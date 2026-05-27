ODAC refuerza controles en inspección de mercancías con acreditación a MARIDOM

SANTO DOMINGO, RD – El Organismo Dominicano de Acreditación (ODAC) acreditó a la empresa MARIDOM como organismo de inspección conforme a la norma NORDOM ISO/IEC 17020:2012, una certificación que fortalece los controles técnicos en la inspección de mercancías y aporta mayor confiabilidad a la cadena logística del país.

La acreditación valida la competencia de MARIDOM para inspeccionar isotanques utilizados en el transporte de productos de grado alimenticio y químico, segmentos donde el cumplimiento de estándares internacionales es determinante para garantizar la seguridad, la trazabilidad y la aceptación de las mercancías.

Este tipo de certificación cobra relevancia en sectores que requieren altos niveles de control técnico, ya que contribuye a reducir riesgos operativos, evitar reprocesos y facilitar el cumplimiento de requisitos en el comercio, factores que inciden en la eficiencia logística del país.

El director ejecutivo del ODAC, Ángel David Taveras Difo, señaló que esta acreditación fortalece la infraestructura de calidad y respalda servicios de inspección con resultados técnicamente confiables.

“La acreditación garantiza que los procesos se ejecutan bajo criterios validados, lo que reduce la incertidumbre en las operaciones y genera mayor confianza en los resultados, tanto a nivel local como en el comercio internacional”, indicó Taveras Difo.

Por su parte, el presidente de MARIDOM, Karsten Paul Windeler, afirmó que: “esta acreditación representa el compromiso y el esfuerzo continuo de nuestra empresa por operar bajo estándares internacionales de calidad, seguridad y confiabilidad”.

El ODAC destacó que las inspecciones realizadas por organismos acreditados están respaldadas por procesos evaluados y personal calificado, lo que contribuye a mejorar la eficiencia operativa y reducir riesgos en el manejo de mercancías.

Con esta acreditación, MARIDOM se integra al conjunto de organismos que operan bajo estándares internacionales, fortaleciendo el Sistema Dominicano para la Calidad y su aporte al comercio y la industria.

Sobre el ODAC:

El Organismo Dominicano de Acreditación es la entidad responsable de acreditar a los organismos de evaluación de la conformidad en la República Dominicana, incluyendo laboratorios, entidades de inspección y organismos de certificación.

Sobre MARIDOM:

MARIDOM es una empresa especializada en servicios logísticos, limpieza y mantenimiento de isotanques, vinculada al sector marítimo y portuario en la República Dominicana.

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