UNADE y UTESUR impulsan debate sobre seguridad y soberanía en Azua

Por Ramón Minyety

AZUA. – El Ministerio de Defensa de la República Dominicana, a través de la Universidad Nacional para la Defensa “General Juan Pablo Duarte y Díez” (UNADE), junto a la Universidad Tecnológica del Sur (UTESUR), desarrolló este 6 de octubre el programa “UNADE: cultura de defensa, compromiso nacional”, en esta provincia.

Las palabras de bienvenida estuvieron a cargo de la Dra. C. María del Rosario Melo Muñoz, rectora de UTESUR, quien valoró el accionar de la UNADE, destacando que, como evento académico y de extensión, integra a la sociedad en la difusión de la cultura de defensa y reafirma que la protección de los intereses nacionales constituye una responsabilidad compartida.

“Este encuentro nos brinda la oportunidad de reflexionar sobre valores esenciales para la construcción de una nación fuerte y resiliente: el compromiso, la responsabilidad, la solidaridad, el patriotismo y la vocación de servicio”, expresó la rectora de UTESUR.

En ese escenario, el mayor general doctor Rafael Vásquez Espínola, ERD, rector de la UNADE, afirmó que “la cultura de defensa se fortalece con el conocimiento, la conciencia cívica y la participación responsable”.

Señaló que compartir conocimientos sobre defensa permite comprender el valor de la soberanía y asumir los deberes ciudadanos.

“Una ciudadanía informada puede participar con mayor criterio en los asuntos que comprometen el destino de la nación”, sostuvo.

Vásquez Espínola expresó además que “educar para la defensa implica formar criterio para proteger la independencia, el orden constitucional y la dignidad humana.

Desde la UNADE, reafirmamos nuestra vocación de compartir conocimientos sobre seguridad y defensa al servicio del país”

La conferencia central fue impartida por el coronel Humberto A. Santana Díaz, ERD, MA, vicerrector académico de la UNADE, quien resaltó que, desde la perspectiva axiológica, los valores, actitudes y conocimientos sobre defensa son los pilares para que la sociedad comprenda y se identifique con los instrumentos de los que el Estado dispone para proteger los intereses nacionales ante la multidimensionalidad de las amenazas, las cuales requieren respuestas coordinadas entre los diferentes actores de la nación.

Por su parte, el coronel Sócrates Suazo Ruiz, ERD, director de Historia del Ministerio de Defensa (MIDE), disertó sobre la evolución histórica de la defensa nacional, enfatizando el valor patriótico de Azua en las gestas independentistas.

Esta jornada evidencia el compromiso de la UNADE en la difusión del valor de la soberanía y los deberes ciudadanos.

La invocación a Dios estuvo a cargo del Diácono Benjamín Pérez, de la parroquia Nuestra Señora de los Remedios

El programa, que da continuidad a los esfuerzos iniciados en 2025 y 2026 con conferencias en Dajabón, Elías Piña, Jimaní y Pedernales, contó con la asistencia de autoridades civiles, militares y académicas.

Entre los asistentes destacaron los miembros del Consejo de Directores de Utesur: la licenciada Ana Lucía Matos Mejía, secretaria y presidenta de la Fundación de Desarrollo de Azua; el licenciado Luis «Chito» Naut, tesorero; la licenciada Teane Mejía, en representación de la senadora Lía Díaz de Díaz; y la gobernadora María Minerva Navarro.

Además, estuvieron presentes el magistrado Dante Castillo, Procurador Fiscal Titular de Azua; representantes de instituciones estatales, judiciales y municipales, así como estudiantes universitarios, jóvenes e integrantes de la comunidad.

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