Villa Mágica, en Boca Chica, escenario de grandes tertulias con temas inéditos, Primicias presente en diferentes peñas

La Villa Mágica, en Boca Chica, es escenario de grandes encuentros sociales y tertulias con ciudadanos con poder en la sociedad dominicana.

En esas tertulias se goza un mundo con el propietario de la Villa, Richard Rodríguez, siempre muy informado sobre el poder y las éelites de la República Dominicana y el mundo.

Con detalles económicos, sobre la actualidad en las redes sociales y políticos del momento ofrecidos por un exitoso profesional y valioso ciudadano, Víctor Núñez.

Con el humor y el excelente temperamento de George Castillo, exitoso productor radial y de la televisión que siempre recuerda a Rafael Corporán de los Santos y sus anecdotas.

Con las verdades de Radhamés Cabrera, esperanceño, amante de las tertulias que aborda temas nacionales e internacionales. Siempre aporta temas muy polémicos.

Con los temas-bombazos de Juan Elías Adam, una enciclopedia histórica dominicana, gran experto en el sector eléctrico.

Con el director de Primicias, Alex Jiménez, exponiendo temas muy calientes. En ocasiones Richard Rodríguez,manda a buscar una cubeta de hielo para enfriar la tertulia.

Otros de los muy apreciados asistentes también analizan la temática de grandes ligas con opiniones muy interesantes.

En otras ocasiones asisten militantes de la Tertulia que celebran desde años en Jumbo Luperón, siempre con temas de interés.

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Encuentro histórico de grandes amigos en la Villa Mágica, en Boca Chica, donde estuvo presente el periódico Primicias. Richard Rodríguez y su muy apreciada familia siempre muy atentos con sus invitados.

OTROS GRANDES ENCUENTROS CON LA PRESENCIA DE PRIMICIAS

Tertulia en Jumbo Luperón, Manuel Quiroz, ex vicepresidente de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) y exitoso director de medios de comunicación; Richard Rodríguez, siempre con informaciones inéditas, y Alex Jiménez, director de Primicias.

TERTULIA BOHEMIA

Tertulia Bohemia, dirigida por Nelson Medina y Alex Jiménez, Primicias siempre presente promoviendo la asociatividad y la hermandad

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Héctor Arias, Alex Jiménez y Richard Rodríguez tertuliando en Jumbo Luperón

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Toñito, pianista de los Hermanos Rosario; Alex y Ovalle tertuliando en Olé 27 de Febrero

Encuentro con Gerardo Encarnación y el destacado director de orquesta David Santana, quien dirige un grupo musical que rinde homenaje al maestro Félix del Rosario, en el domingo alegre del Club Arroyo Hondo, con la presencia de Wanda Polanco de Jiménez,. vicepresidenta administrativa de Primicias y Alex Jiménez,. presidente director de Multimedios Primicias.

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