Precios barril de petróleo y dólar en baja, en RD suben precios gasoil y gasoil, más inflación, juicio de fondo a dos ex ministros, MP apelará no ha lugar a favor de dos ex ministros, peligro de turbas de motoconchistas en las calles

Por Alex Jiménez

Director de Primicias

La muy activa agenda del presidente Luis Abinader en el fin de semana, el peligro en las calles de las turbas de motoconchistas, Gonzalo Castillo anunciando que será el presidente de la República en el 2028, el juicio de fondo a los ex ministros Donald Guerrero y Angel Lockward y el no a lugar a los ex ministros Gonzalo Castillo y José Ramón Peralta, la apelación al fallo del no a lugar a favor de Gonzalo Castillo y Peralta; el fallecimiento del prestigioso profesional de la medicina, el cardiólogo Bernardo Defilló; los 65 años del ajusticiamiento del dictador Rafael Leónidas Trujillo Molina, las elecciones en Colombia para escoger un nuevo presidente de la República, la llegada del polvo de Sahara al país, la celebración del Día de las Madres, el fallecimiento del doctor Enerio Rodriguez, importante maestro de la sicología, el maltrato infantil, una parada solidaria en la Plaza Simón Bolivar, una marcha de la Antigua Orden Dominicana en el centro dela capital dominicana, el alza en los precios de los combustibles coincidiendo con una caída a US$ 87.36 el barril de petróleo y el desplome del precio del dólar a menos de 60 pesos por uno, el deseo de restablecimiento de la seguridad y la meta de celebrar elecciones en Haití, la muy grave crisis en Bolivia, son temas de impacto en Primicias despidiendo el mes de mayo e iniciando junio del 2026.

Otros temas son:

Lo mismo de las elecciones en el 2020, Gonzalo Castillo en su afán de ser candidato presidencial del PLD, lo que dividiría más la oposición en busca del poder

Tapones de vehículos en Punta Cana y Bávaro

Motoconchistas calibrando motores, circulan en vía contraria, túneles, elevados, pasos a desniven, miles de motoristas sin documentos

El caso de una adolescente que falleció en Conani

Los estudiantes que reciben docencia en una iglesia prestada en Santiago

Las protestas em Bolivia

Los más de 600 miembros de la DNCD ascendidos por el Poder Ejecutivo

Una lluvia de actividades por el Día de las Madres

Atracos, violencia, inseguridad en el país

La regulación de las encuestas defendida por el doctor Guillermo Moreno

La JCE con el rancho ardiendo por la prohibicion de divulgación de encuestas electorales

Condenas judiciales por difamación e injuria

Un operativo de la DIGESETT en Baní

El uso del terrorismo judicial contra voces dominicanas

Una disposición del MINERD que prohibe grabar y difundir imágenes de estudiantes y docentes sin su aprobación

Un motorista que golpeó a una mujer en Santo Domingo Este

La visita al país de un alto funcionario de Estados Unidos para fortalecer la cooperación multilateral

Perremeístas reclamando que el senador Antonio Taveras devuelva la senaduría al partido que la ganó, luego de su declaratoria como senador independiente

La espiritualidad de los Congos de Villa Mella en el Centro Cultural Banreservas

El Senado endureciendo la ley que evitaría el financiamiento político con dinero sucio

Los 91 años del Archivo General de la Nación

El bombazo de Estados Unidos condenando el uso de la justicia con fines políticos en RD

El asalto en Monte Plata en el cual un joven fue herido de bala

El envío a juicio de fondo a 29 personas en el sonado caso Calamar

30 de Mayo, Día de la Libertad en RD

Reclamos para que limiten la importación de motocicletas

La grave situación del Río Nizao,lo han saqueado extrayendo materiales para la industria de la construcción

Las diferencias entre Donald Trump y el presidente Luiz Inacio Lula da Silva por la clasificación como terroristas de dos bandas criminales en Brasil

Los asuntos de seguridad abordados entre Cuba y Estados Unidos

Un incendio en un vagón de un tren en Nueva York

Una propuesta para el tránsito nocturno de patanas

ECONOMIA

La feria del mango en Baní arrcando junio 2026

El negocio con la venta ilegal de armas, la Policía lo enfrenta

La primera nave de Jet Blue inspirada en República Dominicana

Las mejoras salariales que reclaman las bioanalistas

El presidente Luis Abinader hablando del final de los apagones, encuestra reacciones variadas

Los 150 o 160 mil barriles diarios de combustibles consumidos en RD

El caramelo de reducir de 25 a 15 años las cotizaciones en la seguridad social

Menos demanda de dólares y circulación dinero dominicano

El crecimiento de la economía en un 4 %, según el Banco Central

Un turismo muy caro para los dominicanos

Las alzas que encarecen el costo de la industria de la construcción

La caída en los precios del oro y del café en el mercado muncial

El bajo crecimiento en la economía que preocupa al CONEP

Pie de foto

José Ramón Peralta, ex ministro administrativo de la Presidencia en la administración del ex presidente Danilo Medina

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