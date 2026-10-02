Periódico Primicias anuncia edicion impresa y digital 33 aniversario
El periódico Primicias, de Multimedios Primicias República Dominicana, cuya circulación impresa fue iniciada el 1 de noviembre de 1993 en el país y en el exterior, hoy con una presencia mundial expandida por las redes sociales y su desarrollo tecnológico, anunció para el domingo 15 de noviembre próximo su mega edición impresa y digital con la cual celebrará sus 33 años de existencia y los 42 de Coloquio, el programa economico semanal que profundiza sobre la econoomia nacional, regional y mundial.
Con un periodismo profesional y ético, novedoso, inédito, impactante, apegado con su lema la verdad siempre, Primicias ha hecho grandes y valiosos aportes a la democracia económica y política de República Dominicana y el mundo.
El Periódico Primicias ha añadido sus megas ediciones con más páginas, mayor contenido de profundidad, más voces, plularidad y temas de impacto como ha sido su línea informativa desde que nació como medio de comunicación.
La mega edición aniversaria de Primicias abordará la gobernabilidad en el país y el impacto de geopolítica y geoeconomía en el escenario dominicano.
Un nuevo proyecto de Primicias que será anunciado
Primicias con su temática inédita en 33 años, recuerdos de importantes voces que se han marchado
Voces escribirán sobre temas claves en esa mega edicion de Primicias
Sector eléctrico, combustibles, subsidios
Endeudamiento público y presupuesto de la nación
¿Otro paquetazo económico en el 2028?
Turismo, pasajeros, turistas, visitantes 2026, aeropuertos
Senadores y diputados rendirán cuentas de su gestión y aportes a las comunidades que representan
Voluntariados, labor trascendental en la sociedad dominicana
Análisis de profundidad de Primicias sobre un 2026 explosivo para las finanzas públicas y los bolsillos de los ciudadanos
SEABOARD en la generación de energía y la RSE
Aportes a de las provincias a la economía nacional
Magín Diaz, Pedro Porfirio Urrutia y Enmanuel Cedeño Brea, tres muy buenas designaciones del presidente Abinader en posiciones claves del gobierno
Manzanillo, una potencia económica en el Noroeste
Invasión pacífica haitiana a la RD
Incendios forestales
Alzas en combustibles e inflación
Logros energéticos y RSE de AES Dominicana
La facturación electrónica de la DGII
Expansión de Ege-Haina en Esperanza, Valverde.
Economía RD en cifras y destape sobre un crecimiento del PIB que no llega a la gente
APAP, Banreservas, Asociación Cibao, Scotiabank, Banco Popular con innovadoras iniciativas de negocios y de Responsabilid Social Empresarial
Grupos empresariales, poder en la actual coyuntura de la RD
Aportes del BANDEX
Financiamiento bancario, mercado de valores
Situación de las mipymes, clase media y de los pobres con los ajustes económicos
Nueva composición en la SCJ
Aportes de Alejandro Fernández W en la Superintendencia de Bancos
Abinader, un presidente al que le gusta la calle en contacto con la gente
Violencia, delincuencia, muertes extrajudiciales, abusos contra ciudadanos, redes delincuenciales, reforma policial, violencia de género, puntos de drogas, narcotráfico, contrabancos, ilícitos, negocio con el trafico de haitianos indocumentados, máquinas tragamonedas, labor de dos direcciones policiales recientes, retos del Ministerio Público y el Poder Judicial
Superintendencia de Bancos, grandes logros al servicio de la nación
UASD en el mapa del relanzamiento
Voces calientes y sin miedo en losmedios de comunicacióm y en las redes sociales
La ganadería dominicana no está de vacaciones
Presencia de bancos y del turismo dominicano en importantes ferias internacionales
Relanzamiento de algunas áreas del gobierno en el 2027
¿Alianzas electorales en el 2028? ¿Dejará el PRM que lo saquen del poder?
David Collado, Carolina Mejia y otros proyectos políticos, una batalla por la candidatura presidencial en el PRM para los comicios de 2028
Quiebra de negocios
Apagones, robo de energía, mainpulación de medidores, daño a las finanzas de las Edes
Tiroteos, inseguridad, atracos callejeros y en sectores de clase media y alta, operativos PN y DNCD
Inclusión financiera, formalización de negocios,vitales para la nación
Universidades, Politécnicos, Institutos y el capital humano que necesita la industria manufacurera dominicana
¿Ingresa a RD todo el dinero que genera el turismo?
