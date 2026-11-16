Rectora del ISFODOSU aboga por mayor rigor en la carrera docente; insta a tomar decisiones estructurales para mejorar el sistema educativo

Santo Domingo, R.D. — Ante la flexibilización de estándares de ingresos para estudiar educación, la rectora del Instituto Superior de Formación Docente Salomé Ureña, ISFODOSU, Dra. Dinorah García Romero, reafirmó que la carrera docente debe revestirse de rigor para que el país pueda avanzar hacia la calidad educativa y garantizar el aprendizaje de los estudiantes en las aulas.

En ese sentido, la Dra. García Romero planteó la necesidad de elevar los estándares de exigencia tanto en el acceso como en el proceso formativo del profesorado, y advirtió sobre los riesgos de priorizar la cantidad de egresados por encima de la calidad académica, reiterando que «la formación docente debe tener más rigor» y sustentarse en una verdadera cultura de investigación.

«Las pruebas para el ingreso deben tener más rigor y yo soy partidaria de que no haya nada compensatorio; el que no aprobó esas pruebas, pues no entra al sector, porque yo no veo que, en medicina, en arquitectura y en ingeniería haya pruebas compensatorias», precisó la Dra. García Romero.

Por otro lado, García Romero señaló que la injerencia de la política partidaria ha resultado nociva para el sector al privilegiar cambios superficiales sobre las transformaciones estructurales que demanda la escuela dominicana.

En vista de estas realidades y ante el actual proceso de reforma educativa, la académica mostró la disposición del ISFODOSU para participar de manera activa y aportar sus ideas y experiencias en el debate sobre la transformación educativa en la República Dominicana.

«Todo proceso que realmente esté orientado a transformar la educación y a transformar también las condiciones, el ISFODOSU está abierto a participar de forma activa para ofrecer sus ideas y sus experiencias», sostuvo García Romero, al tiempo que instó a entender que la formación de maestros tiene como único sentido la transformación social.

Sistema debe actualizarse

Durante su participación en el programa televisivo El Día, conducido por los periodistas Edith Febles y Estarlin Taveras, enfatizó que el sistema educativo actual se encuentra desfasado frente a los desafíos de la sociedad del conocimiento, la cultura digital y la inteligencia artificial, por lo que urge reorientarlo definiendo primero cuál es el proyecto de sociedad que el país desea construir.

Un llamado a la sinceridad nacional

Frente a los múltiples diagnósticos, planes decenales y pactos educativos firmados en las últimas décadas, la rectora hizo un llamado directo a todos los sectores de la vida nacional para asumir con honestidad las decisiones pendientes.

«Yo creo que tenemos que sincerarnos, ser honestos y preguntarnos: ¿realmente queremos una transformación de la educación? Porque le damos la vuelta veinte veces a las decisiones que hay que tomar, viendo que son claras las decisiones que hay que tomar», puntualizó la rectora del ISFODOSU.

A pesar de los retos actuales, expresó que mantiene intacta su ilusión al constatar que existen grupos de educadores comprometidos, estudiosos y decididos a impulsar el cambio.

Entre esas experiencias positivas destacó que el ISFODOSU promueve una «pedagogía de sentido» y más humana, enfocada en formar docentes conscientes de su rol como sujetos transformadores y acompañados de manera orgánica en su práctica dentro del aula.

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