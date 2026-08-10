Cemento: entre los productos que sostienen las exportaciones nacionales y reflejan la capacidad industrial dominicana

Santo Domingo, República Dominicana. — El cemento se consolida como uno de los productos industriales que contribuyen al desempeño exportador de la República Dominicana, formando parte del sector de químicos y minerales, uno de los tres grandes sectores que concentran el 85.9 % de las exportaciones nacionales, de acuerdo con un análisis reciente del Centro Regional de Estrategias Económicas Sostenibles (CREES).

Según los datos de la Dirección General de Aduanas (DGA) citados por CREES, durante el período enero-junio de 2026 las exportaciones nacionales alcanzaron US$3,336.8 millones, para un crecimiento de 35.1 % respecto al mismo período de 2025. De este monto, el sector de químicos y minerales representó US$295 millones, equivalentes al 8.8 % de las exportaciones nacionales, con el cemento y el cobre entre sus principales productos. Ambos productos representaron conjuntamente el 4.8 % del total exportado.

Para la Asociación Dominicana de Productores de Cemento Portland (ADOCEM), estos resultados ponen de manifiesto la relevancia de contar con una industria nacional con capacidad productiva suficiente para abastecer el mercado local y, al mismo tiempo, competir en los mercados internacionales.

“El cemento es un ejemplo de que la República Dominicana cuenta con industrias nacionales capaces de producir a escala, satisfacer la demanda interna y generar divisas mediante las exportaciones. Detrás de cada tonelada exportada hay inversión, empleo, encadenamientos productivos y capacidad industrial instalada en el país”, afirmó Jorge David Pérez, presidente de ADOCEM.

Una industria con capacidad para abastecer al país y exportar

El desempeño exportador actual encuentra respaldo en una industria que durante años ha realizado inversiones para ampliar y modernizar su capacidad productiva.

El Perfil Económico de la Industria del Cemento en República Dominicana, elaborado por el Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes (MICM), destacan el papel de la manufactura local en el desempeño exportador y el crecimiento económico del país. Dentro de este tejido productivo, la industria de fabricación de cemento, cal y yeso sobresale por su aporte al valor agregado industrial, su capacidad de inversión, la generación de empleos formales y su creciente presencia en los mercados internacionales.

Este desempeño adquiere especial relevancia en el contexto regional. De acuerdo con el Perfil Industrial del MICM, durante 2025 Latinoamérica y el Caribe exportaron US$581.3 millones en cemento, cal y yeso, de los cuales República Dominicana aportó el 25.4 %, posicionándose como el principal exportador de estos productos en la región. El país superó a México y Guatemala, que representaron el 20.5 % y 8.5 %, respectivamente, de las exportaciones regionales.

Más producción nacional, más capacidad exportadora

ADOCEM considera que el caso del cemento también permite abrir una conversación más amplia sobre la necesidad de fortalecer la base productiva nacional y diversificar las exportaciones dominicanas.

El análisis de CREES advierte que existe una elevada concentración de las exportaciones nacionales en pocos sectores y señala la conveniencia de avanzar hacia una mayor diversificación y hacia productos con mayor valor agregado.

En este contexto, la industria cementera entiende que fortalecer la manufactura local es también una estrategia de fortalecimiento exportador. Para ello, considera fundamental preservar condiciones que permitan continuar invirtiendo en tecnología, eficiencia, innovación y sostenibilidad, al tiempo que se facilita el acceso competitivo a los mercados internacionales.

“La discusión sobre las exportaciones no debe limitarse a cuánto exportamos, sino también a cuánto somos capaces de producir en el país y a las condiciones que necesitamos para seguir siendo competitivos. La industria cementera ha demostrado que es posible desarrollar una producción nacional robusta, con capacidad para atender la demanda doméstica y participar en los mercados internacionales”, señaló Pérez

El ejecutivo agregó que la experiencia del cemento demuestra la importancia de impulsar políticas públicas que favorezcan la inversión productiva, la seguridad jurídica, la competitividad y la eliminación de obstáculos que encarecen la producción nacional.

“La República Dominicana necesita seguir ampliando y diversificando su oferta exportable. El cemento ya forma parte de esa oferta y representa una muestra concreta de la capacidad de la industria nacional para competir más allá de nuestras fronteras. Crear las condiciones para que estas industrias continúen creciendo es apostar por más producción, más inversión y más generación de valor dentro del país”, concluyó el presidente de ADOCEM.

SOBRE ADOCEM

ADOCEM es una organización que representa al sector productor de cemento de la República Dominicana. Está integrada por las empresas Argos Dominicana, Cementos Progreso, Cementos Cibao, Domicem, Cemento Panam y Cemento Santo Domingo. Dentro de su misión esta Contribuir al desarrollo sostenido del sector construcción, impulsando y representando los intereses de la industria del cemento.

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