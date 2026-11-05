Prevención de riesgos y resiliencia industrial centran foro regional en República Dominicana

Santo Domingo. – La Asociación de Industrias de la República Dominicana (AIRD), Responsabilidad Integral® Colombia, la Red Nacional de Apoyo Empresarial a la Protección Ambiental (ECORED) y ARISE República Dominicana, destacaron la importancia de fortalecer la prevención de riesgos asociados al manejo de sustancias químicas y la preparación ante emergencias, mediante la cooperación entre el sector productivo, las autoridades y los organismos de respuesta en República Dominicana y Centroamérica.

El planteamiento se realizó en el marco del Foro Regional Resiliencia, Prevención y Seguridad Industrial, celebrado los días 4 y 5 de noviembre en Santo Domingo, concebido como un espacio de intercambio de experiencias y buenas prácticas para promover entornos laborales más seguros, fortalecer las capacidades de prevención y contribuir a la continuidad de las operaciones industriales.

La agenda regional incluyó, además, un taller técnico dedicado al fortalecimiento de capacidades para la implementación del Sistema Globalmente Armonizado (SGA) y de Responsible Care®, así como a la gestión del riesgo tecnológico. El programa contempló intercambios entre autoridades y representantes industriales, y la presentación de una hoja de ruta regional.

Durante la apertura del foro, representantes de las instituciones participantes coincidieron en la importancia de fortalecer la cooperación regional y la articulación público-privada para avanzar en la prevención de riesgos, la seguridad industrial y la construcción de entornos más resilientes. Asimismo, compartieron sus perspectivas sobre los desafíos y oportunidades para impulsar una gestión más efectiva de los riesgos químicos y tecnológicos.

Mario Pujols, vicepresidente ejecutivo de AIRD, subrayó que “una gestión responsable de las sustancias químicas requiere identificar adecuadamente sus peligros, aplicar medidas de control, capacitar a los trabajadores y disponer de protocolos de preparación y respuesta. Estas acciones, además de proteger a las personas y las comunidades, favorecen la productividad y la continuidad de las operaciones de las empresas”.

En ese contexto, Pujols resaltó el valor del Sistema Globalmente Armonizado de Clasificación y Etiquetado de Productos Químicos (SGA), desarrollado en el ámbito de las Naciones Unidas, como referencia internacional para comunicar peligros de manera consistente mediante etiquetas y fichas de datos de seguridad.

Pujols planteó además que República Dominicana y Centroamérica tienen una oportunidad para avanzar en la compatibilidad de criterios técnicos, compartir herramientas de capacitación y fortalecer la cooperación ante emergencias, respetando los marcos regulatorios nacionales, resaltando que la armonización debe contribuir a una protección más efectiva y evitar duplicaciones administrativas que no aporten beneficios adicionales a la seguridad.

“Las políticas de gestión de sustancias químicas se construyan mediante un diálogo público-privado que integre a las autoridades ambientales, laborales, sanitarias y de gestión de riesgos, junto con las empresas y las organizaciones industriales”, concluyó Pujols.

Por su parte, el ministro de Industria, Comercio y Mipymes, Yayo Sanz Lovatón, destacó la importancia de fortalecer la seguridad industrial como un componente esencial del desarrollo económico sostenible, al considerar que la prevención de riesgos, la protección de los trabajadores y la continuidad de las operaciones productivas contribuyen a preservar el empleo, fortalecer la confianza empresarial y garantizar la sostenibilidad de las inversiones.

En ese sentido, enfatizó la necesidad de avanzar hacia una mayor cooperación entre República Dominicana y Centroamérica, mediante el intercambio de buenas prácticas, el fortalecimiento de capacidades técnicas y la articulación entre autoridades y sector empresarial. «El desafío regional es transformar el diálogo en compromisos concretos», señaló, al destacar que identificar brechas, compartir herramientas y fortalecer capacidades conjuntas permitirá construir una región más segura, resiliente y competitiva.

El ministro de Trabajo, Eddy Olivares al participar en el Foro Regional Resiliencia, Prevención y Seguridad Industrial, felicitó a la Asociación de Industrias de la República Dominicana (AIRD), por la demostración, con este tipo de evento, del compromiso voluntario de nuestros empresarios con el bienestar de los trabajadores.

En su intervención, destacó que la prevención no es un gasto, es una inversión en la vida de las personas, en la sostenibilidad de las empresas y en el futuro de nuestra economía. “Todos tenemos que contribuir a la construcción de la más alta torre de la cultura de la prevención. Es una época de riesgos. Nadie está libre de riesgos”.

Olivares aseguró que “no se puede hablar de empleos de calidad si no garantizamos ambientes laborales seguros, condiciones adecuadas de protección y una cultura de prevención que preserve la vida y la integridad de los trabajadores”.

Por su parte, Christy Luciano, presidenta interina del Consejo Directivo de ECORED, destacó la importancia de integrar la prevención y la gestión de riesgos en la cultura empresarial como parte de una visión de sostenibilidad y competitividad.

«No puede haber desarrollo sostenible sin resiliencia, ni resiliencia sin una gestión preventiva de los riesgos. Cuando la prevención forma parte de la cultura organizacional, entendemos que proteger a las personas, las operaciones y las comunidades es también proteger el futuro de nuestras empresas y de nuestros países», expresó.

El encuentro contempló además el intercambio sobre almacenamiento y gestión de sustancias inflamables, respuesta ante incendios y coordinación entre empresas, organismos de emergencia y autoridades, así como el trabajo conjunto para definir prioridades y mecanismos de seguimiento regional.

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