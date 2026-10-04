Sector industrial advierte sobre impacto de conflictos internacionales en costos y producción

El presidente de la Asociación Nacional de Empresas e Industrias Herrera, Ángelo Viro, advirtió que la incertidumbre internacional, el comportamiento de los precios del petróleo y el incremento de los costos del transporte representan importantes desafíos para los sectores productivos de la República Dominicana.

Entrevistado por el periodista Federico Méndez en el programa Esferas de Poder, que se transmite los domingos de 8:00 a 9:00 de la mañana, por RNN Canal 27, Viro sostuvo que los conflictos internacionales han generado presiones sobre los precios de los combustibles, las materias primas y el transporte de mercancías.

El dirigente empresarial manifestó que estas circunstancias afectan tanto a las empresas como al Gobierno y plantean dificultades para mantener la estabilidad de precios en el mercado nacional.

Explicó que el sector industrial ha enfrentado incrementos de costos y aseguró que, en determinados casos, las empresas han absorbido parte de esas alzas para evitar trasladarlas íntegramente a los consumidores.

Destacó también los esfuerzos realizados mediante lo que definió como una alianza público-privada y las medidas gubernamentales destinadas a subsidiar combustibles, fertilizantes y materias primas.

Sin embargo, expresó preocupación acerca de cuánto tiempo podrían mantenerse esos mecanismos si persisten las presiones externas.

Advierte sobre encarecimiento del transporte

Viro señaló que uno de los principales problemas para las empresas es el aumento de los costos del transporte internacional.

Indicó que el encarecimiento de los fletes termina repercutiendo sobre el costo de las mercancías importadas, debido a que los gastos asociados al transporte inciden posteriormente en los pagos correspondientes al proceso de importación.

A su juicio, esta situación coloca a la economía dominicana en una posición vulnerable porque el incremento de los costos termina ejerciendo presión sobre los precios que enfrenta la población.

El empresario agregó que las industrias también afrontan retrasos en el suministro de materias primas y dificultades relacionadas con el congestionamiento del transporte marítimo.

Mencionó entre sus preocupaciones las dificultades experimentadas en el Canal de Panamá y sostuvo que las interrupciones o retrasos en las cadenas internacionales de abastecimiento pueden perjudicar considerablemente a una industria cuando sus insumos llegan tarde y a precios más elevados.

Plantea ampliar capacidad de almacenamiento de combustibles

El presidente de la entidad empresarial expresó además preocupación por la capacidad nacional de almacenamiento de combustibles.

Consideró que la República Dominicana debe prestar atención a este aspecto como parte de su estrategia frente a eventuales perturbaciones internacionales, debido a la dependencia del país respecto de factores externos que no puede controlar.

Viro afirmó que las empresas operan actualmente en un escenario de elevada incertidumbre, en el cual acontecimientos geopolíticos y decisiones adoptadas en otras economías pueden repercutir rápidamente sobre los mercados.

No obstante, ponderó la estabilidad macroeconómica, el clima democrático y las perspectivas de crecimiento de la República Dominicana.

“Dependemos del factor externo, de lo que es externo que no depende de nosotros, y ahí podemos hacer poco”, manifestó.

Sector empresarial pide más tiempo para adaptarse a responsabilidad penal de las empresas

El presidente de la Asociación Nacional de Empresas e Industrias Herrera, Ángelo Viro, expresó preocupación por las implicaciones que, según explicó, tendrá para las empresas la incorporación de la responsabilidad penal de las personas jurídicas en el nuevo Código Penal.

Viro sostuvo que el sector empresarial no dimensionó inicialmente el alcance de esta figura y que, al profundizar en su estudio, ha advertido la necesidad de realizar importantes ajustes internos.

Explicó que las empresas deberán fortalecer sus mecanismos de organización, prevención y control, así como desarrollar programas y estructuras de cumplimiento que permitan documentar los procedimientos adoptados para prevenir eventuales responsabilidades.

“Hay mucho trabajo que hacer dentro de las empresas para organizarlas”, afirmó.

Viro indicó que la Asociación Nacional de Empresas e Industrias Herrera ya comenzó a orientar a sus miembros sobre el tema mediante encuentros con especialistas.

A su juicio, el alcance de la normativa resulta más complejo de lo que inicialmente percibió el empresariado y podría involucrar no solamente a sociedades comerciales, sino también a otras personas jurídicas.

Favorece una prórroga para la preparación de las empresas

El dirigente empresarial favoreció que se conceda un plazo adicional antes de la aplicación de estas disposiciones, con el propósito de permitir que las organizaciones puedan adecuar sus procedimientos internos.

Señaló que el sector respalda una iniciativa legislativa que, según explicó durante la entrevista, procura otorgar otros 24 meses para la preparación de las empresas.

Viro consideró que ese período permitiría estudiar con mayor profundidad las nuevas obligaciones y establecer mecanismos adecuados de cumplimiento y prevención.

También aseguró que figuras similares existen en otros países y citó el caso de España para argumentar que su aplicación puede requerir ajustes posteriores.

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