RD con más de 400 mil empresas informales

El presidente de la Confederación Dominicana de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa (CODOPYME), licenciado Fernando Pinales, reveló la existencia de más de 400,000 empresas informales y alrededor de un millón 200,000 formales en el país.

Entrevistado por el periodista Federico Méndez, en el programa Esferas de Poder, que se transmite los domingos de 8:00 a 9:00 de la mañana, por RNN Canal 27, manifestó que esas empresas informales están funcionando y no pagan impuestos, tienen empleos y empleados, pero las formales cumplen con todas sus responsabilidades.

Plantea que los empleados que trabajan en esas empresas en la informalidad no reciben los beneficios y protección que dispone el sistema de seguridad social.

“Según cifras del Banco Central oficiales, la informalidad en nuestro país oscila entre un 50 a un 60%, 55, 56%. Eso es muchas empresas. Se habla de cuatrocientos y pico de mil empresas que están informales”, apuntó.

El dirigente empresarial sostuvo que el sector representa el 98% de las empresas formalizadas y más del 65% del empleo en el país.

Pinales precisa que las cifras de empleos generadas por el sector oscilan entre 2 o 3 millones de puestos de trabajos.

Mientras que aproximadamente un millón 200 mil empresas Mipymes están inscritas en el Registro Nacional de Contribuyentes, de la Dirección General de Impuestos Internos (DGII).

Asimismo, Pinales dijo que el 70% de las empresas de este país son microempresas.

“Nosotros estamos entre la quinta y la sexta economía de toda Latinoamérica. Y eso se demuestra con las cifras, con las inversiones. La economía de este país ha crecido mucho y se refleja”, agregó.

El presidente de CODOPYME considera que, si el gobierno adopta políticas públicas para que se reduzca la informalidad, la economía experimentará un mayor crecimiento.

“Aquí hay inversiones extranjeras que llegan por mayoría. Y eso se refleja, y eso el gobierno lo exhibe. Pero tenemos que seguir mejorando, tenemos que seguir mejorando, porque una economía informal no crece”, acotó.

El dirigente empresarial pide que se creen las condiciones con mayor financiamiento, acceso a financiamiento, acceso a las compras públicas para el sector.

Pide reformar el diálogo para buscar una salida a la reforma laboral

El presidente de la Confederación Dominicana de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa (CODOPYME), licenciado Fernando Pinales, exhortó a retomar el diálogo con respecto a la reforma del Código de Trabajo que cursa en el Congreso Nacional.

Entiende que a través del diálogo se debe buscar una salida al impasse que ha impedido la aprobación de la norma laboral.

Hizo un llamado al sector sindical a volver a las discusiones para llegar a un consenso sobre la reforma de la normativa, que data de 1992 y debe ser adaptada a los nuevos tiempos.

“Nosotros llamamos nuevamente al diálogo. Vamos a sentarnos. Nos sentamos y nos ponemos de acuerdo. Nosotros estamos de acuerdo que se modifique la cesantía. Que se modifique, no que se elimine”, aclaró.

Pinales dijo que los empresarios están proponiendo que se ponga un tope a la cesantía de 6 años o 10 salarios mínimos.

Expuso que estudios señalan que un empleado promedio dura tres años en una empresa, desde cuyo tiempo empieza a reclamar su liquidación.

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