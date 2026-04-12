Voluntariado Popular del Banco Popular reforesta junto a periodistas y comunicadores de la Zona Norte

San José de las Matas, Santiago – El Voluntariado Popular del Banco Popular Dominicano, junto a periodistas, comunicadores y líderes digitales de la región Norte, sembraron más de 6,000 plantas en la comunidad de Mezquino, en Los Montones Arriba, municipio de San José de las Matas, como parte del compromiso de la organización financiera con la sostenibilidad ambiental.

Se trata de la primera jornada de reforestación que el Banco Popular lleva a cabo este 2026 y se ha desarrollado en un terreno de 107 tareas, ubicado en la subcuenca del río Bao, dentro de la microcuenca de Jánico, contribuyendo con ello a la conservación de los recursos hídricos y la biodiversidad de la región de La Sierra, considerada la cuenca hidrográfica más importante del país, con capacidad potencial para abastecer de agua potable a más de cinco millones de personas.

La actividad contó con cerca de 250 participantes, entre comunicadores, miembros de la comunidad digital invitados, miembros del Voluntariado Popular y delegados de valores de la entidad financiera. Esta es la jornada número 87 que el Popular realiza desde el año 2000, con la cual supera los 15,000 voluntarios que han participado a lo largo de estos años.

El proceso de siembra contó con el acompañamiento de técnicos de Plan Sierra, quienes guiaron a los participantes en cada etapa, desde la preparación del terreno hasta la correcta colocación de las plantas, promoviendo prácticas responsables de reforestación y fortaleciendo la comprensión sobre el impacto ambiental de estas acciones.

En su etapa adulta, los árboles sembrados podrán capturar 1,920.00 toneladas de CO2, retener 720,000.00 kilogramos de suelo y tendrán la capacidad de almacenar 18,000,000 de litros de agua anualmente.

La supervivencia de estas plantas sembradas se incrementa en un 80 % gracias al uso de un hidrogel que aumenta la retención de agua y la protección de la humedad. Este gel actúa como un reservorio hídrico para las raíces.

Según explicaron miembros del Plan Sierra, durante la jornada de reforestación se sembraron 31 especies de árboles y plantas, de las cuales 29 son nativas. Algunas de estas especies están incluidas en el Libro Rojo de especies amenazadas, por lo que estas acciones contribuyen a la recuperación y conservación de la biodiversidad nativa.

Sostenibilidad con propósito humano

En el marco de la jornada, el vicepresidente ejecutivo de Comunicaciones Corporativas, Reputación y Banca Responsable del Grupo Popular, señor José Mármol, subrayó que estas iniciativas se inscriben en la visión de sostenibilidad del banco, orientada a la mitigación de los efectos del cambio climático.

Explicó que las jornadas de reforestación con los colaboradores del Voluntariado Popular “forman parte de lo que promovemos como institución: una economía de la bondad, en la que el progreso no se mide únicamente en cifras, sino también en la capacidad de construir confianza y bienestar colectivo. Porque cuando actuamos con propósito, cuando colaboramos y cuando aportamos al entorno, fortalecemos las bases de un desarrollo más humano, más inclusivo y verdaderamente sostenible”.

En tanto, en representación del Plan Sierra, su vicepresidenta ejecutiva, la señora Inmaculada Adames, agradeció el respaldo de la entidad bancaria a las jornadas de reforestación y consideró que estas son “grandes contribuciones a la mitigación de los efectos del cambio climático”.

En la jornada estuvieron presentes los señores Esteban Martínez-Murga, vicepresidente del Área de Comunicación y Reputación Corporativas; Mariel Bera, vicepresidenta de Relaciones Corporativas y Banca Responsable; María Badía, vicepresidenta del Área Gestión de Talento y Cultura; y Dinorah Grullón, gerente de la División de Proyectos, y otros ejecutivos, quienes acompañaron a los voluntarios y aliados en esta significativa iniciativa medioambiental.

Por el Plan Sierra asistieron los señores William Guzmán, director de Ordenamiento Ecológico y Social; Loranny Santos, encargada de la Macrounidad Forestal. También estuvo presente el señor Reinol Marte, representante de Aquilino Collado, propietario de la finca en la cual tuvo lugar la jornada de reforestación.

Las jornadas de reforestación del Popular se enmarcan en el compromiso de la entidad bancaria con el desarrollo sostenible del país, alineándose a los Objetivos de Desarrollo Sostenible y los Principios de Banca Responsable de las Naciones Unidas

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