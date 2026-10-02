Periódico Primicias anuncia edicion impresa y digital 33 aniversario

El periódico Primicias, de Multimedios Primicias República Dominicana, cuya circulación impresa fue iniciada el 1 de noviembre de 1993 en el país y en el exterior, hoy con una presencia mundial expandida por las redes sociales y su desarrollo tecnológico, anunció para el domingo 15 de noviembre próximo su mega edición impresa y digital con la cual celebrará sus 33 años de existencia y los 42 de Coloquio, el programa economico semanal que profundiza sobre la econoomia nacional, regional y mundial.

Con un periodismo profesional y ético, novedoso, inédito, impactante, apegado con su lema la verdad siempre, Primicias ha hecho grandes y valiosos aportes a la democracia económica y política de República Dominicana y el mundo.

El Periódico Primicias ha añadido sus megas ediciones con más páginas, mayor contenido de profundidad, más voces, plularidad y temas de impacto como ha sido su línea informativa desde que nació como medio de comunicación.

La mega edición aniversaria de Primicias abordará la gobernabilidad en el país y el impacto de geopolítica y geoeconomía en el escenario dominicano.

Un nuevo proyecto de Primicias que será anunciado

Primicias con su temática inédita en 33 años, recuerdos de importantes voces que se han marchado

Voces escribirán sobre temas claves en esa mega edicion de Primicias

Sector eléctrico, combustibles, subsidios

Endeudamiento público y presupuesto de la nación

¿Otro paquetazo económico en el 2028?

Turismo, pasajeros, turistas, visitantes 2026, aeropuertos

Senadores y diputados rendirán cuentas de su gestión y aportes a las comunidades que representan

Voluntariados, labor trascendental en la sociedad dominicana

Análisis de profundidad de Primicias sobre un 2026 explosivo para las finanzas públicas y los bolsillos de los ciudadanos

SEABOARD en la generación de energía y la RSE

Aportes a de las provincias a la economía nacional

Magín Diaz, Pedro Porfirio Urrutia y Enmanuel Cedeño Brea, tres muy buenas designaciones del presidente Abinader en posiciones claves del gobierno

Manzanillo, una potencia económica en el Noroeste

Invasión pacífica haitiana a la RD

Incendios forestales

Alzas en combustibles e inflación

Logros energéticos y RSE de AES Dominicana

La facturación electrónica de la DGII

Expansión de Ege-Haina en Esperanza, Valverde.

Economía RD en cifras y destape sobre un crecimiento del PIB que no llega a la gente

APAP, Banreservas, Asociación Cibao, Scotiabank, Banco Popular con innovadoras iniciativas de negocios y de Responsabilid Social Empresarial

Grupos empresariales, poder en la actual coyuntura de la RD

Aportes del BANDEX

Financiamiento bancario, mercado de valores

Situación de las mipymes, clase media y de los pobres con los ajustes económicos

Nueva composición en la SCJ

Aportes de Alejandro Fernández W en la Superintendencia de Bancos

Abinader, un presidente al que le gusta la calle en contacto con la gente

Violencia, delincuencia, muertes extrajudiciales, abusos contra ciudadanos, redes delincuenciales, reforma policial, violencia de género, puntos de drogas, narcotráfico, contrabancos, ilícitos, negocio con el trafico de haitianos indocumentados, máquinas tragamonedas, labor de dos direcciones policiales recientes, retos del Ministerio Público y el Poder Judicial

Superintendencia de Bancos, grandes logros al servicio de la nación

UASD en el mapa del relanzamiento

Voces calientes y sin miedo en losmedios de comunicacióm y en las redes sociales

La ganadería dominicana no está de vacaciones

Presencia de bancos y del turismo dominicano en importantes ferias internacionales

Relanzamiento de algunas áreas del gobierno en el 2027

¿Alianzas electorales en el 2028? ¿Dejará el PRM que lo saquen del poder?

David Collado, Carolina Mejia y otros proyectos políticos, una batalla por la candidatura presidencial en el PRM para los comicios de 2028

Quiebra de negocios

Apagones, robo de energía, mainpulación de medidores, daño a las finanzas de las Edes

Tiroteos, inseguridad, atracos callejeros y en sectores de clase media y alta, operativos PN y DNCD

Inclusión financiera, formalización de negocios,vitales para la nación

Universidades, Politécnicos, Institutos y el capital humano que necesita la industria manufacurera dominicana

¿Ingresa a RD todo el dinero que genera el turismo?

