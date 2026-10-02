Juan Hubieres: “Todos somos parte del problema del tránsito en República Dominicana”

Santo Domingo.-El presidente de la Federación Nacional de Transporte la Nueva Opción (Fenatrano), Juan Hubieres, reconoció que choferes, motoristas, conductores particulares y autoridades forman parte del problema del desorden en el tránsito.

“Todos somos parte del problema del tránsito en la República Dominicana”, apuntó el líder sindical del transporte público de pasajeros.

Durante su participación en el programa Panorama de la Tarde, que se transmite por el Canal TV 32 y Panorama FM 96.9, Hubieres cuestionó la descoordinación entre los organismos del Estado que intervienen en la política de transporte.

En ese sentido, aseveró que el Consejo de Dirección Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Coditrant), no sirve para nada.

Además, criticó que la Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre (Digesett) solo tenga mil 500 agentes, al indicar que esa cantidad no da para cubrir el municipio Santo Domingo Este.

Señaló que la Digesett tiene un presupuesto menor que otras instituciones que fueron creadas por ley a los fines de dirigir el transporte en el país, al tiempo de sostener que el Intrant no tiene recursos para resolver el problema del transporte y la movilidad.

También sostuvo que la Oficina Para el Reordenamiento Transporte (Opret), tampoco tiene presupuesto para resolver los problemas de mantenimiento, debido a que los ingresos son de 500 a 700 millones de pesos al año, mientras tiene 13 mil millones en el Presupuesto General del Estado y con el respaldo de la Operadora Metropolitana de Servicios de Autobuses (OMSA).

Hubieres precisó que no existe un proyecto nación para resolver el transporte masivo de pasajeros, a pesar que se hayan construido varias líneas del Metro de Santo Domingo, Teleféricos y algunos corredores.

Aseguró que Fenatrano ha planteado alternativas para contribuir a mejorar la movilidad y puso como ejemplo la reorganización de varias rutas y paradas de transporte público.

En ese sentido, manifestó que ha propuesto a todos los directores del Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant), trabajar en anillo, es decir, que ningún autobús tenga paradas, sino que retornen nuevamente desde su punto de salida.

Dijo que trabajar en anillo permite descongestionar zonas como el parque Enriquillo, Zona Universitaria, Centro de Los Héroes, entre otros puntos del Gran Santo Domingo.

Desmintió que el desorden en el transporte se deba al sector público, debido que el uno por ciento de la flota vehicular del país pertenece al transporte de pasajeros, mientras que el 98 por ciento pertenece al sector privado, que lo necesita por estatus y seguridad.

El presidente de Fenatrano indicó que a todos los gobiernos se le ha planteado construir puentes para desahogar el tránsito al poner como ejemplo el que uniría a Santo Domingo Este- Santo Domingo Norte desde Los Tres Brazos, al tiempo de exigir eliminar el negocio con el puente flotante en la avenida Francisco Alberto Caamaño Deñó.

Sobre accidentes

El presidente de Fenatrano aseveró que el 67 % del presupuesto destinado a salud se va en el área de traumatología, principalmente en atención a motoristas y motoconchos, quienes consumen el 70 % de la gasolina, segundo, los vehículos privados, tercero los camioneros y entre el cuarto y quinto lugar, el transporte público de pasajeros.

Hubieres afirmó que el transporte público de pasajeros a pesar de lo que se dice, es el sector que menos accidentes producen en el país.

Visited 2 times, 2 visit(s) today