Tecnomed Caribbean lleva imagen Élite al Congreso Internacional Veterinario RD 2026

Santo Domingo.– Tecnomed Caribbean reafirmó su liderazgo en el sector de la tecnología médica veterinaria al presentar una innovadora gama de equipos de última generación durante el 3er Congreso Internacional de Veterinaria Vetlógica 2026, considerado el principal evento de actualización y capacitación para médicos veterinarios de la República Dominicana y la región.

Como parte de su participación, la empresa exhibió modernos equipos de ecografía, radiología y endoscopia, entre otros, dotados de imágenes de alta definición que permiten obtener diagnósticos más precisos, rápidos y confiables, fortaleciendo la capacidad de respuesta de clínicas y hospitales veterinarios.

Durante el congreso, celebrado el pasado fin de semana en Santo Domingo, Tecnomed Caribbean presentó soluciones tecnológicas diseñadas para optimizar la calidad de las imágenes diagnósticas, agilizar los procesos clínicos y contribuir a una mejor atención de los pacientes veterinarios.

Especialistas, médicos veterinarios y profesionales del sector tuvieron la oportunidad de conocer de primera mano el funcionamiento, las ventajas y el rendimiento de estos equipos, destacando su aporte a la práctica clínica moderna y al fortalecimiento de los servicios veterinarios en el país.

Con esta participación, Tecnomed Caribbean ratifica su compromiso con la innovación, la capacitación continua y el desarrollo de la medicina veterinaria, consolidándose como uno de los principales suplidores de tecnología médica veterinaria de última generación en la República Dominicana, con soluciones que elevan la calidad de los diagnósticos, los tratamientos y la atención integral de los pacientes.

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