Nuevos rostros del periodismo dominicano en comunicacion presidencial

Avances en la educación universitaria

Caos vehicular, motoconchos, desafío a la autoridad y a la sociedad

Urgente necesidad de preservar la generación de agua y los ríos en el país, reforestar las cuencas, enfrentar la sedimentación las presas

La inteligencia artificial y los medios de comunicación

Estilo de Luis Abinader gobernando RD

Diáspora dominicana en el exterior, apreciación del peso y estabilidad macreconómica de la nación

Expansión del comercio chino, dolor de cabeza de empresas dominicanas

Telecomunicaciones, ¿necesita RD más competencia?

Paquetazos y plan anticrisis de gobierno en gobierno

Educación dominicana de conflicto en conflicto

Sector privado y electricidad

Reforma del Estado para disminuir la burocracia y gastos innecesarios

Trump piropeando la RD

El diario de Leonardo Aguilera en la presidencia ejecutiva de Banreservas

Reforma al sector eléctrico

Lluvia de auditorías de la Cámara de Cuentas y la Contraloría General de la República

Necesidad de auditar el endeudamiento de RD y el uso del dinero tomado en préstamos

Las edes necesitan una reingeniería

Samuel Pereyra de presidente ejecutivo de Banreservas a máximo ejecutivo de REFIDOMSA

La Academia Dominicana de las Ciencias Políticas y las elecciones de 2028

Un nuevo liderazgo en partidos políticos de RD

Junta Central Electoral (JCE) y elecciones de 2028.

JCE y partidos políticos, necesidad urgente de derrotar la alta abstención electoral en 2028

Liderazgo del doctor Román Jáquez Liranzo al frente de la JCE

Pleno de la JCE, agenda de trabajo hacia el 2028

Héctor Valdez Albizu, una vida en el Banco Central, Balaguer descubrió su capacidad y la confianza que genera en el manejo de la gobernación del Banco Central

Economía y temas bancarios

Inflación, precios de los combustibles, facturas eléctricas, valor del dólar, precios de los alimentos y elecciones de 2028

2027, presupuesto general de la nación, pago de intereses de la deuda, déficit fiscal, 4% delPIB para la educación, deuda social acumulada, endeudamiento y manejo de la deuda, gastos corrientes, gasto de capital, meta de recaudación, un año preelectoral que lleva al PRM a pensar más en los comicios de 2028

Banco Central, FMI, control de la inflación, tipo de cambio, tasa de interés, IED, generación de divisas, exportaciones, turismo, remesas, ciberdelincuencia, balanza de pagos, sistema de pagos en tiempo real, necesidad de retomar informe mensual sobre la economía presentándolo en vivo a los medios de comnunicación y a la sociedad

Trump, Abinader y Leah Campos, el poder de EEUU en RD

Manejo del tablero militar y policial 2020-2026

Sector industrial dominicano

¿Política de comunicación correcta o incorrecta del gobierno, realmente la tiene? ¿Cerca o lejos de los medios?

Las amenazas externas a la República Dominicana

La producción nacional.

Banco de Reservas y su agresividad en el mercado, respaldando el turismo, viviendas, mipymes, comercio, tarjetas de crédito, construcción y otros renglones de importancia

Tema militar y policial.

Composición de medios de comunicación en RD

Partidos políticos y elecciones 2028

Expansión de Sirena, Centro Cuesta Nacional, Supermercados Bravo, Carrefour y otras importanteas cadenas comerciales

Las cooperativas y el impacto positivo de la economía solidaria.

Avance del ecoturismo

Pugnas internas en los partidos políticos por la candidatura presidencial

Exitos del Tribunal Constitucional, desacato de sentencias, acciones contra desacatadores

Voces valiosas de los medios de comunicación aportando a la verdad, pluralidad y la democracia

Frentes acumula gobierno desde 2020-2026, lucha social

Responsabilidad social empresarial.

Torneo de la LIDOM

Otros temas de impacto que serán Primicias en esa mega edición

El matrimonio Canadá-RD

Abordaremos la usurpación del nombre de Primicias y de Coloquio en las redes sociales y algunos medios de comunicación, un delito, el primero registrado está registrado en diferentes instancias hace más de 33 años y el segundo 42 años como Coloquio, el programa económico de la semana.

Con esa usurpación le generan daños al periódico Primicias y al programa Coloquio, de Multimedios Primicias.Quienes lo hacen deben buscar otros nombres no registrados y evitar problemas legales.

Además, muchos temas sorpresas en la mega edición del periodico Primicias correspondiente al 33 aniversario de este medio de comunicación. Quienes se interesen en la colocacion de publicidad en esa mega edición de Primicias pueden escribir al correo periodicoprimicias@gmail.com y llamar al 809-334-6932.

CELEBRACION

La celebración de los 33 años de Primicias incluye, además, los 42 años de Coloquio con un tradicional encuentro social con representantes de diferentes sectores de la vida nacional y los colaboradores de Primicias.

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