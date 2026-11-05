Estrellas anotan seis en el décimo y vencen 12-7 a las Águilas

Santo Domingo. José Tena bateó de 4-4, con dos carreras remolcadas, y Harold Ramírez de 6-4, con dos anotadas, para encabezar la ofensiva de las Estrellas Orientales, que fabricaron seis vueltas en el décimo episodio y derrotaron 12-7 a las Águilas Cibaeñas en el Estadio Cibao.

El encuentro se caracterizó por el constante movimiento de lanzadores, con 11 utilizados por cada equipo, para un total de 22, en una jornada en la que los orientales conectaron 17 imparables frente a nueve de los cibaeños.

Edgar Quero lideró el ataque con tres carreras remolcadas.

Las Estrellas tomaron ventaja 3-0 en el primer episodio ante Dylan File, cuando César Prieto anotó por un lanzamiento descontrolado y Tena conectó sencillo productor de dos carreras.

Las Águilas descontaron una en el cierre del primero, cuando Steward Berroa cruzó el plato por un lanzamiento desviado de Trevor Bauer. Agregaron otra en el tercero con elevado de sacrificio de Jasson Domínguez y empataron 3-3 en el cuarto mediante otro batazo de sacrificio de Berroa.

Los cibaeños tomaron ventaja 4-3 en el sexto episodio frente a Patrick Weigel. Mason McCoy recibió un pelotazo, robó segunda y tercera, y anotó con elevado de sacrificio de Berroa.

Las Estrellas igualaron 4-4 en el octavo frente a José Leclerc, cuando Miguel Bleis anotó en una jugada de selección de Quero, combinada con un error del antesalista Raynel Delgado.

En el cierre de esa entrada, Jorge Bonifacio disparó un jonrón solitario como emergente frente a Jefry Yan para devolver la ventaja 5-4 a las Águilas.

Sin embargo, los orientales reaccionaron en el noveno ante Wilkin Ramos. Euribiel Ángeles conectó doble y anotó con sencillo de Marco Luciano, mientras que Quero impulsó la carrera que colocó la pizarra 6-5 con otro imparable.

Las Águilas volvieron a empatar en el cierre del noveno, cuando Christopher Morel disparó doble y anotó mediante sencillo de Robert Moore frente a Luis García.

El ataque decisivo

Las Estrellas definieron el encuentro con seis carreras en el décimo episodio ante Nathanael Heredia y Alfred Morillo.

Óscar González, colocado como corredor en segunda, anotó en una jugada de selección de Harold Ramírez. Ángeles produjo otra con sencillo y Quero recibió boleto con las bases llenas para impulsar la novena carrera.

Wilín Rosario conectó sencillo productor de dos vueltas y un lanzamiento descontrolado de Morillo permitió anotar a Quero para establecer ventaja de 12-6.

Las Águilas descontaron en el cierre del décimo mediante un rodado de Domínguez que permitió anotar a Berroa.

García (1-0) obtuvo la victoria, pese a permitir la carrera del empate en el noveno, mientras que Heredia (0-1) cargó con la derrota al tolerar dos anotaciones, una limpia, en dos tercios de entrada.

Morillo también fue castigado con cuatro carreras, dos hits y tres boletos en dos tercios.

Además de Tena y Ramírez, se destacaron Quero, de 4-1, con una anotada y tres remolcadas; Ángeles, de 2-2, incluido un doble, dos anotadas y una impulsada; Luciano, de 5-2, con dos anotadas y una producida, y Rosario, de 2-1, con dos empujadas.

En la ofensiva de las Águilas, McCoy bateó de 3-2, con dos anotadas; Adael Amador, de 4-2; Bonifacio, de 1-1, con jonrón, una anotada y una remolcada; Domínguez, de 4-1, con dos impulsadas, y Morel, de 1-1, con un doble y una anotada.

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