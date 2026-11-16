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Economia

Hacienda y Economía amplía la oferta académica de su centro de capacitación mediante acuerdo con España

El acuerdo con el Instituto de Estudios Fiscales permitirá fortalecer las capacidades del centro del MHE mediante el intercambio de conocimientos, experiencias y buenas prácticas en materia de gestión financiera pública

PRIMICIAS DIGITAL16 de noviembre de 2026
3 1 minuto de lectura

Santo Domingo. – El Ministerio de Hacienda y Economía (MHE) suscribió un acuerdo con el Instituto de Estudios Fiscales (IEF) del Ministerio de Hacienda de España para ampliar las oportunidades de capacitación y especialización de los servidores públicos y fortalecer la oferta académica de su centro de capacitación mediante el intercambio de conocimientos y experiencias en materia tributaria, presupuestaria y financiera.

Esta alianza fue establecida mediante un memorándum de entendimiento entre ambas instituciones. El documento, que fue firmado por el ministro de Hacienda y Economía, Magín J. Díaz, y el director general del IEF, Alain Cuenca García, contempla acciones de cooperación para actualizar a los profesionales vinculados con la planificación, la inversión pública y la gestión fiscal.

“Más allá de nuestra misión de garantizar la sostenibilidad de las finanzas públicas y de regir todo el sistema de planificación del país, en Hacienda y Economía también prestamos especial interés a la especialización de los servidores públicos en materia fiscal y presupuestaria. Por eso, como apasionado del conocimiento este acuerdo me llena de mucho optimismo”, destacó el ministro Magín Díaz.

A través de esta colaboración, el MHE a través de su centro de capacitación, podrá tomar como referencia las experiencias y buenas prácticas del instituto español para mejorar sus líneas de gestión y ampliar las oportunidades de especialización de los servidores públicos en áreas relacionadas con las finanzas estatales.

El entendimiento establece la organización y el desarrollo conjunto de cursos, seminarios, coloquios y encuentros académicos, así como el intercambio de publicaciones, documentación técnica y materiales educativos.

La cooperación también abarcará áreas estratégicas como las ciencias tributarias y financieras, la formulación y ejecución de políticas públicas, los tributos internos y aduaneros, el comercio exterior, el presupuesto y el gasto público.

Asimismo, contempla el intercambio de información, asesoramiento y apoyo técnico, además de iniciativas conjuntas de investigación y docencia en materias de interés común.

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