condenando el uso de la justicia con fines políticos en RD
El asalto en Monte Plata en el cual un joven fue herido de bala
El envío a juicio de fondo a 29 personas en el sonado caso Calamar
30 de Mayo, Día de la Libertad en RD
Reclamos para que limiten la importación de motocicletas
La grave situación del Río Nizao,lo han saqueado extrayendo materiales para la industria de la construcción
Las diferencias entre Donald Trump y el presidente Luiz Inacio Lula da Silva por la clasificación como terroristas de dos bandas criminales en Brasil
Los asuntos de seguridad abordados entre Cuba y Estados Unidos
Un incendio en un vagón de un tren en Nueva York
Una propuesta para el tránsito nocturno de patanas
ECONOMIA
La feria del mango en Baní arrcando junio 2026
El negocio con la venta ilegal de armas, la Policía lo enfrenta
La primera nave de Jet Blue inspirada en República Dominicana
Las mejoras salariales que reclaman las bioanalistas
El presidente Luis Abinader hablando del final de los apagones, encuestra reacciones variadas
Los 150 o 160 mil barriles diarios de combustibles consumidos en RD
El caramelo de reducir de 25 a 15 años las cotizaciones en la seguridad social
Menos demanda de dólares y circulación dinero dominicano
El crecimiento de la economía en un 4 %, según el Banco Central
Un turismo muy caro para los dominicanos
Las alzas que encarecen el costo de la industria de la construcción
La caída en los precios del oro y del café en el mercado muncial
El bajo crecimiento en la economía que preocupa al CONEP
Pie de foto
José Ramón Peralta, ex ministro administrativo de la Presidencia en la administración del ex presidente Danilo Medina