UNAPEC, ONEC y aliados impulsan la transformación del comercio dominicano con el lanzamiento del primer Diplomado Smart Retail

Durante la jornada también fueron compartidos los resultados del informe Experience Is Everything, de PwC, que revelan que el 49 % de los consumidores en América Latina abandonaría una marca después de una sola mala experiencia, mientras que el 48 % considera que un servicio amable y personalizado influye más en el éxito de una empresa que la incorporación de tecnología avanzada.

Santo Domingo, 2026 La Universidad APEC (UNAPEC), en alianza con la Organización Nacional de Empresas Comerciales (ONEC), el Observatorio para el Comercio Detallista Y. Hernández y Epsilon Representaciones, dio un paso trascendental para fortalecer la competitividad del comercio dominicano con la realización de la conferencia internacional “Tendencias del Retail Mundial: Transformación y Negocio, las decisiones que definen el Retail de hoy” y el lanzamiento del primer Diplomado Smart Retail, una innovadora propuesta académica orientada a formar el talento que demandan los nuevos desafíos del comercio moderno.

La actividad, celebrada en el Auditorio Dr. Leonel Rodríguez Rib de UNAPEC, reunió a ejecutivos de las principales cadenas comerciales del país, entre ellas Grupo Ramos, Centro Cuesta Nacional (CCN), Plaza Lama, Carrefour, UNASE y Olé, quienes respaldaron esta iniciativa concebida para fortalecer el capital humano, impulsar la innovación y promover un modelo de comercio más competitivo, sostenible y centrado en la experiencia del consumidor.

El encuentro académico contó con la participación de dos referentes internacionales del sector retail. La experta argentina Melina Martelli, directora de Diseño Comercial de IMS y reconocida como Top Retail Expert 2025 por Rethink Retail, presentó la conferencia magistral “Tendencias del Retail Mundial: Transformación y Negocio, las decisiones que definen el Retail de hoy”, mientras que el estratega francés Jean-Pierre Bézard, especialista en gran distribución europea y asesor académico del diplomado, expuso sobre los retos, oportunidades y tendencias que están redefiniendo el comercio internacional.

Durante la apertura, el rector de la Universidad APEC, magíster Erik Pérez Vega, destacó que la actividad representa la convergencia de dos objetivos fundamentales: analizar las profundas transformaciones que experimenta el comercio detallista a nivel mundial y fortalecer la vinculación entre la academia y el sector empresarial para preparar a los profesionales que demanda la nueva economía.

Pérez Vega afirmó que el retail atraviesa una acelerada evolución impulsada por la transformación digital, los nuevos hábitos de consumo, el uso estratégico de los datos, la innovación en los canales de venta y una creciente demanda de experiencias ágiles, personalizadas y confiables. En ese escenario, sostuvo que las empresas deben replantear sus modelos de negocio, fortalecer sus procesos, desarrollar talento humano e innovar permanentemente para mantener su competitividad.

Asimismo, valoró la participación de Melina Martelli y Jean-Pierre Bézard, al considerar que sus experiencias internacionales enriquecen el análisis sobre los desafíos que enfrenta el comercio dominicano y aportan herramientas para acelerar la modernización del sector.

Por su parte, el presidente de la Organización Nacional de Empresas Comerciales (ONEC), Ernesto Martínez Staffeld, señaló que el comercio dominicano enfrenta una creciente necesidad de contar con profesionales preparados para desenvolverse en un mercado caracterizado por cambios constantes y una mayor exigencia de los consumidores.

Explicó que la academia posee la capacidad de formar ese talento, mientras que el sector empresarial conoce las competencias que requiere el mercado, por lo que la alianza entre ambas instituciones constituye una respuesta concreta a las necesidades actuales del comercio. Agregó que el propósito trasciende la impartición de programas académicos, ya que busca consolidar una relación permanente que fortalezca el talento, impulse la innovación y contribuya al desarrollo sostenible del país.

Martínez Staffeld afirmó que el liderazgo del comercio no solo debe medirse por su aporte económico o la generación de empleos, sino también por su capacidad para desarrollar personas, fortalecer competencias y construir alianzas estratégicas que promuevan el progreso nacional.

De su lado, la presidenta de Epsilon Representaciones y del Observatorio para el Comercio Detallista Y. Hernández, Idalia Hernández, compartió una inspiradora historia de visión empresarial, esfuerzo familiar y compromiso con el desarrollo del comercio detallista en la República Dominicana.

Durante su intervención, resaltó que los valores de la educación, el trabajo y la innovación inculcados por sus padres fueron la base que permitió transformar un pequeño negocio familiar en una empresa con proyección nacional e internacional. Sostuvo que el propósito de su organización trasciende el ámbito comercial al promover la capacitación permanente, la transferencia de conocimientos y la adopción de mejores prácticas internacionales para fortalecer la competitividad del sector retail.

En su conferencia, Melina Martelli explicó que el comercio minorista vive una transformación sin precedentes impulsada por los cambios en los hábitos de consumo, la incorporación de nuevas tecnologías y la necesidad de crear experiencias memorables para los clientes. Indicó que el sector de supermercados y comidas preparadas se ha convertido en uno de los principales laboratorios de innovación del retail mundial, donde comprender el comportamiento del consumidor constituye una ventaja competitiva.

La especialista argentina sostuvo que uno de los principales desafíos del comercio moderno consiste en responder a las múltiples necesidades de los consumidores durante el día mediante propuestas comerciales relevantes, espacios dinámicos y surtidos adaptados a las nuevas expectativas del mercado. Añadió que el éxito dependerá de la capacidad de las empresas para integrar tecnología, conocimiento del cliente y talento humano altamente capacitado.

Al referirse a la realidad de la República Dominicana y la región, Martelli aseguró que el mayor reto será desarrollar profesionales capaces de ejecutar estrategias comerciales más ágiles, flexibles e innovadoras, convirtiendo el conocimiento y la experiencia del consumidor en factores determinantes para el crecimiento del sector.

Como parte de la iniciativa fue presentado oficialmente el Diplomado Smart Retail, cuyo plan de estudios fue desarrollado por un comité integrado por el Dr. Iván Cuesta, la Dra. Isis B. Rojas Sosa y Jean-Pierre Bézard, con el propósito de responder a uno de los principales desafíos del comercio contemporáneo: integrar la transformación digital con una atención al cliente más humana, eficiente y cercana.

Los organizadores destacaron que el Diplomado Smart Retail nace con el propósito de cerrar la brecha entre la estrategia empresarial y la experiencia del cliente en el punto de venta, ofreciendo una formación alineada con las mejores prácticas internacionales y las necesidades reales del mercado.

Como parte del acto fue suscrito un Acuerdo Marco de Colaboración entre la Universidad APEC (UNAPEC) y la Organización Nacional de Empresas Comerciales (ONEC), mediante el cual ambas instituciones consolidan una alianza estratégica para promover programas de formación, investigación e innovación que fortalezcan el desarrollo del comercio detallista en la República Dominicana.

La actividad contó con la asistencia de la Dra. Maricela Almánzar, decana de Posgrado y Educación Continua de UNAPEC; el Dr. Jesús Manuel Soriano, director de Educación Continua; la Dra. Isis B. Rojas Sosa, creadora y coordinadora académica del Diplomado Smart Retail; el Ing. José Antonio Gil, decano de Vinculación y Emprendimiento; el Dr. Andy Crespo, director de Vinculación Nacional; colaboradores de la universidad, representantes del sector comercial e invitados especiales.

Visited 4 times, 4 visit(s) today