Nuevos rostros del periodismo dominicano en comunicacion presidencial
Avances en la educación universitaria
Caos vehicular, motoconchos, desafío a la autoridad y a la sociedad
Urgente necesidad de preservar la generación de agua y los ríos en el país, reforestar las cuencas, enfrentar la sedimentación las presas
La inteligencia artificial y los medios de comunicación
Estilo de Luis Abinader gobernando RD
Diáspora dominicana en el exterior, apreciación del peso y estabilidad macreconómica de la nación
Expansión del comercio chino, dolor de cabeza de empresas dominicanas
Telecomunicaciones, ¿necesita RD más competencia?
Paquetazos y plan anticrisis de gobierno en gobierno
Educación dominicana de conflicto en conflicto
Sector privado y electricidad
Reforma del Estado para disminuir la burocracia y gastos innecesarios
Trump piropeando la RD
El diario de Leonardo Aguilera en la presidencia ejecutiva de Banreservas
Reforma al sector eléctrico
Lluvia de auditorías de la Cámara de Cuentas y la Contraloría General de la República
Necesidad de auditar el endeudamiento de RD y el uso del dinero tomado en préstamos
Las edes necesitan una reingeniería
Samuel Pereyra de presidente ejecutivo de Banreservas a máximo ejecutivo de REFIDOMSA
La Academia Dominicana de las Ciencias Políticas y las elecciones de 2028
Un nuevo liderazgo en partidos políticos de RD
Junta Central Electoral (JCE) y elecciones de 2028.
JCE y partidos políticos, necesidad urgente de derrotar la alta abstención electoral en 2028
Liderazgo del doctor Román Jáquez Liranzo al frente de la JCE
Pleno de la JCE, agenda de trabajo hacia el 2028
Héctor Valdez Albizu, una vida en el Banco Central, Balaguer descubrió su capacidad y la confianza que genera en el manejo de la gobernación del Banco Central
Economía y temas bancarios
Inflación, precios de los combustibles, facturas eléctricas, valor del dólar, precios de los alimentos y elecciones de 2028
2027, presupuesto general de la nación, pago de intereses de la deuda, déficit fiscal, 4% delPIB para la educación, deuda social acumulada, endeudamiento y manejo de la deuda, gastos corrientes, gasto de capital, meta de recaudación, un año preelectoral que lleva al PRM a pensar más en los comicios de 2028
Banco Central, FMI, control de la inflación, tipo de cambio, tasa de interés, IED, generación de divisas, exportaciones, turismo, remesas, ciberdelincuencia, balanza de pagos, sistema de pagos en tiempo real, necesidad de retomar informe mensual sobre la economía presentándolo en vivo a los medios de comnunicación y a la sociedad
Trump, Abinader y Leah Campos, el poder de EEUU en RD
Manejo del tablero militar y policial 2020-2026
Sector industrial dominicano
¿Política de comunicación correcta o incorrecta del gobierno, realmente la tiene? ¿Cerca o lejos de los medios?
Las amenazas externas a la República Dominicana
La producción nacional.
Banco de Reservas y su agresividad en el mercado, respaldando el turismo, viviendas, mipymes, comercio, tarjetas de crédito, construcción y otros renglones de importancia
Tema militar y policial.
Composición de medios de comunicación en RD
Partidos políticos y elecciones 2028
Expansión de Sirena, Centro Cuesta Nacional, Supermercados Bravo, Carrefour y otras importanteas cadenas comerciales
Las cooperativas y el impacto positivo de la economía solidaria.
Avance del ecoturismo
Pugnas internas en los partidos políticos por la candidatura presidencial
Exitos del Tribunal Constitucional, desacato de sentencias, acciones contra desacatadores
Voces valiosas de los medios de comunicación aportando a la verdad, pluralidad y la democracia
Frentes acumula gobierno desde 2020-2026, lucha social
Responsabilidad social empresarial.
Torneo de la LIDOM
Otros temas de impacto que serán Primicias en esa mega edición
El matrimonio Canadá-RD
Abordaremos la usurpación del nombre de Primicias y de Coloquio en las redes sociales y algunos medios de comunicación, un delito, el primero registrado está registrado en diferentes instancias hace más de 33 años y el segundo 42 años como Coloquio, el programa económico de la semana.
Con esa usurpación le generan daños al periódico Primicias y al programa Coloquio, de Multimedios Primicias.Quienes lo hacen deben buscar otros nombres no registrados y evitar problemas legales.
Además, muchos temas sorpresas en la mega edición del periodico Primicias correspondiente al 33 aniversario de este medio de comunicación. Quienes se interesen en la colocacion de publicidad en esa mega edición de Primicias pueden escribir al correo periodicoprimicias@gmail.com y llamar al 809-334-6932.
CELEBRACION
La celebración de los 33 años de Primicias incluye, además, los 42 años de Coloquio con un tradicional encuentro social con representantes de diferentes sectores de la vida nacional y los colaboradores de Primicias.