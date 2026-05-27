Banco Popular lidera el respaldo a empresas y pymes dominicanas

En el Día de la Empresa Privada, la entidad financiera destaca que otorga el 37.42% del crédito del sistema al sector pyme

Santo Domingo, D.N. – En el marco del Día de la Empresa Privada en la República Dominicana, el Banco Popular Dominicano reiteró su respaldo sostenido a las empresas del país, especialmente a las micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes), consolidando su liderazgo en el financiamiento de los distintos segmentos empresariales.

Al cierre de marzo de 2026, la cartera de crédito del Popular destinada al sector empresarial ascendió a RD$395,024 millones, de los cuales RD$178,285 millones corresponden a mipymes, equivalentes al 45.1% del total, de acuerdo con datos del Sistema de Información del Mercado Bancario (SIMBAD) de la Superintendencia de Bancos.

Gracias a este respaldo estratégico, el Banco Popular mantiene una participación de mercado de 37.42% del crédito al segmento pyme, la más alta del sistema financiero nacional, acompañando el crecimiento y desarrollo de más de 78,000 clientes pymes en todo el país.

Mipymes, motor del desarrollo productivo

Del total de clientes pymes del Popular, el 24% pertenece al sector comercio, el 20% al inmobiliario, el 12% al sector servicios, el 7% al sector manufactura y el restante a otros sectores estratégicos de la economía.

Las mipymes representan uno de los principales motores de la economía dominicana. Según datos del Banco Central, aportan alrededor del 32% del producto interno bruto (PIB) y generan más del 61% del empleo nacional, reflejando su importancia para la creación de oportunidades, la estabilidad económica y el bienestar social.

Empresa privada, creadora de valor

Durante el acto de celebración del Día de la Empresa Privada, encabezado por el presidente de la República, Luis Abinader, el señor Christopher Paniagua, presidente ejecutivo del Banco Popular, felicitó al Consejo Nacional de la Empresa Privada (CONEP) por sus 63 años de trayectoria, resaltando el papel transformador del empresariado en el desarrollo nacional.

Al respecto, expresó que “la empresa privada es un motor esencial del desarrollo del país: genera empleo, crea valor e impulsa la innovación. Además, en colaboración con el Estado, contribuye a iniciativas sociales y ambientales que fortalecen el bienestar de nuestra sociedad. Desde el Banco Popular Dominicano reafirmamos nuestro compromiso de seguir liderando el financiamiento y acompañando al tejido productivo nacional, convencidos de que cuando las empresas crecen con responsabilidad y sostenibilidad, también progresa el bienestar de las familias dominicanas y el futuro del país”.

Al encuentro organizado por el CONEP también asistieron los señores René Grullón Finet, presidente ejecutivo de Grupo Popular; Luis Espínola, vicepresidente ejecutivo senior de Negocios Nacionales e Internacionales; Robinson Bou, vicepresidente ejecutivo de Negocios Empresariales y de Inversión, así como otros ejecutivos de áreas estratégicas de la organización.

Modelo integral de acompañamiento

Como parte de su visión de apoyo al segmento empresarial, el Banco Popular impulsa un modelo integral de acompañamiento orientado a fortalecer la competitividad, la innovación y la conexión de las empresas con sus clientes y mercados.

Este enfoque incluye iniciativas de formación empresarial, asesoría especializada y plataformas digitales diseñadas para apoyar a los negocios en cada etapa de su desarrollo.

Entre ellas se destaca Banca 360° Popular, una propuesta de atención integral para clientes empresariales que combina soluciones financieras especializadas, asesoría estratégica y acceso a mejores prácticas y tecnologías globales.

Para las pymes, el banco ha desarrollado además Impulsa Popular, un ecosistema digital con contenidos prácticos, herramientas de gestión, espacios de colaboración y recursos orientados a fortalecer el desempeño productivo y la transformación digital de los pequeños negocios.

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