Amipharma celebran su XV aniversario de su tradicional Tarde de té

SANTO DOMINGO. – En la decimoquinta entrega de su tradicional Tarde de Té Amipharma dominicana agasajó decenas de oncólogas, hematólogas y especialistas en el manejo del dolor en el sistema médico nacional.

El emotivo encuentro en el Hotel El Embajador congregó a las profesionales de la salud en un ambiente de festiva camaradería que incluyó el conversatorio titulado “La Protagonista eres tú”, conducido por la comunicadora y sicóloga Zoila Luna.

En las palabras de bienvenida del encuentro, la gerente de mercadeo de la empresa, María de los Ángeles Ventura, agradeció la respuesta de las profesionales de la salud a la tradicional convocatoria de AMIPHARMA.

“Esta es la entrega número quince de la “Tarde de Té” de AMIPHARMA DOMINICANA, actividad preparada con mucho esmero y amor para todas esas mujeres madre y profesionales que día a día aportan sus conocimientos a nuestra sociedad.”

Significó que “Este encuentro se ha constituido en una tradición, donde la hermandad y la solidaridad se manifiestan en cada una de las distinguidas invitadas”.

La decimoquinta “Tarde de Té” de AMIPHARMA DOMINICANA fue realizada en un refinado escenario, hermosamente decorado. Para la ocasión las profesionales de la salud y madres agasajadas fueron recibidas mientras llegaban elegantemente ataviadas con hermosos toques de pamelas y sombreros.

El conversatorio titulado “La protagonista eres tú”, a cargo de la psicóloga y comunicadora Zoila Luna, fue la nota distintiva de este nuevo encuentro de AMIPHARMA, donde fueron abordados importantes tópicos de interés para el sector salud.

Esta nueva entrega de la “Tarde de Té de AMIPHARMA” reafirma la calidad de este encuentro, que es ya una costumbre para las madres médicos, donde reinó la hermandad y solidaridad.

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