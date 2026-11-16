Robinson Canó entra al róster semanal con las Estrellas

SAN PEDRO DE MACORÍS.- Robinson Canó entrará este martes al róster semanal de las Estrellas, en el actual torneo de la Liga de Béisbol Profesional de la República Dominicana, anunció el equipo de la enseña verde.

El capitán de las Estrellas estaría disponible este martes para su primera presentación en el torneo, en el Estadio Tetelo Vargas, donde su equipo se medirá a los Tigres del Licey.

Para Canó, con una carrera de súper astro en las Grandes Ligas, la de esta vez será su temporada número 16 en la Liga Dominicana, todas con las Estrellas. Eso incluye tres ocasiones en las cuales no ha actuado en la Serie Regular, sino que lo ha hecho en la postemporada.

“Robinson nos aportará, una vez más, su liderazgo, su experiencia y la que todavía es su gran calidad como jugador”, manifestó Ángel Ovalles, vicepresidente de operaciones de béisbol de las Estrellas, por medio a un despacho de prensa.

De inmediato, las Estrellas no dieron a conocer en cual rol comenzará Canó la temporada, si será bateador designado o actuará en la defensa de la segunda base.

Canó será segundo el jugador del medio del cuadro interior que se une a las Estrellas esta semana.

En su partido más reciente, el domingo, las Estrellas contaron por primera vez con el jugador de Grandes Ligas Jorge Mateo, quien defendió la segunda base.

Desde hace un par de semanas también tienen en sus filas al jugador de Grandes Ligas José Tena, quien ha defendido la segunda base y la tercera base.

Tanto Mateo como Tena son originalmente torpederos.

Las Estrellas tienen lastimado al jugador del cuadro e importado César Prieto, quien ha defendido el campo corto, la tercera base y la segunda base del club.

También cuenta con el jugador del cuadro Marco Luciano, con experiencia en las Grandes Ligas, quien comenzó la temporada como su segunda base titular.

Luciano ha sido últimamente el bateador designado y cuarto bateador en la alineación de las Estrellas.

El norteamericano Aaron Schunk, quien en la actualidad cuenta con una cadena de seis partidos seguidos con imparable, ha sido el torpedero titular del club, en los últimos partidos, aún antes de lesionarse Prieto, quien comenzó la temporada como el guardián de la importante posición (campo corto).

“Tenemos todo ese talento para defender el campo corto y la segunda base. La tercera base también, donde contamos con David Villar, Josh Lester y Euribiel Ángeles”, observó Ovalles. “Nos complace contar con esa profundidad”.

Villar y Lester son también defensores de la primera base.

Las Estrellas esperan se integre próximamente a su equipo otro jugador del cuadro de reconocida calidad y experiencia de Grandes Ligas, como es Rodolfo Castro, quien desde hace varios días practica para entrar a juego.

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