Hacienda y Economía amplía la oferta académica de su centro de capacitación mediante acuerdo con España

Santo Domingo. – El Ministerio de Hacienda y Economía (MHE) suscribió un acuerdo con el Instituto de Estudios Fiscales (IEF) del Ministerio de Hacienda de España para ampliar las oportunidades de capacitación y especialización de los servidores públicos y fortalecer la oferta académica de su centro de capacitación mediante el intercambio de conocimientos y experiencias en materia tributaria, presupuestaria y financiera.

Esta alianza fue establecida mediante un memorándum de entendimiento entre ambas instituciones. El documento, que fue firmado por el ministro de Hacienda y Economía, Magín J. Díaz, y el director general del IEF, Alain Cuenca García, contempla acciones de cooperación para actualizar a los profesionales vinculados con la planificación, la inversión pública y la gestión fiscal.

“Más allá de nuestra misión de garantizar la sostenibilidad de las finanzas públicas y de regir todo el sistema de planificación del país, en Hacienda y Economía también prestamos especial interés a la especialización de los servidores públicos en materia fiscal y presupuestaria. Por eso, como apasionado del conocimiento este acuerdo me llena de mucho optimismo”, destacó el ministro Magín Díaz.

A través de esta colaboración, el MHE a través de su centro de capacitación, podrá tomar como referencia las experiencias y buenas prácticas del instituto español para mejorar sus líneas de gestión y ampliar las oportunidades de especialización de los servidores públicos en áreas relacionadas con las finanzas estatales.

El entendimiento establece la organización y el desarrollo conjunto de cursos, seminarios, coloquios y encuentros académicos, así como el intercambio de publicaciones, documentación técnica y materiales educativos.

La cooperación también abarcará áreas estratégicas como las ciencias tributarias y financieras, la formulación y ejecución de políticas públicas, los tributos internos y aduaneros, el comercio exterior, el presupuesto y el gasto público.

Asimismo, contempla el intercambio de información, asesoramiento y apoyo técnico, además de iniciativas conjuntas de investigación y docencia en materias de interés común.

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