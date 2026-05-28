Transformación de la banca impulsa empleos más calificados y salarios superiores al promedio nacional

Santo Domingo, Rep. Dom.- La Asociación de Bancos Múltiples de la República Dominicana (ABA) afirmó que la transformación digital y la evolución del modelo de negocio bancario han impulsado una creciente demanda de talento especializado, contribuyendo a mayores niveles de productividad, formalidad y remuneración en el sector financiero dominicano.

De acuerdo con un informe de la Dirección de Estudios Económicos y Bancarios de la ABA, el salario promedio del sector de intermediación financiera asciende actualmente a RD$64,320 mensuales, cifra superior en un 70% al promedio general reportado a la Tesorería de la Seguridad Social (TSS), de RD$38,070 mensuales.

La ABA explicó que estos niveles salariales reflejan la sostenida inversión de las entidades financieras en capital humano, formación, innovación y transformación tecnológica, en respuesta a la creciente demanda de servicios financieros más ágiles, digitales y centrados en el cliente.

Indicó que este proceso de evolución del sector ha impulsado la incorporación y fortalecimiento de perfiles vinculados a áreas como analítica de datos, experiencia del cliente, ciberseguridad, innovación, cumplimiento regulatorio y eficiencia operativa, en línea con las tendencias globales de modernización de la banca.

Mediante el informe destacó, además, que la totalidad de los 43,363 puestos de trabajo existentes en los bancos múltiples corresponde a empleos formales, como resultado del firme apego de las entidades al marco legal y a las buenas prácticas del mercado financiero. Agregó que este nivel de formalidad sitúa al segmento por encima del 81% que registra el sistema financiero en general y del 47% reportado para el conjunto del mercado laboral dominicano.

“La formalidad laboral se asocia a empleos de mayor calidad, puesto que redunda en múltiples beneficios y seguridad económica para los colaboradores y sus familiares, como mayor remuneración y protección social en torno a la salud, al régimen previsional y otros aspectos. A la vez, representa ingresos para el Estado a través de impuestos y contribuciones sociales, lo que favorece el potencial de crecimiento económico nacional”, ponderó el gremio.

Asimismo, la Asociación de Bancos señaló que, entre 2014 y 2025, el índice de productividad elaborado para los fines antes descritos presenta un crecimiento acumulado de 64%, con un incremento que comienza a hacerse más pronunciado a partir de 2019, período desde el cual la productividad creció 96%.

Según la entidad que reúne a los bancos múltiples que operan en el país, estos resultados reflejan el impacto de las inversiones realizadas por las entidades financieras en transformación digital, innovación, automatización de procesos y fortalecimiento de capacidades técnicas y profesionales.

En ese contexto, el gremio indicó que, en poco más de una década, el total de personas empleadas en los bancos múltiples pasó de 28,947 en 2014 a 43,363 en 2025, lo que evidencia la capacidad del sector de seguir generando empleos formales y de calidad, aun en medio de un acelerado proceso de modernización tecnológica.

La ABA indicó que la evolución del sector también se ha reflejado en la capacidad de la banca múltiple de continuar generando empleos formales y especializados. Entre 2014 y 2025, el ritmo promedio de crecimiento del empleo en la banca múltiple fue de 6.0% anual, superior al registrado por el sistema financiero en su conjunto y por la economía dominicana.

“Y es que el capital humano, entendido como el conjunto de conocimientos, habilidades, competencias y valores que permite a los individuos adquirir y aumentar sus niveles de productividad e ingresos, es esencial para mejorar el rendimiento de las instituciones financieras y sostener su competitividad en el largo plazo”, concluyó la Asociación de Bancos.

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