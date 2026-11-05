Bonifacio hace historia; Núñez remolca tres y Licey remonta ante Toros

LA ROMANA (Licey.com).- Emilio Bonifacio conectó el hit 500 de su carrera en serie regular, Gustavo Núñez produjo tres vueltas para comandar una remontada de los Tigres del Licey que vencieron 9-5 a los Toros del Este este miércoles, en el Estadio Francisco Micheli, de La Romana.

El capitán Emilio Bonifacio conectó un elevado que se convirtió en doblete entre los jardines izquierdo y central, remolcando a Ramón Hernández y dando inicio a un rally de cinco carreras de los azules en el sexto episodio, que borró un déficit de cinco anotaciones. Con dicho imparable, Bonifacio se convirtió en el octavo jugador de los Tigres y el vigésimo tercero en la historia de la liga en conectar 500 indiscutibles en serie regular.

Por su lado, Gustavo Núñez extendió a 10 su racha de partidos consecutivos conectando de hit. El primer bate azul asumió el liderato de bateo de la liga tras irse de 4-3, con tres carreras remolcadas, incluyendo un sencillo productor de dos vueltas en el sexto inning que coronó el rally de cinco carreras que le dio la ventaja al conjunto azul.

Los Tigres dispararon 17 imparables y batearon de 15-6 con hombres en posición anotadora. Fue su séptimo partido de cifras dobles en hits y su segunda mayor cantidad en un partido desde que conectaron 18 en el día inaugural contra los Leones del Escogido.

Carlos Vargas (1-0, 0.00) fue el lanzador ganador tras trabajar en blanco el quinto episodio en su debut. El relevista Angel Felipe (1-2, 5.14) fue el lanzador perdedor tras permitir dos hits, una carrera y que le anotaran tres corredores heredados. Jean Carlos Mejía (0-0, 0.00) consiguió su sexto salvamento de la campaña.

Carlos Vargas (5), Michael Arias (6), Luis Frías (7), Wander Suero (8) y Jean Carlos Mejía (9) se combinaron para lanzar cinco entradas en blanco de un hit, un boleto y dos ponches.

Resumen de carreras

Los Toros del Este abrieron el marcador en el segundo capítulo con un doble de Jesús Sánchez por el jardín central que remolcó a Bryan de la Cruz, quien había iniciado la entrada con un sencillo por el medio del terreno.

En el tercer episodio, Ronny Simón conectó un triple por la raya del jardín derecho y eventualmente anotó con un elevado de sacrificio de Gilberto Celestino. Juan Brito consiguió su tercer doble de la temporada y Bryan de la Cruz disparó su primer jonrón de la campaña para colocar el partido 4-0.

La tropa taurina combinó un sencillo de Eloy Jiménez, un boleto de Pedro Severino y un sencillo de Ronny Simón para llenar las bases en el cuarto capítulo contra el relevista Oliver Ortega. Tras dos outs y con Randel Clemente en el montículo, Gilberto Celestino recibió una transferencia que produjo la quinta carrera de los romanenses.

Los bengaleses marcaron su primera carrera en el quinto episodio con un doble de Gustavo Núñez por el jardín izquierdo que remolcó al receptor Bryan Lavastida, quien anotó desde la primera base luego de iniciar la entrada con un infield hit.

Los azules voltearon el marcador con un rally de cinco carreras en la sexta entrada. Kevin Alcántara abrió con un doble y Ronny Mauricio conectó un sencillo por el jardín derecho. Con corredores en las esquinas y un out, Ramón Hernández disparó un hit por el jardín izquierdo que remolcó a Alcántara.

Bryan Lavastida llenó las bases con un boleto y Jesús Made remolcó la tercera carrera azul con un rodado que terminó en jugada de selección. Emilio Bonifacio disparó su hit 500 en serie regular y su doble número 100 en todas las etapas de la liga con un elevado que picó entre los jardines izquierdo y central, para acercar a los azules 5-4.

Gustavo Núñez conectó un sencillo por el medio del terreno que produjo dos carreras en las piernas de Made y Bonifacio, concretando la remontada y colocando el partido 6-5 a favor del conjunto azul.

En el séptimo, Sergio Alcántara conectó un sencillo y Ronny Mauricio se embasó por boleto. Ambos anotaron con un doblete del receptor Bryan Lavastida contra Philips Valdez para ampliar la ventaja azul a 8-5.

En el noveno, Mauricio pegó sencillo por el jardín central y con dos outs, Lavastida conectó su segundo doble del partido. Michael de Leon consiguió un infield hit que remolcó a Mel Rojas Jr que había fallado en jugada de selección.

Jugadores más destacados

Gustavo Núñez bateó de 5-3 con un par de dobles y tres remolcadas, Emilio Bonifacio de 4-2 con un par de dobles, anotada y remolcada y Bryan Lavastida de 4-3 con dos dobletes, anotada y dos remolcadas. Kevin Alcántara se fue de 4-2 con doble, anotada y boleto y Ronny Mauricio de 4-2 con boleto y dos anotadas.

Por la tropa taurina, Bryan de la Cruz bateó de 4-2 con jonrón, dos anotadas y dos remolcadas y Ronny Simón de 4-2 con triple y anotada, Juan Brito se fue de 4-2 con anotada, Jesús Sánchez de 2-1 con doble, boleto y remolcada y Gilberto Celestino de 2-0 pero tomó un boleto y remolcó dos carreras incluyendo una con fluidez de sacrificio.

Los Tigres del Licey volverán al terreno de juego este viernes, cuando reciban la visita de los Toros del Este a partir de las 7:30 de la noche, en el Estadio Quisqueya Juan Marichal.

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