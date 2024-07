Riesgo de destitución inminente

La falta de cumplimiento conlleva a la cuerda floja a 3,324

funcionarios.

Por: Pavel De Camps Vargas

En un giro sorprendente de los acontecimientos, el 86% de los funcionarios municipales

electos en la República Dominicana se enfrenta a una amenaza inminente de

destitución debido al incumplimiento de una de las normas más fundamentales de la

administración pública. La obligación de presentar una declaración jurada de bienes,

como lo estipula el artículo 146.3 de la Constitución de la República, está en el centro

de esta crisis.

El artículo 146.3 de la Constitución establece de manera clara y contundente que los

funcionarios públicos están obligados a presentar una declaración jurada de bienes

antes de asumir sus cargos, así como al finalizar sus funciones o cuando lo requiera

una autoridad competente. Este mecanismo está diseñado para garantizar la

transparencia y la integridad en el ejercicio de las funciones públicas, exigiendo a los

servidores públicos demostrar el origen de su patrimonio.

En un comunicado, la Junta Central Electoral informó que el pasado 18 de abril de

2024 se entregaron certificados de elección a un total de 3,849 candidatos y

candidatas, tanto electos como reelectos. No obstante, solo 525 de estos funcionarios,

es decir, un pírrico 14%, han cumplido con la obligación de presentar su declaración

jurada de patrimonio inicial. Este incumplimiento deja a 3,324 funcionarios, que

representan el 86%, en la cuerda floja, vulnerando no solo las disposiciones

constitucionales, sino también los principios de transparencia y rendición de cuentas

que sustentan la administración pública.

La Ley núm. 41-08 de la función pública clasifica la falta de declaración jurada como

una infracción grave de tercer grado, que conlleva la destitución del cargo. Esta

disposición legal no solo refuerza la importancia de cumplir con esta normativa, sino

que también subraya las consecuencias severas para aquellos que fallan en su

cumplimiento. La falta de una declaración jurada no solo afecta la credibilidad de los

funcionarios, sino que también socava el esfuerzo continuo por erradicar la corrupción

en el sector público.

El incumplimiento masivo de esta obligación destaca una preocupación alarmante

sobre la eficacia del control y la supervisión de la administración pública en el país. La

declaración jurada de bienes no es un simple requisito burocrático; es una herramienta

esencial para el control y la fiscalización de la gestión pública. Su correcta aplicación es

fundamental para asegurar que los recursos del Estado sean manejados con integridad

y que los funcionarios actúen con la transparencia requerida por la ley.

Hacemos un llamado urgente a las autoridades competentes para que actúen con

determinación y celeridad en el cumplimiento de esta normativa. La implementación

rigurosa de las sanciones previstas para el incumplimiento no solo garantizará la

aplicación efectiva de la ley, sino que también enviará un mensaje claro sobre la

importancia de la transparencia en la administración pública. La integridad del sistema

democrático y la confianza del pueblo dominicano en sus instituciones dependen de la

acción decidida en estos momentos cruciales.