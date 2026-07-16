LG lanza la pantalla DVLED All-In-One (AIO) Ultra Stretch para espacios públicos de alto impacto

República Dominicana, julio de 2026 — LG Electronics USA, líder en soluciones de pantallas comerciales, presentó la nueva pantalla DVLED All-In-One (AIO) Ultra Stretch para interiores de 98 pulgadas (LUPA098) con relación de aspecto 32:9, una solución de gran formato diseñada para ofrecer una experiencia visual inmersiva en espacios de atención al público. Como el primer modelo de la nueva serie LUPA de LG, esta pantalla combina un formato ultra ancho, control integrado y audio incorporado, al tiempo que simplifica la instalación y reduce la necesidad de hardware adicional. La nueva Ultra Stretch AIO se exhibió durante InfoComm 2026.

Diseñada para espacios públicos de alto tránsito, la nueva pantalla Ultra Stretch AIO es ideal para aplicaciones de señalización digital, visualización de información en tiempo real y comunicaciones corporativas en establecimientos comerciales, centros de transporte y vestíbulos empresariales. Su pantalla ultra ancha de 98 pulgadas ofrece una relación de aspecto 32:9 y una resolución de 1.920 × 540 píxeles, mientras que su paso de píxel de 1,25 mm y un brillo de hasta 600 nits permiten mostrar imágenes nítidas y de alta definición incluso en entornos interiores con alta iluminación.

«La nueva pantalla Ultra Stretch AIO fue desarrollada para simplificar la implementación de soluciones DVLED de gran formato sin sacrificar el impacto visual», afirmó Michael Kosla, vicepresidente sénior de B2B de LG Electronics USA. «Su formato ultra ancho 32:9 ofrece una experiencia de visualización más inmersiva y brinda a las organizaciones un lienzo distintivo para comunicar mensajes en espacios públicos exigentes. Además, su diseño panorámico proporciona mayor espacio para contenidos y mensajes en lugares donde la visibilidad es fundamental.»

La pantalla también resulta especialmente adecuada para aeropuertos y otros entornos de transporte, donde la visibilidad, la flexibilidad y una implementación eficiente son esenciales. En aeropuertos, puede utilizarse como un gran banner detrás de los mostradores de venta de boletos, como pantalla independiente o como parte de un banner continuo compuesto por múltiples unidades. Otras aplicaciones incluyen señalización aérea para orientación de pasajeros, publicidad digital suspendida, pantallas de información de puertas de embarque, señalización sobre los controles de seguridad (TSA) y pantallas ubicadas en los accesos a los puentes de embarque.

Instalación simplificada y diseño flexible del sistema

El modelo LUPA incorpora características que facilitan la instalación, simplifican el mantenimiento y ofrecen mayor flexibilidad para distintos escenarios de implementación.

Características técnicas principales:

● Audio integrado y controlador incorporado: Los altavoces duales de 9 W y el controlador integrado webOS™ 4.0 permiten reproducir contenido sin necesidad de equipos externos.

● Proceso de instalación simplificado: El montaje mediante bastidor posterior, el ensamblaje modular DVLED y una única conexión de alimentación de corriente alterna ayudan a reducir el tiempo de instalación y la mano de obra requerida.

● Diseño con un solo cable de alimentación: Funciona mediante un único cable de corriente alterna, eliminando configuraciones eléctricas complejas y facilitando instalaciones más eficientes.

● Mantenimiento con acceso frontal: Tanto los módulos DVLED como los componentes del sistema pueden repararse desde la parte frontal, reduciendo los tiempos de inactividad.

● Montaje flexible y escalabilidad: La compatibilidad con montaje VESA y las configuraciones de hasta 10 pantallas permiten múltiples opciones de instalación, mientras que su diseño expandible facilita la creación rápida de videowalls de mayor tamaño.

● Diseñada para un funcionamiento confiable: Preparada para operar a altitudes de hasta 5.000 metros sobre el nivel del mar.

La pantalla DVLED All-In-One Ultra Stretch ha sido desarrollada para responder a una amplia variedad de aplicaciones comerciales donde la entrega de contenido inmersivo y de alto impacto resulta esencial, incluyendo comercios, centros de transporte y espacios corporativos. Su formato ultra ancho 32:9 y sus opciones de configuración escalables permiten adaptar cada instalación a las necesidades específicas de espacio y operación.

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