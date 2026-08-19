Rector Jorge Asjana David reafirma su compromiso con la docencia universitaria

Santo Domingo.– El rector de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), doctor Jorge Asjana David, reafirma su compromiso con la enseñanza universitaria al mantenerse activo en las aulas, pese a las múltiples responsabilidades que implica dirigir la Primada de América.

Como parte de su labor académica, Asjana David imparte las asignaturas Semiología Quirúrgica y Anatomía de Cabeza y Cuello, mediante las cuales comparte directamente con sus estudiantes los conocimientos y experiencias acumulados durante más de tres décadas de ejercicio docente.

“La docencia constituye una parte esencial de mi vida académica. Mantener el contacto directo con los estudiantes me permite seguir aportando a su formación y permanecer vinculado a la esencia de la universidad”, expresó el rector.



Su trayectoria académica se remonta a 1979, año en que inició como monitor en la Universidad Autónoma de Santo Domingo, dando paso a una extensa carrera dedicada a la enseñanza, la formación de profesionales y el fortalecimiento de la academia.

A lo largo de los años, el doctor Asjana David ha combinado sus responsabilidades académicas, profesionales y de gestión con el ejercicio docente, una labor que considera fundamental dentro de la misión institucional.

“Dirigir la Universidad implica una gran responsabilidad, pero enseñar continúa siendo uno de los mayores compromisos que he asumido con la UASD y con las nuevas generaciones de profesionales”, manifestó.

La permanencia del rector en las aulas refleja su visión de una gestión universitaria estrechamente vinculada con la docencia y con la formación de los estudiantes, quienes tienen la oportunidad de recibir directamente sus orientaciones y experiencias profesionales.

Con esta práctica, el doctor Jorge Asjana David fortalece su vínculo con la comunidad estudiantil y reafirma su compromiso con los principios fundamentales de la Universidad Autónoma de Santo Domingo: enseñar, formar y contribuir al desarrollo académico y profesional del país. Su trayectoria académica se remonta a 1979, año en que inició como monitor en la Universidad Autónoma de Santo Domingo, dando paso a una extensa carrera dedicada a la enseñanza, la formación de profesionales y el fortalecimiento de la academia.A lo largo de los años, el doctor Asjana David ha combinado sus responsabilidades académicas, profesionales y de gestión con el ejercicio docente, una labor que considera fundamental dentro de la misión institucional.“Dirigir la Universidad implica una gran responsabilidad, pero enseñar continúa siendo uno de los mayores compromisos que he asumido con la UASD y con las nuevas generaciones de profesionales”, manifestó.La permanencia del rector en las aulas refleja su visión de una gestión universitaria estrechamente vinculada con la docencia y con la formación de los estudiantes, quienes tienen la oportunidad de recibir directamente sus orientaciones y experiencias profesionales.Con esta práctica, el doctor Jorge Asjana David fortalece su vínculo con la comunidad estudiantil y reafirma su compromiso con los principios fundamentales de la Universidad Autónoma de Santo Domingo: enseñar, formar y contribuir al desarrollo académico y profesional del país.